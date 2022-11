Vitamin nào giúp nuôi dưỡng làn da qua mùa khô hanh?

Thứ Tư, ngày 30/11/2022 09:02 AM (GMT+7) Chia sẻ

Vitamin và chất bổ sung hầu như luôn luôn là lựa chọn tuyệt vời để nuôi dưỡng làn da

Trừ khi chế độ ăn uống hàng ngày của bạn đa dạng và cân bằng (điều khó đạt được hàng ngày), một chất bổ sung chất lượng có thể thu hẹp khoảng cách và đảm bảo rằng bạn đang nhận đủ những gì bạn cần để duy trì sức khỏe và dinh dưỡng.

Theo Tiến sĩ Anju Methil chuyên khoa da liễu và thẩm mỹ tiết lộ, có hai chất bổ sung mà bạn có thể muốn tránh trong mùa đông vì chúng có thể làm khô da của bạn. Dưới đây là những thứ bạn có thể cân nhắc không dùng:

Theo Tiến sĩ Methil, một số chất bổ sung đường uống phổ biến mà bạn nên ngừng dùng khi thời tiết lạnh là axit béo omega-3 và viên vitamin E. Tiến sĩ Methil cho biết: “Axit béo omega-3 được biết đến với đặc tính chống viêm, có thể giúp giảm mẩn đỏ và kích ứng trong những tháng mùa hè. Tuy nhiên, trong thời tiết lạnh, những axit béo này thực sự có thể làm khô da của bạn, khiến việc giữ ẩm cho da trở nên khó khăn hơn. Tương tự, vitamin E được biết đến với đặc tính giữ ẩm, nhưng khi dùng ở dạng viên trong những tháng mùa đông, nó có thể gây khô da.

Thay vào đó hãy dùng những thứ này:

Tiến sĩ Methil cho biết: “Nếu bạn đang muốn cải thiện sức khỏe của làn da trong mùa đông, tốt nhất nên tập trung vào các chất bổ sung như vitamin C, loại phổ biến nhờ khả năng bảo vệ chống lại tác hại do các gốc tự do gây ra. Một bổ sung tốt đó là kẽm.

Kẽm rất quan trọng để đảm bảo chúng ta duy trì độ ẩm cho da. Cả hai đều giảm viêm và bảo vệ chống oxy hóa. Phức hợp vitamin B cũng có thể giúp cải thiện quá trình sản xuất collagen và làm cho làn da trông trẻ trung hơn và có thể được sử dụng một cách an toàn ngay cả khi thời tiết lạnh hơn.

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm các sản phẩm bôi ngoài da có chứa ceramides, giúp thúc đẩy quá trình hydrat hóa da bằng cách tạo thành một hàng rào bảo vệ trên bề mặt da.

Một số sản phẩm bôi ngoài da dưỡng ẩm tốt nhất bao gồm bơ hạt mỡ, dầu dừa, gel lô hội và axit hyaluronic. Tất cả những thành phần tự nhiên này đều được biết đến với khả năng khóa ẩm và giữ cho làn da của bạn ngậm nước và khỏe mạnh. Ngoài ra, chúng có thể mang lại lợi ích chống lão hóa để giúp giảm nếp nhăn và vết chân chim.

Nuôi dưỡng làn da của bạn từ bên trong và bên ngoài trong mùa đông này để giữ nước tốt hơn.

