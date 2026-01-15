Bộ KH&CN đấu giá số 1299, 1500, 1515, 1555, 1558, giá khởi điểm 1 tỷ đồng

Đại diện Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) cho biết, đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông là một trong những chính sách lớn, có ý nghĩa quan trọng trong quản lý nhà nước về viễn thông nhằm đổi mới phương thức phân bổ tài nguyên viễn thông theo cơ chế thị trường bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Bộ KH&CN sẽ đấu giá số dịch vụ giải đáp thông tin: 1299, 1500, 1515, 1555, 1558.

Căn cứ quy định tại Luật Viễn thông, Nghị định số 115/2025/NĐ-CP, Cục Viễn thông đã trình lãnh đạo Bộ KH&CN ký ban hành quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông gồm các số dịch vụ giải đáp thông tin (số dịch vụ toàn quốc) 1299, 1500, 1515, 1555, 1558.

Nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch của hoạt động đấu giá, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện kịp thời tiếp cận tham gia đấu giá và thu hút đông đảo tổ chức, doanh nghiệp tham gia sẽ góp phần nâng cao tính cạnh tranh, sử dụng hiệu quả kho số viễn thông, qua đó xác lập mức giá trúng đấu giá phù hợp và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Đại diện Cục Viễn thông cho biết, hình thức đấu giá: đấu giá trực tuyến (tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam: https://vpa.com.vn).

Phương thức đấu giá sẽ theo phương thức trả giá lên với mức giá khởi điểm là 1 tỷ đồng/số và bước giá là 20 triệu đồng. Các đơn vị đấu giá sẽ đặt trước 200 triệu đồng.

Thời gian nộp hồ sơ từ 08h00 ngày 12/1/2026 đến 17h00 ngày 19/1/2026 tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam.