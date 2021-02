Đang vào mùa dâu thơm ngon, chín mọng, 4 cách làm đẹp từ dâu giúp răng trắng, da mịn

Thứ Bảy, ngày 06/02/2021 08:43 AM (GMT+7)

Dưới đây là bốn công thức làm đẹp bằng dâu tây tự làm để làm sạch, tẩy tế bào chết và làm sáng da của bạn!

Đang vào mùa của những trái dâu tây tươi ngon, căng mọng. Dâu tây chứa hàm lượng vitamin C - thậm chí còn cao hơn cả cam! Và vitamin C cung cấp cho làn da của bạn dưỡng chất lớn, tiêu diệt các gốc tự do và hỗ trợ sản xuất collagen. Dâu tây cũng rất giàu axit alpha-hydroxy giúp tẩy tế bào chết bên ngoài, khiến dâu tây trở thành một nguyên liệu hoàn hảo cho làn da xỉn màu hoặc bị mụn.

Dưới đây là bốn công thức làm đẹp bằng dâu tây tự làm để làm sạch, tẩy tế bào chết và làm sáng da của bạn!

1. Tẩy tế bào chết làm trắng răng dâu tây dâu tây làm trắng răng

Dâu có thể hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên để làm trắng răng. Axit malic trong dâu tây loại bỏ vết bẩn trên bề mặt trong khi vitamin C chống lại mảng bám.

Kết hợp 1 quả dâu tây nghiền (bỏ cuống) với một thìa cà phê muối nở. Nhúng bàn chải đánh răng hoặc ngón tay vào hỗn hợp và đánh răng trong 1-2 phút. Súc miệng sạch và kết thúc bằng chỉ nha khoa và đánh răng thường xuyên. Lặp lại hai lần một tháng.

2. Dâu giúp tẩy da chết

Aspirin chứa axit salicylic, một axit beta-hydroxy hoạt động như một chất lột tẩy hóa học để giảm mụn và tổn thương. Vitamin C và AHA trong chanh và dâu tây có tác dụng tẩy tế bào chết và làm giảm sự xuất hiện của các đốm đồi mồi.

Nghiền 3-5 viên aspirin thành bột mịn. Trộn với 1 thìa nước cốt chanh tươi và để aspirin tan trong vài phút. Sau đó, thêm nước ép từ 1 quả dâu tây nghiền. Nhúng một miếng bông vào dung dịch và thoa lên mặt (tránh vào mắt). Để khoảng 10-15 phút và rửa sạch bằng nước ấm để lộ làn da sáng hồng của bạn.

3. Tẩy da chết mặt nạ đường nâu dâu tây

Có một cách rất đơn giản để tẩy da chết bằng dâu. Kết hợp 3-4 quả dâu tây nghiền với 3/4 cốc đường nâu và 1/4 cốc dầu hạnh nhân. Trộn với nhau và thoa theo chuyển động tròn lên toàn bộ cơ thể ngay trước khi tắm.

4. Mặt nạ mật ong dâu tây dưỡng ẩm mặt nạ mật ong dâu tây

Nếu bạn có làn da khô hoặc da trưởng thành, mặt nạ này kết hợp sức mạnh tẩy tế bào chết của dâu tây với lợi ích dưỡng ẩm của mật ong. Kết hợp 5 quả dâu tây nghiền với 1 thìa mật ong. Thoa hỗn hợp lên mặt, tránh vùng mắt. Rửa sạch mặt nạ sau 15 phút và thoa kem dưỡng ẩm. Làn da của bạn sẽ cảm thấy rất mịn màng và tươi mới!

Nguồn: http://danviet.vn/dang-vao-mua-dau-thom-ngon-chin-mong-4-cach-lam-dep-tu-dau-giup-rang-trang-da-...Nguồn: http://danviet.vn/dang-vao-mua-dau-thom-ngon-chin-mong-4-cach-lam-dep-tu-dau-giup-rang-trang-da-min-502021628444518.htm