Trộn xà phòng với than hoạt tính để da trắng mịn hơn sau khi tắm

Khi được sử dụng trong xà phòng, than hoạt tính có tác dụng giải độc, tẩy tế bào chết, làm sạch.

Than hoạt tính là một loại bột màu đen, không mùi, có đặc tính hấp thụ các chất bẩn, chất độc và cả bã nhờn trong da. Khi được sử dụng trong công thức làm xà phòng, nó có tác dụng giải độc, tẩy tế bào chết, làm sạch, không làm khô da.

Than hoạt tính không phải chất bẩn mà được sử dụng trong y học và nhiều công thức làm đẹp. Đây là loại thực phẩm 100% và hoàn toàn an toàn để sử dụng trong các sản phẩm tắm và cơ thể như xà phòng than này. Thêm vào đó, việc nấu chảy và đổ xà phòng rất dễ làm, vì vậy đây là một công thức làm xà phòng than hoạt tính khử độc dễ dàng.

Lợi ích của Xà phòng than hoạt tính

Công dụng thường thấy nhất của than hoạt tính để chữa mọi thứ từ ong đốt đến đau bụng. Nhưng hiện nay các công ty làm đẹp đang ngày càng chuyển sang sử dụng than hoạt tính như một thành phần chính trong mặt nạ, sữa rửa mặt và thậm chí cả kem đánh răng!

Than có hiệu quả nhất đối với những người có làn da bị mụn vì nó nhẹ nhàng tẩy tế bào chết và hút sạch bụi bẩn, dầu và lớp trang điểm có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Thêm dầu cây trà giúp bổ sung các đặc tính chống nấm và khử trùng tự nhiên.

Sau đây, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn vô số lợi ích của than hoạt tính có thể mang lại khi được sử dụng như một sản phẩm làm đẹp.

Nó hoàn toàn tự nhiên.

Tại sao phải phụ thuộc vào hóa chất để làn da của bạn trông đẹp nhất trong khi thay vào đó bạn có thể sử dụng những thứ có trong tự nhiên. Than hoạt tính không chỉ có tác dụng mà còn không gây ra các phản ứng bất lợi, như dẫn đến nổi mụn do phản ứng hóa học.

Than hoạt tính giúp chống vi khuẩn.

Than hoạt tính có một số đặc tính kháng khuẩn khá ấn tượng. Một nghiên cứu thậm chí còn phát hiện ra rằng nó có khả năng tiêu diệt E.coli!

Than hoạt tính giúp làm thông thoáng lỗ chân lông.

Nhưng than hoạt tính giúp bạn cải thiện tình trạng da hiệu quả. Trong đó nó giúp giảm kích thước lỗ chân lông một cách rõ rệt nhờ khả năng làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ bên trong mỗi lỗ chân lông.

Nó tẩy tế bào chết.

Kết cấu của than hoạt tính làm cho nó trở thành một chất tẩy tế bào chết hoàn toàn tự nhiên tuyệt vời. Nó giúp loại bỏ các tế bào da chết để lộ ra làn da sáng hơn, mịn hơn, sáng hơn và trẻ trung hơn bên dưới!

Cách làm xà phòng than hoạt tính

Có rất nhiều loại làm nền tảng xà phòng: Như glycerin đơn giản, dầu ô liu, sữa dê, mật ong, bột yến mạch , v.v.). Ở đây, ta sử dụng bơ hạt mỡ để tăng thêm độ ẩm chính.

Bơ hạt mỡ, giống như sữa chua Hy Lạp , giúp làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, điều trị mụn trứng cá và vết thâm, giảm viêm da và hơn thế nữa. Bạn cũng có thể thêm dầu dưỡng ẩm bổ sung (như argan hoặc dừa) hoặc thậm chí mật ong nếu bạn có làn da thực sự khô.

Nhưng hãy thoải mái sử dụng bất kỳ loại xà phòng và loại dầu nào bạn thích! Nếu bạn đang băn khoăn về cách sử dụng xà phòng nấu chảy và đổ hoặc loại cơ sở nào nên sử dụng khi nào, hãy xem hướng dẫn làm xà phòng than.

Thành phần

1/2 thanh xà phòng thiên nhiên (nên chọn loại có chứa bơ hạt mỡ để tăng cường dưỡng ẩm)

5 viên than hoạt tính (nếu không tìm được ở hiệu thuốc, bạn có thể mua tại các shop bán trực tuyến)

15-20 giọt tinh dầu cây trà

Hướng dẫn

1. Cắt đế xà phòng thành nhiều miếng nhỏ và cho vào bát an toàn trong lò vi sóng. Đun trong khoảng thời gian 30 giây cho đến khi tan chảy hoàn toàn. (Bạn cũng có thể sử dụng nồi thường và đun theo dạng hấp cách thủy để làm tan chảy xà phòng)

2. Lấy một lượng nhỏ xà phòng vào cốc và để nguội một chút. Mở, giã nát viên than và trộn than vào xà phòng hơi nguội cho đến khi hòa quyện và không còn vón cục. Thêm vào xà phòng đã tan chảy và khuấy đều để than phân tán hoàn toàn.

3. Thêm dầu cây trà. Nếu không thích mùi tràm trà, bạn có thể thêm tinh dầu bạc hà để che đi mùi hương.

4. Đổ vào khuôn và để nguội hoàn toàn trước khi lấy ra.

Một số lời khuyên hữu ích:

Thêm than vào một phần nhỏ xà phòng sẽ giúp hỗn hợp tốt hơn. Nếu bạn gặp vấn đề với việc vón cục, hãy sử dụng máy đánh trứng để làm vỡ chúng.

Chỉ khi đã loại bỏ hết các cục, bạn mới nên thêm nó vào xà phòng.

Thoải mái phủ nhẹ thiếc muffin bằng bình xịt chống dính nếu bạn lo lắng về việc xà phòng dính vào. Nếu không, chỉ cần đặt hộp thiếc muffin vào ngăn đá trong 5-10 phút và chúng sẽ bật ra ngay.

Những loại xà phòng này sẽ kéo dài khoảng 6 tháng .

Câu hỏi thường gặp về xà phòng than hoạt tính

Tôi có thể sử dụng loại đế xà phòng khác không?

Chắc chắn rồi! Sử dụng bất cứ thứ gì bạn có trong nhà là tốt và tiết kiệm nhất.

Tôi có thể sử dụng than củi để làm trắng răng không?

Tôi khuyên bạn nên sử dụng than hoạt tính nguyên chất không chứa bất kỳ thành phần bổ sung nào để không gây kích ứng da.

Tôi nên sử dụng tỷ lệ xà phòng so với than hoạt tính là bao nhiêu?

Tôi sử dụng khoảng 4 gam than hoạt tính (hoặc 1 thìa cà phê) cho mỗi nửa bánh xà phòng. Nhưng bạn luôn có thể điều chỉnh tỷ lệ đó một chút mà không làm ảnh hưởng đến công thức.

Nếu tôi muốn thêm dầu dưỡng ẩm vào xà phòng của mình, tôi nên sử dụng tỷ lệ xà phòng nào so với dầu nền?

Một nguyên tắc nhỏ là khoảng 1-2 thìa cà phê dầu nền cho nửa bánh xà phòng. Tỷ lệ chính xác phụ thuộc vào loại và nhãn hiệu xà phòng bạn sử dụng cũng như nhu cầu cụ thể của da bạn. Chỉ cần lưu ý rằng thêm nhiều dầu có thể ảnh hưởng đến độ cứng và bọt của xà phòng. Tốt nhất bạn nên thử nghiệm cho đến khi tìm được tỷ lệ ưng ý.

Than sẽ ố vàng?

Không, bản thân xà phòng có thể tạo bọt màu xám hoặc để lại một chút cặn trong lồng giặt, nhưng nó sẽ không bị ố vàng. Nếu bạn dính bất kỳ than lỏng nào trên quần áo trong khi làm xà phòng, hãy giặt quần áo ngay lập tức và xịt một chút nước giặt. Nó sẽ sạch sẽ sau khi rửa.

