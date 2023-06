Việt Nam đang có bao nhiêu thuê bao sử dụng smartphone, tốc độ Internet ra sao?

Theo báo cáo đánh giá tình hình công tác quản lý nhà nước quý II/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), số thuê bao sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) tại Việt Nam đã đạt 101,12 triệu thuê bao, tăng 8,7% so với cùng kỳ tháng 6/2022 với mức tăng 8,12 triệu thuê bao. Ở hướng ngược lại, số thuê bao sử dụng điện thoại cơ bản (feature phone) còn 22 triệu thuê bao, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái với mức giảm 4 triệu thuê bao.

Số thuê bao sử dụng smartphone tại Việt Nam đã tăng thêm hơn 8 triệu chỉ trong 1 năm qua.

Cùng với sự "nở rộ" của smartphone nói riêng và các thiết bị thông minh nói chung, số thuê bao băng rộng cố định đạt 22 triệu thuê bao (tương ứng với 22,15 thuê bao/100 dân), tăng 7,32% so với cùng kỳ tháng 6/2022. Số thuê bao băng rộng di động đạt 85 triệu thuê bao (tương ứng với 85,46 thuê bao/100 dân) tăng 4,81% so với cùng kỳ tháng 6/2022. Hiện, tỉ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đã đạt 77,1%, tăng 5,7% so với cùng kỳ tháng 6/2022.

Cũng theo báo cáo, cập nhật tới tháng 4/2023, tốc độ băng rộng cố định tại Việt Nam đạt 92,51Mbps (tăng 28,74% so với cùng kỳ năm 2022), xếp thứ 41 và cao hơn trung bình thế giới (80,12Mbps). Trong khi đó, tới tháng 4/2023, tốc độ truy nhập Internet băng rộng di động tại Việt Nam đạt 46,72Mbps (tăng 37,98% so với cùng kỳ năm 2022), xếp thứ 48 và cao hơn trung bình thế giới (42,07Mbps).

Ngoài ra, tính đến ngày 30/4/2023, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tiền di động (Mobile Money) đạt hơn 3,9 triệu khách hàng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ tháng 4/2022. Số lượng khách hàng tại nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa đạt hơn 2,7 triệu khách hàng, chiếm 69% số khách hàng sử dụng dịch vụ.

Số lượng điểm kinh doanh dịch vụ Mobile Money đạt hơn 9.953 điểm, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ tháng 4/2022. Số lượng đơn vị chấp nhận thanh toán đạt 15.326 điểm, tăng gần 7% so với cùng kỳ tháng 4/2022. Tổng số lượng các giao dịch (nạp, rút, chuyển tiền, thanh toán) bằng Mobile Money là hơn 26,1 triệu giao dịch với tổng giá trị giao dịch hơn 1.683 tỷ đồng.

