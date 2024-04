Đừng chat "Hi em" nữa, hãy thử những câu "thả thính" này khi hò hẹn online

Theo báo cáo Year in Swipe 2023 của ứng dụng hẹn hò trực tuyến Tinder, xu hướng hẹn hò chủ đạo trong năm 2024 sẽ tiếp tục hướng đến việc “Tận hưởng hành trình”, khi hội độc thân không còn lo lắng về kết quả của mối quan hệ mà tập trung nhiều hơn vào xây dựng những kỷ niệm đáng nhớ và các cơ hội mới, hay còn gọi là xu hướng hẹn hò N.A.T.O (Not Attached To an Outcome) - không áp lực với kết quả.

Tinder Year in Swipe 2023 tiết lộ thêm rằng, những lời khen là ngôn ngữ tình yêu được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng nhất. Mọi người luôn thích nghe những lời khen ngợi, chúng có thể về nụ cười, phong cách, trang phục hay thậm chí là kiểu tóc. Nhưng có một "cú twist" bất ngờ khi Gen Z Việt Nam còn sáng tạo hơn thế, bằng việc thêm tiếng lóng vào những lời khen của họ, khiến chúng trở nên thú vị và mới mẻ hơn bao giờ hết.

"Mỗi cá nhân đều là độc nhất vô nhị, vì thế những lời khen "phá băng" được cá nhân hóa dựa trên hồ sơ của đối phương chắc chắn sẽ tạo nên một ấn tượng khó phai. Dù cô ấy đang mặc một bộ trang phục ngày hè rực rỡ hay cho thấy nụ cười tỏa nắng của mình qua những bức ảnh, hãy thể hiện khả năng sáng tạo của mình qua những câu phá băng để giúp bản thân trở nên nổi bật", Tinder gợi ý.

Theo đó, thay vì câu mở lời “Hi em” thông thường, Tinder gợi ý người dùng hãy thử những câu mở lời như sau:

- Cậu như chất keo, cứ dính lì trong tim tớ.

- Nụ cười cậu dịu đến khó tả, đến Xuân Diệu cũng phải chịu thua.

- Gọi em là hoàn mỹ, vì mọi tinh hoa đều hội tụ ở em.

- Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, slay không cần cớ, là cậu cơ.

- Nhìn cậu hơi quá… quá là ngoan xinh yêu.

- Khen em một từ không đủ, vì em nghệ cả củ.

- Da em chắc nhiều dưỡng chất, nhưng nhiều nhất chắc là dưỡng thê.

- Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mắt là người simp em.

Ngoài ra, người dùng có thể thử tính năng Câu gợi ý từ Tinder, giúp khoe cá tính và cho mọi người thấy sự hài hước vui vẻ đến những suy nghĩ sâu lắng của bản thân mình. Chẳng hạn, đưa ra một thách thức cho đối phương với câu gợi ý “Hai lời nói thật và một lời nói dối…” để giúp cả hai xích lại gần nhau hơn và xóa bỏ những ngại ngùng của cuộc trò chuyện đầu tiên.

Bên cạnh việc sáng tạo câu mở lời sao cho ấn tượng, Tinder khuyên người dùng đừng bỏ lỡ những gợi ý “vàng” từ hồ sơ, lời giới thiệu hay sở thích của đối phương để giúp giữ cho cuộc trò chuyện thêm phần cuốn. Theo kết quả khảo sát của Tinder, 71% hội độc thân Việt khẳng định, một người khiến họ cười đóng vai trò quan trọng khi tìm kiếm đối tượng hẹn hò và 57% có xu hướng quẹt phải với người có cùng sở thích.

