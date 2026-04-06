Kính James Webb hé lộ bí mật điên rồ về vũ trụ

Từ lâu, hố đen luôn được coi là những "quái vật" nuốt chửng mọi thứ. Thế nhưng, theo thuyết Vũ trụ học hố đen (Black Hole Cosmology), chính sự sụp đổ của một ngôi sao khổng lồ ở một vũ trụ khác đã tạo ra một điểm kỳ dị, và từ đó vụ nổ Big Bang ra đời. Nói cách khác, Big Bang không phải là sự khởi đầu của thời gian, mà là một cú "nảy" vật chất từ quá trình nén cực hạn bên trong hố đen.

Vào năm 2025, những dữ liệu mới từ kính viễn vọng James Webb đã làm dậy sóng cộng đồng thiên văn. Khi quan sát hơn 250 thiên hà xa xôi, các nhà khoa học phát hiện một sự bất thường, đó là phần lớn chúng đều quay theo cùng một hướng. Trong một vũ trụ đồng nhất, tỷ lệ này đáng lẽ phải là 50/50. Sự thiên lệch này ngụ ý rằng toàn bộ vũ trụ của chúng ta có thể đang xoay tròn – một đặc tính điển hình của các vật thể bên trong hố đen.

Nhà vật lý Lee Smolin còn đưa ra một ý tưởng táo bạo hơn là mỗi khi một hố đen hình thành trong vũ trụ, nó lại "đẻ" ra một vũ trụ con bên trong nó. Các vũ trụ này trải qua quá trình "chọn lọc tự nhiên", nơi những vũ trụ có điều kiện phù hợp sẽ hình thành sao, hành tinh và sự sống.

Nếu giả thuyết này là đúng, vũ trụ không còn là một hệ thống cứng nhắc với những định luật bất biến. Nó là một thực thể sống động, tiến hóa và nằm trong một vòng lặp vô hạn của những hố đen lồng nhau. Dù hiện tại chúng ta chưa thể khẳng định 100%, nhưng những mảnh ghép từ vật chất tối và dữ liệu thiên văn mới đang dần khiến bức tranh về "vũ trụ hố đen" trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.