Bốn nữ thần tượng 9x xứ kim chi khoe sắc đầu xuân

Thứ Năm, ngày 25/02/2021 09:59 AM (GMT+7)

Mỗi người một vẻ nhưng cả Jennie, Suzy, Kim Tae Ri và Lee Sung Kyung đều vô cùng xinh đẹp cuốn hút trên các tạp chí đầu xuân.

Vốn được mệnh danh là cô nàng "Chanel sống", Jennie Kim nhóm BlackPink gây bất ngờ với phong cách cổ điển nhưng vẫn xinh như búp bê.

Mới sáng qua, nữ rapper sinh năm 1996 vừa khiến showbiz "dậy sóng" khi bị "khui" chuyện yêu đương bí mật với G-Dragon - thành viên đình đám nhóm Big Bang. Cặp đôi được cho là đã tìm hiểu nhau hơn 1 năm qua và nơi chốn hẹn hò quen thuộc là biệt thự cao cấp của nam ca sĩ được mệnh danh "ông hoàng Kpop" sinh năm 1988.

Jennie hiện sở hữu lượng fan hùng hậu, có gu ăn mặc cực chất và là một quý cô hàng hiệu thứ thiệt. Người đẹp vừa xuất hiện trên Vogue.

Xinh đẹp tinh khôi như sương mai là những gì các fan dành cho "tình đầu quốc dân" Bae Suzy khi ngắm cô trong loạt ảnh mới.

Cựu thành viên nhóm nhạc missA vừa xuất hiện trên tạp chí Marie Claire Hàn Quốc với nhan sắc "không góc chết".

Nữ ca sĩ, diễn viên sinh năm 1994 sở hữu vẻ đẹp tự nhiên trong veo thuần khiết, quyến rũ ngay cả khi để mặt mộc.

Làn da nuột nà không tì vết.

Nữ thần tượng 9x hiện cũng có lượng fan "khủng", được đánh giá cao cả về giọng hát khi solo và khả năng diễn xuất thực lực.

Về chuyện tình cảm, trước đây Suzy từng hẹn hò hai nam thần hàng đầu màn ảnh Hàn là Lee Dong Wook và Lee Min Ho.

Kim Tae Ri được đánh giá cao về năng lực diễn xuất sau khi vào vai nữ chính trong The Handmaiden và phim truyền hình cổ trang Mr.Sunshine.

Nữ diễn viên sinh năm 1999 lãng mạn trong bộ ảnh với hoa trên tạp chí Marie Claire Hàn.

Khởi nghiệp với vai trò người mẫu, Lee Sung Kyung nổi lên và được đánh giá cao tài diễn xuất qua các phim liên tiếp gần đây: It's Okay, That's Love, Cheese in the Trap, Doctors, Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo, Dr. Romantic 2.

Sinh năm 1990, người đẹp xứ kim chi có nhan sắc cá tính đậm chất Á đông và làn da trong veo như phủ sương.

Với biểu cảm và thần thái đỉnh cao, cộng với chiều cao lý tưởng 1m75, nàng thơ 9x là người mẫu thời trang - mỹ phẩm quen thuộc của nhiều thương hiệu danh tiếng.

