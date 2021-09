5 loại vitamin tốt nhất giúp tóc mọc nhanh và dày mượt

Thứ Hai, ngày 27/09/2021 20:38 PM (GMT+7)

5 loại vitamin dưới đây giúp mái tóc mọc nhanh và dày hơn.

Mặc dù gen, hormone, tình trạng sức khỏe, thuốc men và tuổi tác ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc, nhưng dinh dưỡng hợp lý đóng một vai trò quan trọng.

Hãy cùng xem xét năm loại vitamin tốt nhất có lợi cho sự phát triển khỏe mạnh của tóc cùng với các nguồn thực phẩm mà bạn có thể nhận được các loại vitamin này vì ăn uống lành mạnh luôn tốt hơn so với sử dụng thực phẩm bổ sung.

5 loại vitamin tốt nhất giúp tóc mọc nhanh và dày hơn cho mái tóc chắc khỏe:

Vitamin A

Tóc là mô phát triển nhanh nhất trong cơ thể chúng ta. Vì vậy, giống như các tế bào khác, Vitamin A cũng rất cần thiết cho sự phát triển của tóc. Vitamin A, còn được gọi là retinol tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiết bã nhờn, một chất nhờn giúp giữ ẩm cho da đầu và ngăn ngừa tóc gãy rụng.

Nguồn thực phẩm: Rau bina, khoai lang, cà rốt, bí đỏ, sữa, sữa chua, trứng và dầu gan cá.

Vitamin nhóm B

Vitamin B điều chỉnh sự trao đổi chất và duy trì hệ thống thần kinh. Những loại vitamin này giúp tạo ra các tế bào hồng cầu và cũng mang oxy và chất dinh dưỡng đến da đầu và các nang tóc để giúp tóc phát triển khỏe mạnh. Trong số tám loại Vitamin B, Vitamin B7 hoặc biotin, và Vitamin B12 hoặc cobalamin được coi là có hiệu quả nhất đối với sức khỏe của tóc.

Nguồn thực phẩm: Ngũ cốc nguyên hạt, rau lá xanh, đậu và các loại đậu, hạnh nhân, bơ, các sản phẩm từ sữa, thịt, hải sản và trứng.

Vitamin C

Vitamin C ngăn ngừa tóc khỏi lão hóa theo ba cách. Đầu tiên, nó tạo ra collagen, một loại protein tạo nên một phần quan trọng trong cấu trúc của tóc. Thứ hai, Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp ức chế các gốc tự do gây ra stress oxy hóa. Thứ ba, nó giúp hấp thụ sắt, một khoáng chất quan trọng cho mái tóc khỏe mạnh.

Nguồn thực phẩm: Trái cây họ cam quýt, dâu tây, ổi, rau lá xanh và ớt.

Vitamin D

Dù tác động chính xác của Vitamin D đối với sự phát triển của tóc vẫn chưa được xác định, nhưng một dạng rụng tóc (rụng tóc) có liên quan đến sự thiếu hụt của nó. Vì vậy, chúng ta nên duy trì mức độ cần thiết của Vitamin D trong cơ thể để ngăn ngừa rụng tóc hoặc rụng tóc.

Nguồn thực phẩm: Nấm, lòng đỏ trứng, cá (tốt nhất là cá hồi hoặc cá kiếm), dầu gan cá, và các loại thực phẩm tăng cường như sữa, nước trái cây và những thứ tương tự. Ngoài ra, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sớm cũng có thể giúp duy trì lượng Vitamin D trong cơ thể.

Vitamin E

Giống như Vitamin C, Vitamin E là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, ngăn ngừa stress oxy hóa, do đó thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Nguồn thực phẩm: Hạt hướng dương, hạnh nhân, rau bina, quả bơ, lúa mì và cá.

Cùng với 5 loại vitamin kể trên, sắt, kẽm và protein góp phần rất lớn giúp tóc chắc khỏe. Một số nguồn thực phẩm tốt nhất cung cấp chất sắt là rau bina, đậu lăng, trứng, trai, sò và thịt đỏ. Bạn có thể bổ sung kẽm từ các loại thực phẩm như rau bina, đậu lăng, mầm lúa mì, hạt bí ngô, hàu và thịt bò. Vì tóc hầu như được cấu tạo hoàn toàn từ protein, nên điều cần thiết là phải cung cấp đủ protein trong chế độ ăn uống của bạn bằng cách bổ sung các loại thực phẩm như quả mọng, bơ, rau bina, đậu, đậu nành, khoai lang, ớt ngọt, các loại hạt và hạt, trứng, cá (tốt nhất là cá hồi, cá trích và cá thu), hàu, tôm và thịt.

Tóm lại, một chế độ ăn uống cân bằng và tốt cũng quan trọng không kém đối với sự phát triển khỏe mạnh của tóc, cũng như để có một thân hình cân đối!

Nguồn: http://danviet.vn/5-loai-vitamin-tot-nhat-giup-toc-moc-nhanh-va-day-muot-50202127920394179.htmNguồn: http://danviet.vn/5-loai-vitamin-tot-nhat-giup-toc-moc-nhanh-va-day-muot-50202127920394179.htm