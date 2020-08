Dưỡng da mềm mại, trắng mịn bằng sữa chua

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 10:08 AM (GMT+7)

Những bí quyết chăm sóc da từ sữa chua.

Sữa chua nguyên chất đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây vì các chất dinh dưỡng quan trọng của nó, đặc biệt là về sức khỏe hệ tiêu hóa. Đồng thời, sữa chua cũng trở thành thói quen chăm sóc da.

Mặc dù các blog có thể quảng cáo sữa chua nguyên chất có một số lợi ích chăm sóc da nhất định, nhưng chỉ một số tính chất nhất định khoa học chứng minh. Chúng bao gồm tác dụng dưỡng ẩm cho da.

Nếu bạn đang muốn thử đắp mặt nạ sữa chua tại nhà, điều quan trọng là phải hiểu tất cả các đặc tính và rủi ro liên quan, cũng như các thành phần khác mà bạn có thể muốn thử.

Bạn hãy nói chuyện với bác sĩ da liễu của bạn trước khi cố gắng điều trị bất kỳ tình trạng da nào.

Thành phần sử dụng

Khi thử đắp mặt nạ sữa chua, bạn có thể cân nhắc thử các loại sữa chua và thành phần khác nhau dựa trên kết quả mà bạn đang mong muốn đạt được.

Các loại sữa chua khác nhau dùng chăm sóc da mặt

Tốt nhất bạn nên sử dụng sữa chua nguyên chất, không có hương vị hay đường để đắp mặt, nhưng không phải loại nào cũng giống nhau.

Sữa chua sữa bò thông thường chứa nhiều canxi hơn các loại khác. Mặt khác, sữa chua Hy Lạp có kết cấu đặc hơn do không chứa nhiều váng sữa như các loại khác nên dễ thoa lên da hơn.

Nếu bạn bị dị ứng sữa bò, có những lựa chọn khác để xem xét. Chúng bao gồm sữa chua có nguồn gốc thực vật làm từ hạnh nhân và nước cốt dừa, cũng như sữa chua, sữa dê.

Mật ong

Nghiên cứu cho thấy mật ong là một nguồn tự nhiên của một số chất dinh dưỡng và protein có thể giúp điều trị da khô, bệnh chàm và bệnh vẩy nến. Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa và điều trị nếp nhăn đồng thời phục hồi lớp trên của da, còn được gọi là biểu bì.

Mật ong cũng có thể hoạt động như một chất chữa lành vết thương tiềm năng, đặc biệt là trong trường hợp bị bỏng.

Nghệ

Nghệ là một loại gia vị đang thu hút sự chú ý của tác dụng chống viêm. Trong khi được ghi nhận với các tác dụng như một loại thực phẩm hoặc chất bổ sung, những người khác đang chuyển sang dùng nghệ như một phương pháp điều trị tại chỗ.

Nó có lẽ được biết đến nhiều nhất để điều trị các tình trạng viêm da, chẳng hạn như mụn trứng cá và bệnh vẩy nến.

Nha đam

Nha đam có lẽ được biết đến nhiều nhất như một phương thuốc chữa cháy nắng. Tuy nhiên, những lợi ích về da của nó còn vượt xa khả năng giảm bỏng, bao gồm mụn trứng cá, bệnh chàm và bệnh vẩy nến. Nó cũng có thể giúp dưỡng ẩm cho da khô. Khả năng hấp thụ nhanh chóng vào da khiến lô hội trở thành một lựa chọn tốt cho da dầu.

Các lợi ích dưỡng da

Tất cả các loại mặt nạ đều có một vài mục đích chung: Chúng được thiết kế để cải thiện kết cấu, tông màu và cân bằng độ ẩm cho da của bạn. Tuy nhiên, lợi ích chính xác khác nhau tùy theo thành phần.

Dưới đây là 9 lợi ích của việc sử dụng mặt nạ sữa chua.

1. Thêm độ ẩm

Kết cấu dạng kem của sữa chua được cho là giúp khóa độ ẩm cho da của bạn.

2. Làm sáng da

Nghiên cứu tương tự từ năm 2011 cũng cho thấy mặt nạ sữa chua có khả năng làm sáng da của bạn.

3. Lợi ích săn chắc

Cho dù bạn có sẹo mụn trứng cá, ánh nắng mặt trời hoặc đốm đồi mồi, thì màu da không đồng đều là điều thường thấy. Sữa chua được cho là giúp làm đều màu da, có lẽ với sự trợ giúp của các chế phẩm sinh học tự nhiên.

Trong khi nghiên cứu ủng hộ tiềm năng của sữa chua giúp đảo ngược các đốm đồi mồi do tác hại của ánh nắng mặt trời, nghiên cứu năm 2015 cho thấy sữa chua có thể giúp giảm thiểu tác động của tia cực tím (UV) ngay từ đầu.

Người ta cho rằng sữa chua có thể giúp tạo ra hàng rào trung hòa gốc tự do chống lại làn da, do đó làm giảm nguy cơ hình thành các đốm đồi mồi và nếp nhăn do ánh nắng mặt trời gây ra.

5. Tăng độ đàn hồi

Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng sữa chua có thể hỗ trợ tăng độ đàn hồi của da.

Khi bạn già đi, làn da của bạn mất đi collagen một cách tự nhiên, một loại protein thúc đẩy độ đàn hồi. Mặt nạ có thể giúp khôi phục độ đàn hồi đồng thời cải thiện vẻ ngoài tổng thể của da.

6. Giảm nếp nhăn

Tăng độ đàn hồi cũng là một cách để giảm sự xuất hiện của đường nhăn và nếp nhăn. Một phương pháp khác là điều chỉnh sự xuất hiện của lớp biểu bì, nơi các nếp nhăn nổi rõ nhất.

7. Chống mụn

Probiotics cũng được cho là giúp chống lại vi khuẩn P. acnes , nguyên nhân hàng đầu gây ra các tổn thương do mụn viêm. Theo nghiên cứu tương tự từ năm 2015, probiotics làm giảm tình trạng viêm tổng thể, do đó có thể làm dịu mụn và giúp ngăn ngừa mụn trong tương lai.

8. Điều trị các tình trạng viêm da khác

Tác dụng chống viêm tương tự được tìm thấy trong men vi sinh được cho là giúp điều trị các tình trạng viêm da khác.

9. Điều trị nhiễm trùng da

Người ta cũng cho rằng sữa chua có thể có các đặc tính vi khuẩn có thể điều trị nhiễm trùng da. Tuy nhiên, trước tiên không nên đắp mặt nạ sữa chua lên vùng da bị nhiễm trùng hoặc bị tổn thương mà không có sự chấp thuận của bác sĩ.

Sữa chua có thể được sử dụng riêng như một loại mặt nạ, nhưng bạn cũng có thể kết hợp nó với các nguyên liệu khác để giải quyết các vấn đề cụ thể về da. Luôn rửa mặt sạch trước khi đắp mặt nạ và để nguyên trong vòng 15 phút.

Hãy xem xét các công thức chăm sóc da sau:

1/2 cốc sữa chua, 1 thìa cà phê bột ngọt. mật ong và 1/2 muỗng cà phê. nghệ xay dành cho da bị viêm hoặc da dầu

1/4 cốc sữa chua, 1 muỗng canh. mật ong và 1 muỗng canh. gel lô hội dành cho da bị kích ứng

1 cốc sữa chua và vài giọt nước cốt chanh tươi để trị thâm nám.

Hạn chế

Nếu bạn bị dị ứng sữa, bạn nên tránh xa sữa chua truyền thống và thay vào đó chọn sữa dê hoặc sữa công thức có nguồn gốc thực vật.

Bạn cũng có thể cân nhắc thử trước một lượng nhỏ mặt nạ ở bên trong khuỷu tay. Quá trình này được gọi là kiểm tra bản vá và được thực hiện trước ít nhất 24 giờ để giúp đảm bảo rằng bạn sẽ không phát triển bất kỳ phản ứng bất lợi nào với mặt nạ.

Một nhược điểm khác có thể là lỗ chân lông bị tắc do sử dụng sữa chua. Tuy nhiên, những tác dụng như vậy chưa được nghiên cứu trong các cơ sở lâm sàng.

Giải pháp thay thế

Mặt nạ sữa chua không phải là lựa chọn DIY duy nhất. Hãy xem xét các lựa chọn thay thế sau cho các mối quan tâm chăm sóc da cụ thể:

Mặt nạ nghệ cho các tình trạng viêm nhiễm, chẳng hạn như mụn trứng cá và bệnh vẩy nến:

Mặt nạ bơ cho da khô

Mặt nạ bột yến mạch để làm dịu da bị kích ứng

Nước chanh và dầu ô liu cho da nhờn

Lô hội cho da bị mụn trứng cá, khô hoặc nám

Mặt nạ trà xanh cho da khô hoặc da lão hóa.

