Tiểu Vy bất ngờ diện lại quần ngắn gang tay, lộ "vũ khí quyến rũ" cong vút

Tiểu Vy khoe chân thon cực phẩm trong thiết kế dạ hội xẻ đùi cao ngút.

Tiểu Vy khoe bí quyết gợi cảm trong outfit đời thường

Dù đăng quang Hoa hậu Việt Nam lúc 18 tuổi nhưng Tiểu Vy luôn nhận được khen ngợi từ khán giả vì sự cầu tiến trong cuộc sống và công việc. Ngoài ra, thời điểm đăng quang mới chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông nên nàng hậu xứ Quảng mới chỉ là cô thiếu nữ đang tuổi dậy thì. Là gương mặt mới hoàn toàn bước chân vào làng giải trí với sức nặng của vương miện trên đầu, Tiểu Vy vì lý do đó mà cũng trở nên giản dị hơn so với các đàn chị khi so sánh thời điểm cùng đăng quang.

Sau gần 2 năm đương nhiệm, Tiểu Vy vẫn là nhan sắc được khen ngợi nhiều. Ngoài ra, với phong cách thời trang giản dị trẻ trung, nàng hậu càng nhận được sự mến mộ từ người hâm mộ. 1 trong những item thời trang được Tiểu Vy thích thú mặc từ năm này qua năm khác, mặc từ lúc chưa đăng quang tới hết nhiệm kỳ chính là quần short jean.

Với món đồ thời trang này, ngoài mang lại sự năng động tươi trẻ cho người mặc thì với Tiểu Vy còn thêm lý do khoe đôi chân thon dài, được ví như cực phẩm. Với chiều cao ấn tượng 1,74m, nàng hậu có thân hình chuẩn từng centimet. Vẻ đẹp hoàn mỹ hơn khi Tiểu Vy sở hữu làn da nuột nà, đều màu và đôi chân thon dài như kiếm Nhật.

Hình ảnh mới nhất của Tiểu Vy khoe chân thẳng tắp, da đều màu với quần short jean cá tính.

Làn da đều màu, sắc vóc nuột nà chính là vũ khí gợi cảm của Tiểu Vy dù cô lên đồ giản dị.

Chia sẻ về bí quyết có đôi chân thon dài cực phẩm, Tiểu Vy tiết lộ, cô thực hiện tẩy da chết đều đặn hàng tuần. Không có loại tẩy da chết cho chân riêng biệt mà nàng hậu dùng loại tẩy da chết cho cả body. Sau khi tắm xong có sử dụng kem dưỡng ẩm để da mịn màng hơn. Một điều cực kỳ quan trọng không được bỏ qua chính là sử dụng kem chống nắng trước 30 phút khi ra ngoài trời. Chỉ với những bước chăm dưỡng cơ bản này, bạn hoàn toàn có được làn mịn màng như Tiểu Vy.

Tẩy tế bào chết body là bước làm đẹp căn bản và quan trọng được phái đẹp sử dụng phổ biến. Có rất nhiều loại chất để tẩy tế bào nhưng nguyên liệu từ thiên nhiên được khuyến khích sử dụng nhiều hơn. Hỗn hợp được cân đo đong đếm với trọng lượng cụ thể từ cà phê, dầu dừa, dầu oliu, cám gạo, mật ong... tùy theo sở thích của bạn.

Có làn da nuột nà, đôi chân thon giúp Tiểu Vy tự tin thực hiện các shoot hình thời trang.

"Cải lão hoàn đồng" cho làn da nhờ tẩy tế bào chết

Với thói quen tẩy tế bào chết thường xuyên, giúp da dầu điều tiết bã nhờn, hạn chế mụn và viêm da, tẩy đi tế bào khô cứng, ráp sần trên da để tái tạo làn da mới.

Cách thực hiện khá đơn giản, bạn cho lượng tẩy tế bào chết body vừa đủ lên tay hoặc miếng bọt xơ mướp. Sau đó nhẹ nhàng lau lên thân từ cơ thể tới vùng cổ khoảng 15 phút. Nếu dùng tay thì bạn cần massage để các dưỡng chất được da hấp thụ tốt hơn.

Chân là vùng da có xu hướng tích lũy các mảng da khô nhiều hơn các vùng khác trên cơ thể. Do bụi bẩn và tác động của môi trường, da chân, đùi thường dày hơn một chút. Bạn nên cân nhắc bằng cách tẩy da chết cơ học sẽ đem lại hiệu quả tích cực hơn. Các loại muối tắm được đánh giá là hoạt động tích cực hơn đối với vùng da này. Chúng cũng giảm thiểu được các tổn thương không cần thiết trên da.

Chất liệu tẩy da chết cho body có thể dùng được cho cả chân hiệu quả.

