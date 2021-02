Bí quyết tự tạo toner C giúp da căng mọng, sáng hồng

Làm thế nào bạn có thể đưa toner C vào thói quen hàng ngày của bạn?

Toner là một trong những sản phẩm chăm sóc da thực sự tạo nên sự khác biệt cho làn da của bạn. Toner không chỉ giúp tẩy trang và làm sạch lỗ chân lông mà còn dưỡng da và bổ sung độ ẩm.

Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tự tạo ra một loại toner cam quýt chứa nhiều vitamin C này còn đưa mọi thứ lên một bước xa hơn và tắm làn da của bạn trong chất chống oxy hóa, giúp da tươi mới ngay tức thì.

Lợi ích của Vitamin C đối với làn da

Vitamin C (hay còn gọi là axit ascorbic) được biết đến như một chất bổ sung bao gồm tất cả các cơ sở trong thế giới chăm sóc da. Chất dinh dưỡng này được tìm thấy trong hầu hết các loại thực phẩm và nó là một thành phần phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da vì nó là chất bảo vệ, sửa chữa và tạo ra làn da. Nó còn giúp bảo vệ da bạn khỏi tia UV, giảm cháy nắng và chống lại các gốc tự do, nên Vitamin C thường được sử dụng nhất để sử dụng vào ban ngày nếu sau đó bạn chống nắng kỹ lưỡng,Vitamin C cũng được đưa vào chu trình chăm sóc da ban đêm. cũng.

Với đường uống, 75 miligam mỗi ngày đối với một phụ nữ trưởng thành là liều lượng vitamin C được chuyên gia y tế khuyến nghị. Bạn cũng có thể đưa thành phần quan trọng vào quy trình chăm sóc da hàng ngày để chống lại dấu hiệu lão hóa.

Toner thường là bước đầu tiên sau khi làm sạch, vì vậy toner Vitamin C là lớp hoàn hảo. Toner tự làm đơn giản là một cách tuyệt vời để thêm axit ascorbic vào quy trình chăm sóc da của bạn.

Làm săn chắc toner C chống oxy hóa Vitamin C

Vỏ của 1 quả cam hoặc chanh hữu cơ

1 thìa nước cây phỉ không chứa cồn hoặc một loại toner từ nước hãm trà xanh, nước chưng cất hoa hồng...

Bình nhiệt + Nắp

1 cốc nước sôi

Bộ lọc

Chai xịt thủy tinh sẫm màu (dùng chai sáng màu, chất lượng toner sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng.

Đối với loại toner này, bạn sẽ muốn đảm bảo sử dụng trái cây hữu cơ vì công thức sử dụng cả vỏ của trái cây họ cam quýt, đây là nơi thuốc trừ sâu thường đọng lại. Lấy một quả chanh hoặc cam sạch và dùng dao hoặc dụng cụ gọt vỏ cam cắt bỏ vỏ thành từng miếng nhỏ.

Cho vỏ vào bình giữ nhiệt và đổ vào 1 cốc nước sôi. Đậy nắp lại và để qua đêm. Lọc chất lỏng đã ngâm vào bình xịt và thêm 1 thìa nước cây phỉ. Vitamin C nên được bảo quản trong hộp thủy tinh tối màu để giữ cho nó luôn tươi mới.

Cách sử dụng Toner

Tốt nhất nên thoa toner lên da tươi 1-2 lần mỗi ngày. Như mọi khi, hãy ngừng sử dụng nếu thấy da bị mẩn đỏ hoặc kích ứng.

1. Rửa sạch mặt và nhẹ nhàng lau khô.

2. Lắc toner cam quýt và thoa đều lên mặt, cổ và ngực. Ngoài ra, bạn có thể đổ một chút toner lên miếng bông hoặc trong lòng bàn tay và áp dụng theo cách đó.

3. Để toner ngấm trong khoảng một phút trước khi thoa serum hoặc kem dưỡng ẩm. Thoa serum hoặc kem dưỡng ẩm khi da vẫn còn hơi ẩm sẽ giúp khóa ẩm và giữ cho da mềm mại.

4. Bôi kem chống nắng để ngăn ngừa mọi vấn đề tiềm ẩn về nhạy cảm với ánh sáng (cháy nắng).

5. Bôi lại vào buổi tối.

6. Trong khi toner hoạt động tốt nhất trên da sạch, bạn có thể áp dụng nó suốt cả ngày để làm mới làn da hoặc làm sống lại lớp trang điểm của bạn. Các chất dinh dưỡng sẽ không thấm vào trong dễ dàng, nhưng nó sẽ làm khuôn mặt của bạn trông tươi tắn và bớt khô hơn.

Bảo quản toner cam quýt của bạn trong tủ lạnh để có độ tươi tối đa và sử dụng trong vòng 2 tuần.

Câu hỏi thường gặp về Toner Vitamin C

Thông thường có rửa sạch toner không?

Tốt nhất bạn nên để nguyên toner và để nó ngấm vào da trước khi thoa các thứ còn lại trong quy trình chăm sóc da của bạn.

Bạn thoa toner lên mặt ướt hay mặt khô?

Thoa toner lên da khô để đảm bảo rằng bạn không làm trôi nước toner, do đó sẽ hiệu quả hơn. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, việc thoa toner lên da ướt sẽ làm loãng sản phẩm khiến sản phẩm ít làm se da hơn.

Tôi có thể chỉ sử dụng toner?

Chắc chắn rồi. Bạn không cần tiếp tục dùng serum hoặc kem dưỡng ẩm nếu không muốn. Nhưng tôi khuyên bạn nên mang SPF phổ rộng nếu bạn ra ngoài trời.

Liệu toner cam quýt này có làm hỏng da của tôi không?

Không, không giống như một số sản phẩm vitamin C + cam quýt trên thị trường, loại toner này cực kỳ nhẹ nhàng và không gây kích ứng da. Nếu bạn thấy kích ứng, hãy ngừng sử dụng toner trong vài ngày và cho da nghỉ ngơi.

Vitamin C có khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời?

Các sản phẩm vitamin C có thể khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời và làm tăng nguy cơ bỏng nắng. Nhưng vì chỉ truyền nước vỏ cam, nên toner này không mạnh như một số sản phẩm khác trên thị trường. Để an toàn, hãy luôn thoa kem chống nắng vào buổi sáng trước khi ra ngoài và thoa lại trong ngày.

Tôi có thể sử dụng tinh dầu cam thay cho vỏ cam không?

Tôi khuyên bạn nên sử dụng 3-4 giọt dầu cam. Nhưng cũng giống như vỏ cam, tinh dầu cam có thể làm cho da nhạy cảm với ánh sáng, vì vậy hãy luôn thoa kem chống nắng phổ rộng trước khi ra ngoài.

Nguồn: http://danviet.vn/bi-quyet-tu-tao-toner-c-giup-da-cang-mong-sang-hong-502021282324657.htm