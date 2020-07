Bí quyết dùng mặt nạ than hoạt tính giúp làn da sáng mịn

Thứ Năm, ngày 16/07/2020 18:28 PM (GMT+7)

Than hoạt tính là thứ thần dược tốt cho làn da và nhan sắc bạn.

Làn da bạn cần làm sạch để khỏe mạnh.

Lợi ích của mặt nạ than củi là gì?

Than hoạt tính đã trở thành một thành phần phổ biến trong thế giới làm đẹp. Bạn sẽ tìm thấy nó trong các sản phẩm từ sữa rửa mặt và dầu gội cho đến xà phòng và tẩy tế bào chết. Người ta tin rằng nó có thể hút vi khuẩn và tạp chất từ ​​da, than hoạt tính cũng đã trở thành một thành phần phổ biến trong mặt nạ.

Cho dù bạn đang tìm cách cải thiện làn da hay chống lại mụn trứng cá, đây là cách xem than hoạt tính có thể mang lại lợi ích cho làn da của bạn, cũng như những công dụng thiết thực khác cho làn da.

Than hoạt tính là gì?

Than hoạt tính, là một loại bột đen mịn được sản xuất khi than thông thường tiếp xúc với nhiệt độ cao. Sự tiếp xúc này tạo ra các không gian hoặc lỗ nhỏ bên trong than, làm cho nó có khả năng thấm hút cao và có khả năng bẫy các hóa chất và độc tố.

Mặc dù là một loại than củi, than hoạt tính khác với than củi được sử dụng trên vỉ nướng ngoài trời.

Lợi ích của mặt nạ than

Bởi vì có nghiên cứu khoa học hạn chế về lợi ích da của than hoạt tính, nhiều lợi ích tiềm năng của mặt nạ than dựa trên bằng chứng cụ thể.

Than hoạt tính.

Một mặt nạ than có thể:

Loại bỏ tạp chất khỏi da

Do than hoạt tính có khả năng hấp thụ vi khuẩn và độc tố trong cơ thể, một số chuyên gia về da tin rằng mặt nạ than có thể giúp hút các tạp chất từ ​​da.

Bằng chứng cho thấy than có khả năng loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn bị mắc kẹt trên da, sử dụng mặt nạ than có thể dẫn đến một làn da khỏe mạnh hơn.

Cải thiện mụn trứng cá

Mụn trứng cá là do sự tích tụ của các tế bào da chết, dầu và vi khuẩn bị mắc kẹt bên trong lỗ chân lông trên da bạn. Vi khuẩn gây mụn có thể kích hoạt mụn nhọt và các tổn thương viêm khác, dẫn đến kích ứng, đỏ và sưng.

Các đặc tính kháng khuẩn của than hoạt tính, tuy nhiên, có thể giúp nâng vi khuẩn khỏi lỗ chân lông. Điều này có thể giúp giảm mụn trứng cá và cải thiện làn da tổng thể.

Điều trị vết côn trùng cắn

Côn trùng cắn và chích có thể khiến da bạn bị ngứa và sưng. Theo bằng chứng, than hoạt tính có thể giúp loại bỏ vết cắn bằng cách trung hòa các chất độc trong nọc độc của côn trùng.

Có gì rủi ro khi sử dụng mặt nạ than?

Hiện tại có rất ít nghiên cứu về nguy cơ sử dụng mặt nạ than củi. Nói chung, những mặt nạ này có thể an toàn, mặc dù lạm dụng quá mức có thể gây khô da, đỏ và nhạy cảm.

Trước khi sử dụng mặt nạ than lần đầu tiên, bạn nên thử sản phẩm trên một phần da nhỏ ở bên trong khuỷu tay. Nếu bạn không gặp phải bất kỳ ngứa hoặc đỏ trong vài giờ, thì có lẽ an toàn khi sử dụng trên da của bạn.

Làm thế nào để áp dụng mặt nạ than?

Làm sạch da trước khi đắp mặt nạ. Một khuôn mặt sạch sẽ giúp mặt nạ thâm nhập vào lỗ chân lông của bạn.

Đắp mặt nạ đều khắp mặt, bao gồm trán, má, mũi và cằm. Nhẹ nhàng mát xa mặt nạ vào da bằng ngón tay hoặc bàn chải lông mềm. Hãy cẩn thận để không nhìn vào mắt bạn.

Để mặt nạ khô trên da trong 15 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm.

Nhẹ nhàng lau khô mặt, sau đó thoa kem dưỡng ẩm cho mặt.

Làm sạch mặt trước khi đắp than hoạt tính.

Bao lâu thì bạn nên đắp mặt nạ than?

Cũng như các loại mặt nạ khác, tốt nhất nên đắp mặt nạ than một hoặc hai lần một tuần. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, hoặc thấy rằng da bạn cảm thấy khô sau khi sử dụng mặt nạ than, chỉ nên áp dụng một lần một tuần hoặc mỗi vài tuần.

Bởi vì mặt nạ cần phải nằm trên da của bạn trong khoảng 15 phút, nên có thể thuận tiện hơn khi đưa nó vào thói quen chăm sóc da ban đêm của bạn.

Nếu bạn đắp mặt nạ vào buổi sáng, bạn có thể làm như vậy trước khi đi tắm, sau đó rửa mặt nạ sau đó.

Bạn nên sử dụng mặt nạ than thế nào?

Bạn có thể tự làm mặt nạ than củi tại nhà, hoặc mua mặt nạ làm sẵn tại nhà làm đẹp hoặc nhà thuốc địa phương.

Khi mua mặt nạ làm sẵn, hãy chọn loại có thành phần phù hợp với loại da của bạn.

Nếu bạn có làn da dầu, hãy tìm mặt nạ than có chứa đất sét. Thành phần này có thể giúp hấp thụ dầu dư thừa trên da của bạn. Nó cũng có thể giúp làm sạch lỗ chân lông của bạn và ngăn ngừa mụn trứng cá.

Nếu bạn có làn da khô, hãy chọn mặt nạ than có thành phần dưỡng ẩm như axit hyaluronic, dầu ô liu hoặc dầu jojoba .

Các loại và nhãn hiệu mặt nạ than khác nhau sẽ có các thành phần khác nhau, vì vậy hãy chắc chắn đọc nhãn sản phẩm cẩn thận trước khi mua.

Nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy tránh mặt nạ có mùi thơm, thuốc nhuộm, paraben và các hóa chất khác có thể gây ra phản ứng.

Những lợi ích khác của than hoạt tính

Than hoạt tính không chỉ có tiềm năng mang lại lợi ích cho da. Nó cũng có thể được sử dụng như một điều trị tự nhiên cho các điều kiện khác. Điêu nay bao gôm:

- Than hoạt tính có thể giúp ngăn ngừa cơ thể từ việc hấp thụ hóa chất từ ​​dạ dày trong ngộ độc và quá liều thuốc .

- Do khả năng ngăn chặn cơ thể hấp thụ cholesterol trong ruột, nghiên cứu đã chỉ ra rằng than hoạt tính có thể giúp giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL (có hại) 25%.

- Bằng cách giúp cơ thể loại bỏ độc tố, nghiên cứu đã chỉ ra rằng than hoạt tính có thể giúp những người mắc bệnh thận mãn tính .

- Cải thiện các vấn đề về đường tiêu hóa. Nghiên cứu hạn chế đã chỉ ra rằng than hoạt tính có thể giúp giảm khí và đầy hơi.

