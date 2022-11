Danh sách 50 mẫu laptop Lenovo dính lỗ hổng bảo mật

Mới đây, Microsoft cũng đã phát hành bản cập nhật Patch Tuesday nhằm khắc phục 68 lỗ hổng bảo mật, trong đó có 6 lỗ hổng zero-day bị khai thác trong tự nhiên.

Cập nhật hệ điều hành và phần mềm thường xuyên là cách đơn giản nhất để khắc phục các lỗ hổng bảo mật, đồng thời cải thiện hiệu suất cho laptop. Tuy nhiên, một bản cập nhật gần đây của Lenovo đã vô tình vô hiệu hóa các tính năng bảo mật quan trọng.

Theo các nhà nghiên cứu an ninh mạng tại ESET, lỗ hổng CVE-2022-3430, CVE-2022-3431 và CVE-2022-3432 cho phép kẻ tấn công có đặc quyền nâng cao, bỏ qua quá trình Secure Boot và cài đặt các ứng dụng độc hại trên máy tính của nạn nhân.

Danh sách các model laptop Lenovo bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng

- D330-10IGL Laptop (IdeaPad)

- IdeaPad 5 Pro 16ARH7

- IdeaPad 5 Pro 16IAH7

- IdeaPad Duet 3 10IGL5

- Lenovo Slim 7 16ARH7

- Lenovo ThinkBook 15p IMH

- S540-15IML Laptop (IdeaPad)

- Slim 7 Pro 16ACH6 Laptop (IdeaPad)

- Slim 7-14ARE05 Laptop (IdeaPad)

- Slim 7-14IIL05 Laptop (IdeaPad)

- Slim 7-14ITL05 Laptop (IdeaPad)

- Slim 7-15IIL05 Laptop (IdeaPad)

- Slim 7-15IMH05 Laptop (IdeaPad)

- Slim 7-15ITL05 Laptop (IdeaPad)

- ThinkBook 13x ITG Laptop

- ThinkBook 14 G2 ARE Laptop

- ThinkBook 14 G2 ITL Laptop

- ThinkBook 14 G3 ACL Laptop

- ThinkBook 14 G3 ITL Laptop

- ThinkBook 14 G4 ABA Laptop

- ThinkBook 14 G4+ ARA

- ThinkBook 14 G4+ IAP Laptop

- ThinkBook 14p G3 ARH

- ThinkBook 14s Yoga ITL

- ThinkBook 15 G2 ARE Laptop

- ThinkBook 15 G2 ITL Laptop

- ThinkBook 15 G3 ACL Laptop

- ThinkBook 15 G3 ITL Laptop

- ThinkBook 15 G4 ABA Laptop

- ThinkBook 15P G2 ITH

- ThinkBook 16 G4+ ARA

- ThinkBook 16 G4+ IAP Laptop

- ThinkBook 16p G3 ARH

- ThinkBook 16p NX ARH

- ThinkBook Plus G2 ITG

- ThinkBook Plus G3 IAP

- Yoga Creator 7-15IMH05 Laptop (IdeaPad)

- Yoga Duet 7-13IML05

- Yoga Duet 7-13ITL6

- Yoga Duet 7-13ITL6-LTE

- Yoga Slim 7 Carbon 13ITL5 (IdeaPad)

- Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 Laptop (IdeaPad)

- Yoga Slim 7 Pro 16ARH7

- Yoga Slim 7-13ACN05 Laptop (IdeaPad)

- Yoga Slim 7-13ITL05 Laptop (IdeaPad)

- Yoga Slim 7-14ARE05 Laptop (IdeaPad)

- Yoga Slim 7-14IIL05 Laptop (IdeaPad)

- Yoga Slim 7-14ITL05 Laptop (IdeaPad)

- Yoga Slim 7-15IIL05 Laptop (IdeaPad)

- Yoga Slim 7-15IMH05 Laptop (IdeaPad)

- Yoga Slim 7-15ITL05 Laptop (IdeaPad)

- IdeaPad 5 Pro-16ACH6 Laptop

- IdeaPad 5 Pro-16IHU6 Laptop

- IdeaPad Creator 5-16ACH6 Laptop

Làm thế nào để vá lỗ hổng trên laptop Lenovo?

Nếu đang sử dụng một trong những model laptop kể trên, bạn cần phải cập nhật máy tính ngay lập tức.

Bản cập nhật không có sẵn trong Windows updates, thay vào đó, người dùng cần phải mở trình duyệt trên laptop Lenovo và truy cập vào trang hỗ trợ của công ty tại đây.

Tải về bản cập nhật phần mềm mới nhất cho model laptop bạn đang sử dụng. Ảnh: TIỂU MINH

Nhập model laptop hoặc mã sản phẩm vào khung tìm kiếm và nhấn Enter. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể nhấp vào tùy chọn Help me find my product/serial number - Detect Product để trang web tự động phát hiện dòng laptop đang sử dụng.

Tự động phát hiện model laptop Lenovo. Ảnh: TIỂU MINH

Khi quá trình kiểm tra hoàn tất, một cửa sổ mới sẽ mở ra cho bạn biết driver, firmware và các bản cập nhật phần mềm nào có sẵn. Nếu không thấy UEFI firmware mới nhất, người dùng chỉ cần nhấp vào Manual Update, sau đó nhấp vào BIOS/UEFI và tải xuống tệp cài đặt.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/danh-sach-50-mau-laptop-lenovo-dinh-lo-hong-bao-mat-post707514.html