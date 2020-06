18 biện pháp khắc phục cho làn da đều màu hơn

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020 11:27 AM (GMT+7)

Có rất nhiều biện pháp để giúp bạn làm mịn làn da của bạn.

Chúng ta có thể mong muốn làn da mịn màng hoàn hảo, nhưng nhiều người trong chúng ta có tông màu da không đồng đều. Làn da có thể bị đỏ, sẹo mụn, đốm hoặc tổn thương do ánh nắng mặt trời, có thể gây ra vết thâm hoặc mảng màu trên da.

Da không đều có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn, và có thể là kết quả do: Phơi nắng, tuổi tác, thuốc, kích thích tố

May mắn thay, bất kể nguyên nhân của làn da không đều màu của bạn, có rất nhiều biện pháp để giúp bạn làm mịn làn da:

Giữ nước

Giữ cho làn da của bạn - và cơ thể của bạn - ngậm nước sẽ làm nên điều kỳ diệu.

Uống nước hydrat hóa cơ thể của bạn từ trong ra ngoài. Sử dụng kem dưỡng ẩm giúp làm dịu da, giải quyết làn da khô và đỏ. Chọn kem dưỡng ẩm không gây dị ứng để ngăn ngừa kích ứng da và lỗ chân lông bị tắc.

Đừng quên dưỡng ẩm cho tất cả làn da của bạn, và không chỉ khuôn mặt của bạn. Sử dụng kem dưỡng ẩm trên tay của bạn có thể giúp ngăn ngừa và làm dịu các đốm đồi mồi theo thời gian. Kiểm tra 10 loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời cho da khô.

Sử dụng kem chống nắng

Sử dụng kem chống nắng thường xuyên để ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời cho làn da của bạn. Điều này không chỉ ngăn ngừa đỏ và bong tróc ngay lập tức do cháy nắng, mà còn ngăn ngừa sự hình thành các đốm đồi mồi.

Hãy thoa kem chống nắng mỗi khi bạn ở ngoài nắng và chọn kem dưỡng ẩm da mặt có SPF để sử dụng hàng ngày.

Tránh một số thực phẩm và đồ uống

Một số thực phẩm có thể kích hoạt làn da đỏ ửng, không đồng đều. Một số, như đồ ăn nhẹ có đường, thậm chí có thể tăng tốc độ phát triển của nếp nhăn và đốm tuổi. Tránh chúng có thể giúp duy trì màu da mà bạn đang tìm kiếm. Thực phẩm cần tránh bao gồm:

- Rượu, có thể làm cho các mạch máu giãn ra và dẫn đến một khuôn mặt đỏ bừng

- Thực phẩm cay, có thể làm tăng mẩn đỏ

- Thực phẩm chứa nhiều đường tinh chế, có thể gây ra nếp nhăn

- Sữa có thể kích hoạt các loại kích ứng da, bao gồm mụn trứng cá

- Thực phẩm chế biến như khoai tây chiên

- Thức ăn nhiều dầu mỡ

Thành phần tự nhiên cho làn da đều màu hơn

Có rất nhiều biện pháp tự nhiên khác nhau mà bạn có thể sử dụng tại nhà để làm đều màu da. Nhiều sản phẩm làm đẹp cao cấp có chứa những hoạt chất này.

Vitamin C

Vitamin C là một chất chống oxy hóa và có thể bảo vệ chống lại các tổn thương gốc tự do có thể gây tổn thương mô, dẫn đến da không đều màu. Bạn có thể bổ sung, hoặc tìm vitamin C trong thực phẩm như: quả cam, trái ổi, ớt chuông, trái kiwi, dâu tây

Niacin

Niacin là một chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe của da, tóc và móng. Nó có thể giúp khôi phục lại làn da không đều màu, giảm nếp nhăn và làm sáng làn da của bạn. Nó làm điều này bằng cách giúp cải thiện hydrat hóa da. Niacin có thể được tìm thấy trong các loại thực phẩm như: gia cầm, đậu xanh, nấm, cá ngừ..

Nước chanh

Nước chanh có thể là một chất tẩy trang và làm sáng da hiệu quả. Bạn có thể nước chanh pha thật loãng vào vùng da thâm ít nhất hai lần một ngày cho đến khi bạn thấy kết quả mà bạn đang tìm kiếm.

Phù thủy hazel

Witch hazel rất nhẹ nhàng, với đặc tính chống viêm có thể làm giảm kích ứng và mẩn đỏ. Bạn có thể thoa witch hazel trực tiếp lên da, hoặc tìm thấy nó trong các sản phẩm như kem dưỡng da, toner hoặc xà phòng.

Hoa hồng

Nước hoa hồng có thể giúp giảm sự đổi màu từ các đốm đồi mồi hoặc sẹo, và tích cực ngăn ngừa nếp nhăn. Người ta nghĩ rằng các chất chống oxy hóa có trong nó chống lại sự phá hủy gốc tự do và đồng thời thúc đẩy sản xuất collagen.

Bạn có thể thoa dầu hoa hồng trực tiếp lên da để đạt được lợi ích tối đa.

Nigella sativa

Dầu Nigella sativa - còn được gọi là dầu hạt đen - có thể giúp điều trị nhiễm trùng da nhờ đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm. Nó cũng có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, có thể giúp làm đều màu da và làm cho làn da của bạn mềm mại và dẻo dai hơn.

Một nghiên cứu thậm chí còn cho rằng nó có hiệu quả trong việc giảm bạch biến, không có tác dụng phụ nghiêm trọng.

Axit Kojic

Kojic acid được tìm thấy trong nhiều sản phẩm không kê đơn (OTC) nhờ đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Nó đã được tìm thấy là an toàn ở nồng độ 2 phần trăm trong các sản phẩm mỹ phẩm. Nó thường được sử dụng như là một điều trị làm sáng da.

Mặt nạ hóa học

Có một số lựa chọn khác nhau để lột sáng da. Bạn có thể mua một số sản phẩm trực tiếp từ nhà sản xuất để sử dụng tại nhà. Chúng có thể bao gồm vỏ có chứa axit glycolic và axit salicylic liều thấp. Cả hai có thể được thực hiện tại nhà và tại văn phòng.

Bạn nên tránh những loại vỏ này nếu bạn có làn da nhạy cảm hoặc hiện đang sử dụng bất kỳ loại sản phẩm trị mụn nào. Điều này bao gồm cả các sản phẩm đặc trị như retinol và thuốc uống như Accutane như:

Axit glycolic

Axit glycolic có thể giúp điều trị mụn trứng cá, sẹo, đốm nắng, đốm đồi mồi và nếp nhăn. Nó hoạt động bằng cách thâm nhập vào các lớp trên cùng của da bằng dung dịch hóa học và khiến nó tẩy tế bào chết, để lộ làn da mới khỏe mạnh hơn bên dưới.

Axit salicylic

Salicylic acid là một thành phần được tìm thấy trong nhiều phương pháp điều trị mụn trứng cá. Nhẹ hơn một chút so với axit glycolic, nó cũng tẩy tế bào chết lớp ngoài cùng của da để loại bỏ các tế bào da bị hư hại.

Đi bác sĩ da liễu

Có một số lựa chọn điều trị sẽ chỉ có sẵn thông qua đơn thuốc từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Đây có thể là phương pháp tốn kém và đắt tiền hơn, nhưng có thể giúp điều trị các vấn đề cứng đầu mà các biện pháp khắc phục tại nhà không thể thực hiện được.

4 phần trăm hydroquinone

Đây là một loại kem nên được áp dụng cho khu vực bị ảnh hưởng hai lần một ngày. Đó là một loại kem tẩy trắng da có thể giúp làm sáng các đốm đen trên da, làm mờ tông màu da.

Kem này có thể gây kích ứng da hoặc viêm da tiếp xúc . Nếu bạn đang bị đau, đỏ hoặc khô kéo dài, hãy nói chuyện với chuyên gia chăm sóc da của bạn về các lựa chọn điều trị khác.

Điều trị bằng laser

Phương pháp điều trị bằng laser đang được sử dụng để giúp cải thiện tông màu da, với khả năng làm sáng các vết sẹo hoặc các đốm nắng và tuổi. Laser màu vàng, ví dụ, được sử dụng để làm phẳng các vết sẹo và giảm đỏ trong chúng.

Đôi khi, phương pháp điều trị bằng laser có thể gây tăng sắc tố hoặc thay đổi màu da. Vì điều này, bạn có thể muốn thử các lựa chọn điều trị khác trước.

Sức mạnh lâm sàng từ việc lột da

Lột có ba cấp độ: nhẹ, trung bình và sâu. Chúng hoạt động bằng cách thâm nhập vào da bạn bằng dung dịch hóa học, khiến da tẩy tế bào chết và bong tróc trước khi để lộ làn da mới và đẹp.

Lột nhẹ sử dụng các axit nhẹ hơn, như axit salicylic, và có thể được thực hiện nhanh chóng. Lột da trung bình có thể cần thuốc an thần hoặc thuốc giảm đau, và lột sâu cần thuốc an thần khi họ sử dụng phenol.

Thời gian phục hồi cho lột sâu có thể kéo dài đến 2 tuần, mặc dù bạn có thể bị đỏ trong vài tháng. Một phương pháp lột nhẹ có thời gian phục hồi ngắn chỉ vài ngày.

Microdermabrasion chuyên nghiệp

Microdermabrasion có thể điều trị một số tình trạng da, bao gồm sẹo nhẹ, tổn thương do ánh nắng mặt trời và đổi màu. Nó hoạt động bằng cách giúp làm dày collagen trong da của bạn trong khi loại bỏ lớp ngoài dày hơn, bị hư hại, tạo ra một vẻ ngoài trẻ trung hơn.

Hầu như không có thời gian cho microdermabrasion. Bạn có thể bị đỏ, khô hoặc bong tróc trong vài ngày sau khi làm thủ thuật.

Trang điểm

Nếu bạn cần một giải pháp tức thời cho làn da không đều màu, có rất nhiều lựa chọn trang điểm tuyệt vời. Bao gồm: đánh foundation, cung cấp độ che phủ dày có nghĩa là được sử dụng trên toàn bộ khuôn mặt để làm đều màu da, thoa kem dưỡng ẩm màu , mà đến trong sắc thái màu da săn chắc và sắc thái màu xanh . Màu xanh lá cây là lý tưởng cho những người đối phó với màu đỏ nhỏ, có thể giúp đỡ với sự không đồng đều nhỏ, kem che khuyết điểm , được thiết kế để che các khuyết điểm hoặc đổi màu da.

