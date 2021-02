Giật mình trước nhan sắc xuống dốc của nàng ‘Triệu Cơ’ Ninh Tịnh ở tuổi 48

Thứ Hai, ngày 01/02/2021 09:53 AM (GMT+7)

Hình ảnh mới nhất của Ninh Tịnh khi cô livestream trên mạng xã hội làm nhiều người phải ngạc nhiên.

Mới đây, Ninh Tịnh đã giao lưu trò chuyện với người hâm mộ thông qua hình thức livestream trên trang cá nhân. Nữ diễn viên để mặt mộc, đầu tóc rối bời, dựng ngược, đặc biệt cơ thể ngày một ốm yếu của Ninh Tịnh khiến nhiều khán giả lo lắng. Ở tuổi 48, nàng “Triệu Cơ” vẫn hoạt động rất tích cực, tham gia nhiều show thực tế, chương trình ca nhạc. Mái tóc ngắn đã gắn bó và tạo nên một hình ảnh “soái tỷ” ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Nếu so sánh với những hình ảnh ngày xưa của cô, không ít người sẽ rất ngạc nhiên

Ninh Tịnh khiến nhiều người giật mình vì mái tóc "tổ quạ"

Nhan sắc rực rỡ của Ninh Tịnh khi đóng vai Triệu Cơ trong Lã Bất Vi - Anh Hùng Thời Loạn

