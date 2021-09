Vì sao bạn luôn nên thoa kem chống nắng kể cả khi trời đã vào thu?

Thứ Ba, ngày 28/09/2021 22:51 PM (GMT+7)

Sử dụng kem chống nắng như một biện pháp ngăn ngừa và bảo vệ da khỏi bị rám nắng, sạm màu và da không đều màu.

Kem chống nắng: Là sản phẩm chăm sóc da tuyệt vời cho làn da sạch.

Tăng sắc tố dẫn tới các mảng và đốm sậm màu trên da. Nó có thể được gây ra do chấn thương da hoặc mụn trứng cá (còn được gọi là tăng sắc tố sau viêm), nám da (do thay đổi nội tiết tố), đốm đồi mồi (do tế bào sắc tố lão hóa) hoặc tàn nhang (do tiếp xúc với mặt trời).

Mặc dù về mặt lý thuyết, ánh nắng mặt trời không phải là nhân tố phản diện trong tất cả các tình trạng tăng sắc tố này, nhưng kem chống nắng vẫn rất quan trọng để ngăn ngừa và điều trị sẹo và đốm vì ánh nắng mặt trời đóng một vai trò quan trọng.

Bạn đang tự hỏi tại sao kem chống nắng lại đóng vai trò như một chén thánh trong chế độ chăm sóc da chống các vết thâm trên da bạn?

Kem chống nắng: Một món đồ chăm sóc da tuyệt vời

Tia UV gây rám nắng da bằng cách tạo ra sắc tố melanin và sự phân bố lại của melanin.

Tia UV thúc đẩy quá trình lão hóa da bằng cách ảnh hưởng đến các tế bào da, bao gồm các tế bào sản xuất melanin.

Do đó, khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có xu hướng gây ra tổn thương nặng do ánh nắng mặt trời và làm trầm trọng thêm tình trạng tăng sắc tố da sau viêm, làm tăng nám và nhân lên các đốm đồi mồi với tốc độ nhanh hơn. Vì vậy, tất cả các loại tăng sắc tố đều bị ảnh hưởng và tác động bởi ánh nắng mặt trời, đó là lý do tại sao, kem chống nắng có lẽ là một trong những thành phần chăm sóc da tốt nhất để loại bỏ sẹo và đốm. ĐỌC THÊM - Vitamin C - cây đũa thần cho làn da sạch, sáng và không tỳ vết

Kem chống nắng có nhiều dạng như chất lỏng, kem, gel, nước thơm, bột và thuốc xịt có chức năng như sau:

Nó ngăn chặn tia UV tiếp cận và ảnh hưởng trực tiếp đến làn da của bạn. Nó làm giảm cường độ của tia UV và làm giảm tác dụng của nó.

Chủ yếu có ba loại kem chống nắng mà bạn có thể sử dụng:

1. Kem chống nắng vật lý - Còn được gọi là "kem chống nắng khoáng", nó có bộ lọc tia cực tím vô cơ hoặc chất ngăn chặn vật lý như Zinc Oxide và Titanium Dioxide để phản xạ, tán xạ và ngăn chặn các tia nắng mặt trời trước khi chúng xâm nhập và gây hại cho da.

Kem chống nắng vật lý an toàn với khả năng gây kích ứng da ít hơn đồng thời cung cấp khả năng bảo vệ phổ rộng. Do đó, nó giúp làm mờ da và các mảng sậm màu một cách hiệu quả.

2. Kem chống nắng hóa học - Đôi khi được gọi là "kem chống nắng hữu cơ", kem chống nắng hóa học chứa các hợp chất hóa học như octinoxate, avobenzone, oxybenzone và octisalate để hấp thụ các tia UV có hại. Loại kem chống nắng này là lý tưởng để sử dụng thường xuyên.

3. Kem chống nắng có màu - Kem chống nắng có màu là sự kết hợp của các bộ lọc tia UV khoáng phổ rộng, như oxit titan oxit kẽm và oxit sắt.

Kem chống nắng có màu được chứng minh là có tác dụng giảm nám, mờ vết nám và cũng có hiệu quả trong việc ngăn chặn ánh sáng xanh.

Lợi ích của kem chống nắng

Sử dụng kem chống nắng như một biện pháp ngăn ngừa và bảo vệ da khỏi bị rám nắng, sạm màu và da không đều màu.

Kem chống nắng làm cho các tia nắng trực tiếp của mặt trời ít gay gắt hơn và do đó, các vết hiện có trên da mờ đi dễ dàng hơn nhiều. Điều này sẽ làm cho các sản phẩm chăm sóc da khác để điều trị sắc tố hoạt động hiệu quả hơn.Đối với làn da bị ảnh hưởng bởi mụn trứng cá, điều quan trọng là phải kết hợp sử dụng đúng loại thành phần chăm sóc da như retinol và vitamin C cùng với kem chống nắng. Khi bạn bắt đầu quá trình chữa bệnh và lớp da mới tái tạo, kem chống nắng sẽ ngăn làn da non bị tổn thương. Điều này sẽ giúp chữa lành các vết thâm và mụn nhanh hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/vi-sao-ban-luon-nen-thoa-kem-chong-nang-ke-ca-khi-troi-da-vao-thu-502021289225...Nguồn: http://danviet.vn/vi-sao-ban-luon-nen-thoa-kem-chong-nang-ke-ca-khi-troi-da-vao-thu-50202128922524378.htm