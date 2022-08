Giải mã "chén thánh” của làng dưỡng chất chăm sóc da

Retinol được xem là "chén thánh" trong số các dưỡng chất chăm sóc da.

Retinol là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Các sản phẩm retinol là sản phẩm chống lão hóa không kê đơn có nguồn gốc từ vitamin A. Retinol đã được chứng minh lâm sàng là một thành phần chống lão hóa quan trọng. Chúng có lợi ích trong việc cải thiện màu da tổng thể và làn da đàn hồi đồng thời giảm sự mất nước qua biểu bì.

Tiến sĩ Mina-Jacqueline Au đã ca ngợi thành phần này: "Retinol là chén thánh của chăm sóc da và nên được hầu hết mọi người sử dụng. Nếp nhăn, mụn trứng cá, sắc tố ... không có bất kỳ lỗi nào mà retinol không thể khắc phục được. Retinol gần giống với phép thuật đời thực mà bạn có thể nhận được vì nó mang lại kết quả thay đổi và so sánh tức thì và lâu dài.

Retinol khuyến khích tái tạo tế bào cũng như giúp liên kết các tế bào với độ ẩm bên trong lớp hạ bì, để làn da trở nên căng mọng. Nó cũng tổng hợp sản xuất collagen và elastin, rất quan trọng để chống lão hóa. Khi collagen được bổ sung, các tế bào da cũ sẽ rụng đi, nếp nhăn giảm và da bắt đầu sáng hơn, mịn hơn."

Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm có thể mang lại làn da tươi tắn, trẻ trung, hãy kiểm tra nhãn mác và tìm thành phần retinol.

Những điều bạn cần biết về việc sử dụng Retinol

Nếu bạn định sử dụng retinol như một phần của thói quen của mình nó sẽ hoạt động tốt nhất như một bước độc lập. Cô ấy thường khuyên bạn nên bắt đầu với sản phẩm retinol hai lần một tuần, và sau đó đưa vào chuẩn độ hỗn hợp vào khoảng tuần thứ 4 để có kết quả tốt nhất.

Tiến sĩ da liễu Elaine Kung cũng có lời khuyên tương tự. Cô ấy nói rằng nếu bạn đang thử một sản phẩm retinol mới, bạn nên sử dụng lượng ít hơn một hạt đậu hai lần một tuần trong hai tuần. Từ đó, cô ấy khuyên nên "tăng lên ba lần một tuần trong hai tuần. Trong thời gian này, hãy đảm bảo quan sát làn da của bạn xem có bất kỳ phản ứng nào không. Những người sử dụng retinol lần đầu tiên đã báo cáo về kích ứng, bao gồm mẩn đỏ, khô và bong tróc. Nếu bạn sử dụng quá nhiều sản phẩm hoặc bôi retinol thường xuyên hơn mức cần thiết, bạn có thể bị kích ứng thêm, như ngứa và các mảng vảy.

Tuy nhiên, nếu không có kích ứng, bạn có thể sử dụng sản phẩm retinol hàng đêm. Để chống lại bất kỳ kích ứng ban đầu nào, bạn nên trộn retinol của bạn với một bơm kem dưỡng ẩm hoặc hydrat hóa Vitamin-C.

Nếu bạn có làn da nhạy cảm, bạn nên tránh sử dụng một sản phẩm khác có thể làm tróc lớp biểu bì vì nó có thể làm tăng sự hấp thụ của retinol theo cách mà da của bạn không thể xử lý được. Bạn nên tránh dùng sữa rửa mặt hoặc toner có chứa AHA hoặc BHA trước khi thoa retinol. Vì AHA / BHA là axit, trộn nó với retinol có thể dẫn đến khô và kích ứng da!

Không nên trộn retinol với một thành phần khác: như Vitamin C. Khi C và retinol được sử dụng cùng nhau, vitamin C sẽ vô hiệu hóa retinol về mặt hóa học, khiến nó không hiệu quả. Hãy sử dụng các sản phẩm Vitamin C của bạn vào buổi sáng và thoa retinol vào ban đêm.

Về những sản phẩm tốt nhất để kết hợp retinol, những sản phẩm có chứa niacinamide là những lựa chọn tuyệt vời. Niacinamide giúp hydrat hóa da, làm giảm nguy cơ kích ứng do retinol.

Bạn nên sử dụng retinol cấp y tế. Retinol cấp y tế không có nghĩa là chúng mạnh hơn hoặc là dược phẩm. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là các sản phẩm của thương hiệu được hỗ trợ bởi các nghiên cứu và khoa học để chứng minh tính hiệu quả và tính minh bạch của thành phần.

Nhìn chung, làn da của mỗi người khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn đang vật lộn với mụn trứng cá hoặc chỉ đơn giản là muốn ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa và để lộ làn da sáng hơn, mịn màng hơn, retinol đáng để thử.

