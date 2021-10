Vitamin C: Bảo bối cứu làn da thâm suốt 4 mùa, giúp thay da trắng mịn

Thứ Sáu, ngày 29/10/2021 08:53 AM (GMT+7)

Vitamin C chính là “phép thần” cho làn da trong trẻo, tươi sáng.

Vitamin C là chất làm sáng da và chống oxy hóa tốt nhất, giúp tăng cường sự hình thành collagen và nhắm vào các dấu hiệu lão hóa có thể nhìn thấy một cách hiệu quả, mang lại cho làn da của bạn vẻ tươi sáng cần thiết. Mặc dù chắc chắn hữu ích khi thực hiện một chế độ ăn uống giàu vitamin C, nhưng việc bôi vitamin C tại chỗ được biết là có tác dụng tuyệt vời.

Hãy xem cách bạn có thể sử dụng Vitamin C để có được làn da sáng không tì vết:

Vitamin C - cây đũa thần cho làn da trong trẻo, tươi sáng và không tì vết.

Vitamin C giúp điều trị các nốt mụn bằng cách kích thích tổng hợp collagen, do đó thúc đẩy làn da khỏe mạnh và đẩy nhanh quá trình chữa lành các vết sẹo và vết thương.

Việc sử dụng Vitamin C giúp làm giảm đáng kể tình trạng tăng sắc tố bằng cách can thiệp vào tyrosinase, một loại enzyme giúp sản xuất melanin.Vitamin C có đặc tính làm sáng da, giảm sự xuất hiện của các đốm đen. Dưỡng chất này giúp chữa và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Cách dùng vitamin C hiệu quả

Hiệu quả của Vitamin C chủ yếu phụ thuộc vào nồng độ Vitamin C nguyên chất được cung cấp cho lớp da sâu hơn của bạn. Bắt đầu với huyết thanh có 5-10% Vitamin C nguyên chất, tìm loại huyết thanh có axit ascorbic (còn được gọi là axit L-ascorbic), đây là dạng vitamin C ổn định và hiệu quả nhất trong chăm sóc da.

Sau khi rửa mặt sạch, thoa vitamin C và đợi 5 phút trước khi thoa kem dưỡng ẩm. Bạn có thể sử dụng vitamin C vào buổi sáng và chiều, tuy nhiên, hãy luôn thoa kem chống nắng phổ rộng SPF 30 trở lên trong khi sử dụng huyết thanh Vitamin C vào buổi sáng.

Cách bổ sung vitamin bằng đường ăn uống

Bổ sung thực phẩm có chứa vitamin C để giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và tươi sáng từ bên trong. Bổ sung vitamin C hàng ngày sẽ giúp da sạch mụn, giữ nước cho da, giúp da tươi trẻ hơn. Dưới đây là danh sách thực phẩm bạn có thể đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày -

Cam - Cam là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, hãy uống nước cam tươi vắt hàng ngày.

Borocoli - Đây là nguồn cung cấp năng lượng của chất chống oxy hóa và vitamin C để giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh.

Kiwi - giúp giữ cho làn da của bạn không bị mụn và cũng giảm thiểu các đốm nắng và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Rau - Bổ sung một bát rau lá xanh trong chế độ ăn uống của bạn để nhận được một lượng vitamin C lành mạnh.

Bột vỏ cam ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời. Bột vỏ cam cũng hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên giúp làm sáng các vết sẹo và làm đều màu da.

Bạn sẽ cần:

Bột vỏ cam- 1 muỗng cà phê

Sữa chua - 1 muỗng canh

Bột đậu xanh hoặc bột gạo -1 muỗng canh

Để sử dụng - Trộn tất cả các thành phần để tạo thành một hỗn hợp nhuyễn và đắp lên mặt. Để nó khô trong 20 phút. Rửa sạch bằng nước lạnh.

Mẹo chăm sóc da với vitamin C - Bắt đầu với nồng độ vitamin C thấp và phát huy tác dụng khi làn da của bạn quen hơn với thành phần này. Luôn thoa kem chống nắng bên cạnh serum vitamin C để giữ cho làn da của bạn được bảo vệ.

