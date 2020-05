Mỹ nhân có cả bố lẫn mẹ đều là tỷ phú đô la, 42 tuổi trẻ đẹp vô ngần như Giáng My

Aimee Sun năm nay đã 42 tuổi nhưng được nhận xét là trẻ đẹp không kém gì cô con gái đang ở độ tuổi đôi mươi.

"Mỹ nhân giàu nhất Đài Loan" trẻ trung và xinh đẹp dù đã ở tuổi tứ tuần.

Mới đây, nhân ngày của mẹ, con gái của người thừa kế giàu nhất Đài Loan Aimee Sun là Trinity Liao đã đăng tải những hình ảnh cũ chụp cùng mẹ. Có thể thấy người đẹp sinh năm 1978 dường như lão hóa ngược, ngày càng trẻ trung, thậm chí có bình luận vẻ đẹp của cô không thua kém con gái đang ở đội tuổi đôi mươi.

Trinity Liao đăng tải ảnh hình ảnh nhân ngày của mẹ.

Aimee Sun được mệnh danh là mỹ nhân giàu nhất hay người thừa kế giàu nhất Đài Loan khi có cả cha và mẹ là tỷ phú. Cha của cô là ông Sun Tao - cựu Chủ tịch tập đoàn Viễn thông hàng đầu Đài Loan còn mẹ là bà He Nianci - Phó Chủ tịch tập đoàn Yuanta Securities làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Cha mẹ của Aimee Sun đều là doanh nhân nổi tiếng giàu có ở Đài Loan.

Năm 1999, Aimee Sun kết hôn với doanh nhân Henry Liao - con trai chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Breeze, sở hữu nhiều trung tâm mua sắm sầm uất tại Đài Loan. Bản thân Aimee Sun cũng là một doanh nhân, nhà thiết kế trang sức có tiếng. Ngoài ra, cô còn tham gia làng giải trí với tư cách người mẫu, diễn viên.

So với cô con gái đang ở độ tuổi 20 của mình, Aimee Sun trẻ trung không khác gì chị em.

Ngoài ra, Aimee Sun còn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ khi ở độ tuổi 42 vẫn vô cùng trẻ trung. Đặc biệt là khi xuất hiện cùng khung hình với con gái, người đẹp 7x hoàn toàn không bị lép vế. Được biết, Aimee Sun thường xuyên đến phòng tập để giữ dáng. Cô chú trọng vào các bài tập weight training và luyện tập toàn bộ cơ thể thay vì quan tâm đến một vùng duy nhất.

Cô rất quan tâm đến việc tập luyện thể thao mặc dù lịch trình làm việc dày đặc.

Ngoài ra cô còn chú trọng đến việc giữ ẩm cho da, cẩn thận đến mức thoa cả kem dưỡng thể vào từng ngón chân. Bên cạnh đó, Aimee Sun rất quan tâm đến vùng da cổ và da mắt vì cô khẳng định đây là vùng da thể hiện dấu vết tuổi tác. Người đẹp 7x không sử dụng quá nhiều loại mỹ phẩm mà chỉ đảm bảo những thứ cần thiết cho làn da, ít nhưng chất.

Khó có thể tin, Aimee Sun hiện đã bước sang tuổi tứ tuần.

Đi cùng với các cách giữ dáng, làm đẹp trên là việc điều chỉnh chế độ ăn uống. Aimee Sun thích ăn rau củ quả và đây là thực phẩm không thể thiếu trong các bữa ăn. Đặc biệt, cô sẽ không bao giờ nói không với salad. Đồng thời, mỗi ngày cô đều uống nước ép táo để cung cấp thêm vitamin C. Khi Aimee Sun thấy trọng lượng cơ thể tăng lên, cô sẽ kiểm soát kỹ hơn lượng thức ăn kết hợp với luyện tập cho đến khi cân nặng về mức mong muốn.

Việc kiểm soát lượng thức ăn là vô cùng quan trọng trong quá trình giảm cân.

Ở Việt Nam không phải không có trường hợp mẹ và con gái giống như hai chị em vì ngoại hình nổi bật. Đó là Hoa hậu đền Hùng Giáng My cùng ái nữ Anh Sa. Hoa hậu Giáng My sinh năm 1971 đăng quang Hoa hậu năm 1992 đến nay cô sắp 50 tuổi. Trong khi đó con gái Anh Sa cũng được đánh giá là ngày càng xinh đẹp, sở hữu nhan sắc của mẹ. Khi hai mẹ con xuất hiện trong một khung hình, không lấy làm ngạc nhiên khi Giáng My và Anh Sa nhìn giống như hai chị em.

Ba thế hệ trong gia đình hoa hậu Giáng My.

Vẻ đẹp không tuổi của hai bà mẹ 7x khiến nhiều người sững sờ vì trẻ trung.

Nhan sắc ái nữ đang tuổi đôi mươi của hai người đẹp cũng không phải tầm thường.

