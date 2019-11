Tốc độ Wi-Fi nhanh hơn 3 lần nhờ Wi-Fi 6 trên vi xử lý Intel Core i thế hệ 10

Thứ Sáu, ngày 01/11/2019 12:15 PM (GMT+7)

Kết nối Wi-Fi 6 (Gig+) trên vi xử lý Intel Core i thế hệ thứ 10 nhanh hơn gấp 3 lần so với Wi-Fi 5 trước kia.

Kể từ ngày 1/11, những chiếc laptop đầu tiên chạy vi xử lý Intel Core i (trước mắt có i3, i5 và i7) thế hệ thứ 10 đã chính thức được bán ra tại Việt Nam. Intel Core i thế hệ 10 được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hiệu suất cao, cho khả năng kết nối Wi-Fi nhanh hơn gấp 3 lần so với Wi-Fi 5 nhờ công nghệ Intel Wi-Fi 6 (Gig+) hoàn toàn mới.

Kết nối Wi-Fi 6 giúp tăng tốc gấp 3 lần, trong khi Thunderbolt 3 cho tốc độ nhanh gấp 8 lần so với USB 3.0.

Bên cạnh đó, kết nối Thunderbolt 3 và đồ họa Intel Iris Plus được giới thiệu sẽ mang trải nghiệm đồ họa mượt hơn và trực quan hơn so với các công nghệ trước đây. Đặc biệt với Thunderbolt 3, Intel tuyên bố tốc độ chia sẻ dữ liệu giữa laptop với các thiết bị ngoại vi có thể nhanh hơn gấp 8 lần so với chuẩn USB 3.0 - chuẩn USB vốn đã có tốc độ truyền tải dữ liệu rất nhanh.

Ông Cekiel Danielson - Giám đốc bán lẻ của Intel châu Á cho biết: “Với hiệu năng đồ họa nhân đôi, các bộ vi xử lý này sẽ tạo nên chiếc laptop tiên tiến nhất - kết hợp sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, đồ họa thế hệ mới và khả năng kết nối tốt nhất, cho phép ngay cả chơi game ở độ phân giải 1080p vẫn có tốc độ mượt mà, cũng như phát trực tiếp video 4K HDR đầy sống động. Hệ thống còn có thể giúp chỉnh sửa video 4K và xử lý hình ảnh có độ phân giải cao một cách chuyên nghiệp”.

Cách nhận biết laptop chạy vi xử lý Core i thế hệ 10 là số "10" trong mã vi xử lý.

Hiện tại, nhiều nhà sản xuất tên tuổi như Acer, Asus, Dell, HP và Lenovo đã trưng bày các máy tính xách tay mỏng nhẹ mới hoạt động trên nền tảng bộ vi xử lý Intel Core i thế hệ thứ 10. Khảo sát tại Thế Giới Di Động - hệ thống đầu tiên bán ra các laptop chạy dòng vi xử lý mới này, hiện có khoảng 36 mẫu laptop được tích hợp Intel Core i3/5/7 thế hệ thứ 10 trên kệ hàng.

Bảng so sánh hiệu năng chơi game giữa laptop chạy vi xử lý Intel Core i thế hệ 10 và thế hệ 8.

Về phía Intel, hãng cũng trưng bày một vài thiết bị mới thuộc Project Athena, gồm Dell XPS 13 (2 in 1) và Lenovo Yoga S740. Project Athena là dự án kéo dài nhiều năm của Intel nhằm tạo ra thế hệ laptop đột phá. Dự án nhằm tạo ra các máy tính xách tay đáp ứng tốt nhu cầu học tập, công việc đến sáng tạo, giải trí… của người dùng.