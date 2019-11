Cách phân biệt sạc "zin" và sạc "lô" để tránh rủi ro cháy nổ

Thứ Tư, ngày 06/11/2019 08:05 AM (GMT+7)

Khi thị trường phụ kiện di động "vàng, thau lẫn lộn", người tiêu dùng cần tinh ý để không mua phải các sản phẩm dỏm.

Công nghệ Sự kiện:

Việc sử dụng điện thoại trong khi sạc pin luôn được cảnh báo là một hoạt động sai nguyên tắc. Điều này có thể làm giảm chất lượng, tuổi thọ, thậm chí là gây hư hỏng cho máy và phát nổ. Trong những năm vừa qua, có rất nhiều các vụ nổ điện thoại, bị điện giật khi sử dụng điện thoại đang cắm sạc do rò rỉ dòng điện đã lại hậu quả nặng nề, gây ra nhiều thương tích, thậm chí khiến nhiều người thiệt mạng.

Sạc nhái và sạc "zin" khác nhau ở độ hoàn thiện khi gia công, các ký hiệu in trên đó.

Từ những vụ việc này, ông Huỳnh Phú Hải - Tổng Giám đốc hệ thống bán lẻ điện thoại di động 24hStore đã có những chia sẻ giúp người tiêu dùng phân biệt phụ kiện dỏm nói chung và sạc dỏm nói riêng, cũng như cách nhận biết sản phẩm chất lượng để đảm bảo an toàn.

Mẹo nhận biết phụ kiện dỏm

Theo ông Hải, nhiều trường hợp có thể phân biệt được sản phẩm, phụ kiện điện thoại nhất định có đúng là hàng chính hãng hay không dựa vào sự tinh ý của người tiêu dùng, thông qua vẻ ngoài của từng loại sản phẩm:

- Phần mã code của các sản phẩm nhái bao giờ cũng in không được vuông vắn, hơi lệch. "Nói chung xét về độ tỉ mỉ chưa được tuyệt đối - mã in ẩu, mờ. Hàng chính hãng thì chỉ có duy nhất một tiêu chuẩn in mã code, còn hàng nhái in theo vô vàn kiểu.

Những dòng chữ mờ và rất thiếu chuyên nghiệp của sạc dỏm (bên trái) so với sạc chính hãng (bên phải).

- Khi kiểm tra mã code sẽ ra số seri của sản phẩm. Điều này hàng nhái hoàn toàn cũng làm được nhưng có một điều họ chưa thể làm được là: Một lô hàng nhái xuất ra cùng nhau sẽ phải in seri trùng nhau, trong khi hàng chính hãng thì tuyệt đối không có một sản phẩm nào bị lặp lại số seri. Do đó, nếu chuẩn bị mua sản phẩm mới thì người dùng có thể nhờ cửa hàng đưa cho vài ba sản phẩm cùng loại để so sánh.

- Khi mang về sử dụng, sản phẩm kém chất lượng sẽ rất dễ phát nhiệt, mau nóng.

"Soi" kỹ nơi bán phụ kiện cần mua

Tuy nhiên, theo ông Hải, kể cả có nắm rõ cách kiểm tra máy chất lượng đến mức nào, người tiêu dùng vẫn nên tìm đến các cửa hàng uy tín khi có nhu cầu mua phụ kiện điện tử.

Hiện tại có rất nhiều cửa hàng cung cấp linh kiện, phụ kiện cho smartphone. Để xem xét một cửa hàng có đáng tin tưởng hay không, người tiêu dùng nên dành ít thời gian để:

- Truy cập website của cửa hàng đó, xem có đầy đủ thông tin liên hệ, chính sách bảo hành, chính sách đổi trả, hỗ trợ kỹ thuật sau khi bán hàng hay không.

Gặp những thông tin phàn nàn như này mà cửa hàng không phản hồi thì bạn hãy tránh xa cửa hàng ấy để tránh rủi ro.

- Tìm kiếm kênh YouTube, trang mạng xã hội Facebook của cửa hàng đó (nếu có). Gần như mọi cửa hàng hiện nay đều có fanpage trên Facebook cũng như kênh YouTube riêng để tiện việc quảng bá sản phẩm và thương hiệu.

- Trên trang Facebook, xem đánh giá của những khách đã mua hàng trước đó. Nếu có khách hàng tỏ vẻ không hài lòng thì quan sát xem cửa hàng có phản hồi lại hay không, thái độ phản hồi có tích cực hay không.

- Cũng trên Facebook, thông qua các comment nhờ tư vấn hoặc nhiều trường hợp là các bài viết đăng lên tường nhà của fanpage, đánh giá xem họ có nhiệt tình tư vấn cho khách hàng hay không.

- Thử nhờ cửa hàng ấy tư vấn xem cách họ trả lời trực tiếp như thế nào.

Sau các bước khảo sát trên, nếu cửa hàng có đầy đủ thông tin liên hệ, chính sách bảo hành, chính sách đổi trả, nhận nhiều phản hồi tốt từ người mua khác, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và đội ngũ tư vấn nhiệt tình, thì tức là bạn đã tìm ra một nơi uy tín để mua các loại phụ kiện điện thoại cần thiết. Ngược lại, hãy tìm đến một địa chỉ khác đáng tin cậy hơn.