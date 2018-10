Google giới thiệu tên miền .new mới để tạo mới tài liệu ngay lập tức

Chủ Nhật, ngày 28/10/2018 12:10 PM (GMT+7)

Những người dùng Google Docs hay các ứng dụng văn phòng khác của Google chắc chắn sẽ chào đón sáng kiến mới này. Với tên miền .new, họ có thể ngay lập tức tạo file mới trên một trong các ứng dụng Docs, Sheets, Slides, Sites hoặc Form. Chẳng hạn, thay vì vào Google Drive, bấm vào nút “news”, chọn dịch vụ bạn muốn dùng, từ nay bạn chỉ cần gõ “doc.new” trên thanh địa chỉ của trình duyệt để bắt đầu tạo văn bản mới.

Google đã đăng ký nhiều biến thể trên tên miền nên bạn có thể dùng docs.new hoặc documents.new đều được. Tương tự với các dịch vụ khác như sheet.new, sheets.new, spreadsheet.new, site.new, sites.new, website.new, slide.new, slides.new, deck.new, presentation.new, form.new hay forms.new. (Bạn không cần gõ www mà chỉ cần gõ doc.new)

Introducing a ✨ .new ✨ time-saving trick for users. Type any of these .new domains to instantly create Docs, Sheets, Slides, Sites or Forms ↓ pic.twitter.com/erMTHOsdyH— Google Docs (@googledocs) 25 tháng 10, 2018