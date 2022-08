Vì sao bạn nên uống nước chanh mật ong vào buổi sáng?

Thứ Hai, ngày 01/08/2022 08:24 AM (GMT+7) Chia sẻ

Mật ong và chanh đều là những thành phần mạnh mẽ và sự kết hợp này có thể có lợi cho sức khỏe của bạn nếu bạn dùng nó với số lượng vừa phải.

Lợi ích của việc uống nước chanh và mật ong:

1. Giải độc cơ thể và tăng cường miễn dịch cho cơ thể:

Chanh có nhiều vitamin C. Đặc tính này của chanh có thể giúp chống lại các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Gốc tự do là những phân tử không ổn định, tích tụ trong tế bào và gây ra thiệt hại cho các phân tử khác trong cơ thể, chẳng hạn như DNA, lipid và protein. Điều này có thể làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh. Nó giúp lọc chất độc ra khỏi cơ thể và có thể bảo vệ gan khỏi bị hư hại bằng cách giúp cơ thể tự làm sạch một cách tự nhiên và cũng làm giảm chất béo trong gan.

Lưu ý khi uống loại nước này:

Không uống quá nhiều nước chanh hoặc nước chanh vì nó cũng có tác dụng phụ. Nên uống nước chanh ở mức độ vừa phải. Uống quá nhiều nước chanh có thể dẫn đến ăn mòn men răng (lớp ngoài cùng của răng) hoặc sâu răng, ợ chua, buồn nôn và nôn, các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản, v.v.

2. Có lợi cho da:

Chanh có đặc tính chống oxy hóa giúp giảm tổn thương da và lão hóa sớm. Chanh có độ pH và có thể giúp giảm dầu trên da và giảm viêm. Uống nước chanh và mật ong có thể giúp cải thiện lưu thông máu và thúc đẩy sản xuất collagen (một loại protein cấu trúc trong da) trong da, giúp loại bỏ nếp nhăn và nếp nhăn và trì hoãn sự bắt đầu lão hóa cho da.

3. Có thể hỗ trợ giảm cân:

Ngoài những lợi ích khác của nước chanh và mật ong, thức uống này cũng có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể, từ đó thúc đẩy giảm cân và đốt cháy chất béo rất dễ dàng hơn. Uống nước chanh và mật ong có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và do đó giảm lượng calo nạp vào cơ thể.

4. Có lợi cho sức khỏe tim mạch và giảm huyết áp:

Mật ong và nước chanh hoạt động như một chất lợi tiểu tự nhiên (các chất giúp tăng cường và tăng lượng nước và muối thải ra khỏi cơ thể dưới dạng nước tiểu). Điều này có thể làm giảm lượng chất lỏng tích tụ trong cơ thể, có thể gây ra huyết áp cao, dẫn đến các vấn đề về tim. Thức uống này có thể giúp cơ thể loại bỏ lượng muối dư thừa này qua đường tiểu tiện và nó có thể giúp bình thường hóa mức huyết áp của một người.

Đây là cách bạn có thể làm nước chanh và mật ong tại nhà:

Thành phần:

1 muỗng canh nước cốt chanh

1 muỗng cà phê mật ong

1 ly nước (250 ml)

Phương pháp:

Trong một cốc nước ấm, thêm nước cốt chanh và mật ong vào và khuấy đều. Uống nước này khi bụng đói vào sáng sớm và đợi nửa giờ trước khi uống bất kỳ thức ăn hoặc đồ uống nào khác.

Cách làm nước mật ong chanh:

18 đến 20 lát chanh

1 đến 1/2 cốc mật ong hữu cơ

6 lát gừng mỏng

Phương pháp:

Bước 1: Rửa chanh thật sạch dưới vòi nước, sau đó cắt thành từng lát mỏng (mỗi lát khoảng 0,5 cm) và bỏ hạt.

Bước 2: Cho 2 lát chanh vào lọ xây, cho 2 lát gừng vào sau đó phết thêm một lớp mật ong vào ngâm ngập các lát chanh. Sau đó lặp lại quá trình này với thêm hai lát chanh và một lớp mật ong. Bạn có thể đặt các lát gừng ở giữa sau mỗi lát chanh thứ sáu. Thực hiện quá trình này cho đến khi tất cả chanh ngấm đều vào mật ong.

Bước 3: Đậy nắp lọ bột xây và bảo quản qua đêm trong tủ lạnh. Bảo quản chanh mật ong để uống sau khoảng 24 giờ.

Bước 4: Vào mỗi buổi sáng khi bụng đói, bạn lấy một ly (250 ml) nước ấm và lấy ra hai lát chanh từ hộp bảo quản này và tương tự như vậy là 2 muỗng canh mật ong rồi trộn đều và uống và sau đó đợi nửa tiếng. trước khi tiêu thụ bất kỳ thực phẩm hoặc đồ uống nào khác.

