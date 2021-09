Những dưỡng chất “thần thánh” giúp trị thâm mắt hiệu quả bất ngờ

Thứ Năm, ngày 30/09/2021 23:12 PM (GMT+7)

Các hoạt chất mạnh mẽ này tác động sâu vào da để làm sáng và sáng vùng da dưới mắt để giảm quầng thâm.

Bạn có thể sử dụng sản phẩm chứa các chất trong số này hoặc kết hợp các sản phẩm này để có làn da mịn màng, tươi sáng và khỏe mạnh.

Vitamin C - Vitamin C rất giàu chất chống oxy hóa giúp phục hồi và bảo vệ da. Là một sản phẩm hoàn hảo và cần phải có trong mọi chế độ chăm sóc da, vitamin c được thiết kế để nhắm đến các vấn đề chăm sóc da phổ biến nhất như quầng thâm, nếp nhăn, đốm đen và vết sạm nắng. Nó giúp làm sáng da để lại làn da của bạn sáng và rạng rỡ. Huyết thanh có hoạt chất mạnh mẽ này có thể được dùng cho tất cả các loại da.

Cách sử dụng - Sử dụng serum vitamin C 10% và thoa serum sau khi rửa mặt, để nó thấm và sau đó sử dụng kem dưỡng ẩm tốt, sau đó là kem chống nắng loại tốt. Sử dụng huyết thanh vitamin C hàng ngày để bảo vệ làn da của bạn.

Alpha arbutin - Bạn có thể kết hợp alpha arbutin với vitamin C để tạo ra một loại huyết thanh làm sáng và làm sáng da mạnh mẽ hơn hiệu quả. Bạn cũng có thể chọn một loại huyết thanh có vitamin C và alpha-arbutin trong đó.

Niacinamide - Niacinamide là một thành phần kỳ diệu là giải pháp tất cả trong một cho các vấn đề về da khác nhau. Nó hiện là một trong những thành phần chăm sóc da phổ biến nhất vì những lợi ích tuyệt vời. Nó giúp cải thiện rõ rệt các lỗ chân lông, nếp nhăn, làn da không đều màu và làm sáng da. Nó có khả năng cải thiện hàng rào bảo vệ của da để có làn da mịn màng và khỏe mạnh.

Cách sử dụng - Nếu bạn chưa quen với niacinamide, hãy bắt đầu với 5% niacinamide serum và sau đó tăng độ mạnh lên 10%. Không sử dụng vitamin C cùng với Niacinamide, nếu bạn đang sử dụng vitamin C buổi sáng, hãy sử dụng niacinamide trong quy trình chăm sóc da tối của bạn.

Azelaic Acid - Huyết thanh hiệu quả cao này là một sức mạnh đa tác dụng. Axit azelaic được biết đến với tác dụng làm giảm các vết thâm và vết thâm, nó cũng giúp làm mờ các đốm và sắc tố để lại do mụn trứng cá. Axit azelaic có thể giúp giảm quầng thâm do tác hại của ánh nắng mặt trời.

Cách sử dụng - Bôi một hoặc hai lần mỗi ngày vào vùng mắt dưới.

Retinol - Retinol sẽ giúp cải thiện vùng da dưới mắt của bạn để cải thiện tình trạng thâm quầng. Nó cũng giúp làm phẳng các nếp nhăn dưới mắt đồng thời làm sáng vùng da dưới mắt.

Cách sử dụng - Sau khi làm sạch da, sử dụng huyết thanh retinol cỡ hạt đậu vào ban đêm, sau đó là kem dưỡng ẩm tốt.

Kem chống nắng - Các thành phần trên có thể làm cho da của bạn nhạy cảm với ánh nắng, vì vậy điều quan trọng là phải trang bị kem chống nắng tốt để bảo vệ vùng da dưới mắt của bạn. Ánh nắng mặt trời có thể làm tối sắc tố dưới mắt, vì vậy hãy chọn kem chống nắng có oxit kẽm để tránh vùng da bị thâm. Bôi kem chống nắng ngay cả khi bạn ở nhà và bôi lại sau mỗi hai giờ.

Lời khuyên - Chọn các sản phẩm chăm sóc da hoặc kem dưỡng mắt có các thành phần trên làm thành phần chính để loại bỏ quầng thâm dưới mắt của bạn.

Các thành phần mất ít nhất 4-8 tuần để hiển thị kết quả vì vậy hãy nhất quán trong việc sử dụng sản phẩm.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-duong-chat-than-thanh-giup-tri-tham-mat-hieu-qua-bat-ngo-502021309231327...