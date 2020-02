17 mặt nạ dưỡng da, giúp da khô mềm mại mịn màng

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 14:25 PM (GMT+7)

Bạn hãy nói lời tạm biệt với làn da khô nhờ những chiếc mặt nạ tuyệt vời này!

Trong khi những người có làn da dầu sợ mụn nhọt, thì những người có làn da khô cũng phải đau đầu để đối phó với làn da hở ra là bong tróc, sần sùi. Sự bong tróc và các mảng khô da không chịu biến mất ngay cả sau khi thoa dưỡng ẩm. Giữ ẩm sâu, tẩy da chết và làm săn chắc da là rất quan trọng để cải thiện kết cấu da khi nói đến việc điều trị da khô. Và chúng tôi đã tổng hợp một số phương thức da tuyệt vời sẽ giúp bạn điều trị các vấn đề về da khô.

Những phương pháp thiên nhiên điều trị da khô sẽ cải thiện tình trạng của da, đồng thời khóa độ ẩm. Một mặt nạ tự chế cung cấp các lợi ích của tự nhiên và không gây hại cho da nếu biết sử dụng đúng cách. Bạn có thể trộn và kết hợp một vài thành phần nhà bếp để pha chế một loại mặt nạ phù hợp chỉ trong vài phút.

1. Mặt nạ dưa chuột dành cho da khô

Dưa chuột mang lại cho da hiệu quả làm mát và dưỡng ẩm, làm da mềm mại và khỏe và căng mọng hơn. Nó cũng rất nhẹ nhàng để làm giảm cảm giác ngứa, triệu chứng thường thấy với da khô.

Bạn sẽ cần:

Dưa chuột

1 muỗng đường

Gọt vỏ và nghiền dưa chuột.

Thêm đường hỗn hợp và làm lạnh nó trong một thời gian đủ để bôi được lên mặt.

Bôi hỗn hợp mặt nạ trên khuôn mặt và để nó trong 10 phút.

Rửa sạch với nước lạnh.

Bao lâu bạn nên làm điều này:

Sử dụng mặt nạ này hai lần một tuần.

2. Mặt nạ gỗ đàn hương dành cho da khô

Gỗ đàn hương được gọi là chandan ở tiểu lục địa Ấn Độ. Nó là tuyệt vời để điều trị các mảng khô, bong tróc và kích ứng trên da. Mặt nạ cũng đem lại sự cải thiện về màu da và kết cấu.

1 muỗng canh bột gỗ đàn hương (chandan)

Muỗng cà phê dầu dừa

1 muỗng nước hoa hồng

Trộn tất cả mọi thứ và thoa lên mặt.

Để nó trong 15 phút.

Rửa lại mặt với nước mát.

Loại mặt nạ này có thể được sử dụng lên đến ba lần một tuần.

4. Mặt nạ lòng đỏ trứng cho da khô

Trong khi lòng trắng trứng có lợi để loại bỏ dầu thừa ra khỏi da, nhưng lòng đỏ lại cho tác dụng ngược lại. Nó chứa đầy chất béo giữ ẩm giúp hydrat hóa và nuôi dưỡng làn da khô.

1 lòng đỏ trứng

1 muỗng cà phê mật ong

Bạn phải làm gì:

Đánh tan lòng đỏ trứng cùng với mật ong cho đến khi chúng được trộn kỹ với nhau.

Thoa nó lên mặt và để khô tự nhiên trong vòng 10 - 15 phút.

Rửa sạch với nước.

Bao lâu bạn nên làm điều này:

Sử dụng loại mặt nạ này một hoặc hai lần một tuần.

Chuối có đặc tính giữ ẩm, chống nhăn và chống lão hóa. Mật ong và dầu ô liu là những chất làm mềm có thể dưỡng ẩm sâu và dưỡng da của bạn. Việc sản xuất bã nhờn tự nhiên của da có thể dễ dàng điều chỉnh nhờ loại mặt nạ này.

Bạn sẽ cần:

1/2 quả chuối chín

1 muỗng mật ong

1 muỗng cà phê dầu ô liu

Bạn phải làm gì:

Trộn tất cả các thành phần để tạo ra một hỗn hợp mịn.

Thoa đều khắp mặt và rửa sạch với nước sau 10 phút.

Thêm một muỗng cà phê dầu hạnh nhân và hai giọt dầu vitamin E vào hai muỗng cà phê chuối nghiền nhuyễn. Thực hiện theo các bước như được đưa ra ở trên.

Bao lâu bạn nên làm phương pháp này:

Lặp lại mỗi tuần một lần.

5. Mặt nạ dưa hấu cho da khô

Với hàm lượng nước cao, dưa hấu trở nên thuận lợi để sử dụng cho da khô. Chất lycopene có trong dưa hấu cũng bảo vệ làn da khô của bạn khỏi tác hại của tia cực tím. Mật ong giúp khóa độ ẩm được cung cấp bởi dưa hấu. Loại trái cây ngon miệng này cũng sửa chữa làn da của bạn đã bị tổn thương, đặc biệt là do stress và oxy hóa. Tuy nhiên, cần có nhiều nghiên cứu khoa học hơn để biết lợi ích của dưa hấu đối với da khô.

1 muỗng nước ép dưa hấu

1 muỗng mật ong

Bạn phải làm gì:

Chiết xuất nước ép dưa hấu tươi và thêm mật ong vào.

Trộn chúng lại với nhau và đắp lên mặt.

Để mặt nạ trong khoảng 20 phút và sau đó rửa sạch.

Bao lâu bạn nên làm điều này:

Tùy thuộc vào cách làn da của bạn phản ứng với hỗn hợp mặt nạnày, bạn có thể sử dụng nó lên đến ba lần một tuần.

6. Mặt nạ cánh hoa hồng dành cho da khô

Cánh hoa hồng có đặc tính chống viêm giúp làm dịu da khô. Chúng đã được sử dụng như phương pháp chăm sóc da truyền thống. Yến mạch có tác dụng giữ ẩm cho da khô.

Bạn sẽ cần:

1 bông hoa hồng

1 muỗng cà phê yến mạch

Nước

Bạn phải làm gì:

Lấy cánh hoa hồng và nghiền nát chúng nhẹ nhàng.

Thêm yến mạch vào đây cùng với đủ nước để có được hỗn hợp sệt vừa phải.

Bôi lên mặt và giữ nó trong 10-15 phút.

Một khi mặt nạ đã khô, rửa sạch.

Để thêm lợi ích, hãy lau da bằng miếng bông hoặc bông gòn ngâm trong nước hoa hồng.

Bao lâu bạn nên làm điều này:

Làm mặt nạ này một lần một tuần.

7. Mặt nạ đất sét dành cho da khô

Đất sét Fuller earth hoặc Multani mitti thường được sử dụng để điều trị da dầu. Nhưng, đừng ngần ngại sử dụng nó trên da khô cùng với mật ong, biến nó trở thành loại mặt nạ dưỡng ẩm. Multani mitti cải thiện lưu thông máu. Do đó, nó có thể cung cấp nhiều dinh dưỡng và hydrat hóa cho da khô.

1-2 muỗng canh multani mitti hoặc đất sét

1 muỗng mật ong

Nước

Bạn phải làm gì:

Thêm mật ong vào bột cám gạo và trộn đều.

Thêm một ít nước để có được hỗn hợp bột nhão mịn.

Thoa đều khắp mặt và để yên trong khoảng 10 phút.

Rửa sạch với nước ấm và nước lạnh. Nhớ không nên cười, nhăn nhó, chuyển động khuôn mặt khi đắp mặt nạ để tránh rãnh nhăn.

Bao lâu bạn nên làm hỗn hợp mặt nạ này:

Sử dụng mặt nạ này mỗi tuần một lần.

8. Mặt nạ nước cam cho da khô

Nước cam hoạt động như một loại nước hoa hồng cho da. Nó cũng chứa vitamin C. Vitamin C giúp sửa chữa làn da, làm mờ nếp nhăn, đẩy lùi tổn thương gốc tự do và tăng sản xuất collagen. Nó cũng tăng cường sản xuất rào cản lipid và ngăn ngừa mất nước từ da, do đó điều trị da khô.

2 muỗng canh nước cam

1 muỗng canh bột yến mạch được nấu mềm

Bạn phải làm gì:

Kết hợp bột yến mạch với nước cam và đắp lên mặt.

Rửa sạch mặt nạ sau 15 phút.

Bao lâu bạn nên làm điều này:

Đắp loại mặt nạ này mỗi tuần một lần.

9. Mặt nạ lô hội dành cho da khô

Aloe vera (lô hội) giúp hydrat hóa và làm trẻ hóa làn da. Nó có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, chữa bệnh và giữ ẩm. Làn da của bạn sẽ không chỉ được dưỡng ẩm sau khi sử dụng mặt nạ này mà còn sáng và rạng rỡ.

Bạn sẽ cần:

2 muỗng canh gel lô hội tươi

1 muỗng cà phê mật ong

1 muỗng bột gỗ đàn hương (tùy chọn)

Bạn phải làm gì:

Trộn tất cả các thành phần tốt.

Thoa lên mặt và để nó trong 15 phút.

Rửa sạch với nước ấm.

Bao lâu bạn nên làm điều này:

Mặt nạ này có thể được áp dụng hai lần một tuần.

10. Bột gạo dưỡng trắng dành cho da khô

Kết cấu hạt của bột gạo giúp loại bỏ các tế bào da chết và loại bỏ sự bong tróc trên da khô. Tinh bột gạo cũng có khả năng cải thiện chức năng hàng rào bảo vệ da, có thể làm dịu da khô bị kích thích.

Bạn sẽ cần:

1 muỗng canh bột gạo

1 muỗng canh bột yến mạch

2 muỗng cà phê mật ong

Bạn phải làm gì:

Kết hợp bột gạo, bột yến mạch và mật ong với nhau. Đắp hỗn hợp này trên da. Để hỗn hợp trong 15-20 phút trước khi rửa sạch bằng nước.

Bao lâu bạn nên làm điều này:

Đắp mặt nạ này một hoặc hai lần một tuần tùy thuộc vào mức độ khô của da bạn.

11. Mặt nạ hạnh nhân dành cho da khô

Hạnh nhân làm trẻ hóa và hydrat hóa làn da của bạn một cách triệt để. Hạnh nhân cũng cải thiện làn da và màu da của bạn. Yến mạch giữ ẩm cho da, và sữa chua làm căng nó làm cho nó mềm mại và dẻo dai.

5-6 quả hạnh

1 muỗng canh bột yến mạch

2 muỗng cà phê sữa chua

Muỗng cà phê mật ong

Bạn phải làm gì:

Ngâm hạnh nhân qua đêm và nghiền chúng cùng với các thành phần khác để có được một hỗn hợp mịn.

Bôi hỗn hợp mặt nạ và rửa mặt sau 15 phút.

Bao lâu bạn nên làm điều này:

Lặp lại điều này một lần trong mỗi 3-4 ngày.

12. Mặt nạ sữa đông, sữa chua cho da khô

Sữa chua rất giàu chất béo tự nhiên lành mạnh và axit tẩy tế bào chết cho da. Các axit này loại bỏ da khô và bong tróc, và các chất béo giữ ẩm cho da. Sữa chua cũng làm sáng làn da của bạn.

2 muỗng canh sữa chua (sữa đông)

1 muỗng mật ong

Một nhúm củ nghệ

Bạn phải làm gì:

Trộn tất cả các thành phần để tạo ra một hỗn hợp mịn và thoa đều khắp mặt.

Rửa sạch sau 20 phút.

Bao lâu bạn nên làm loại mặt nạ này:

Mặt nạ này có thể được áp dụng hai lần một tuần.

13. Mặt nạ nghệ cho da khô

Các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của củ nghệ có thể phục hồi làn da khô của bạn và khôi phục sự mềm mại và sáng tự nhiên của làn da.

2 muỗng cà phê sữa

Một nhúm củ nghệ hoặc bột nghệ

Bông gòn

Bạn phải làm gì:

Trộn bột nghệ trong sữa.

Bôi hỗn hợp này trên khuôn mặt bằng cách sử dụng bông nhúng sữa.

Để nó trong khoảng 10 phút và sau đó rửa sạch.

Bao lâu bạn nên làm điều này:

Làm điều này một lần trong mỗi 2-3 ngày. Nhưng nếu bạn bị dị ứng với sữa, không nên sử dụng loại mặt nạ này.

Các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của ca cao làm tươi mát làn da khô, xỉn màu và mệt mỏi. Nó tiếp thêm sinh lực cho làn da và mang lại vẻ tươi sáng tự nhiên. Nước cốt dừa trong loại mặt nạ này có tác dụng cực kỳ dưỡng ẩm cho da khô.

1/2 muỗng bột ca cao

1/2 muỗng mật ong

1 muỗng cà phê bột yến mạch

2 muỗng cà phê nước cốt dừa

Trộn tất cả các thành phần để tạo ra một hỗn hợp mịn.

Thoa nó lên mặt và rửa sạch sau 10-12 phút.

Sử dụng mặt nạ này mỗi tuần một lần.

15. Mặt nạ bơ dành cho da khô

Bơ cực kỳ bổ dưỡng, cung cấp giàu vitamin cho da khô. Nó giàu chất béo lành mạnh có tác dụng giữ ẩm và tăng cường collagen tuyệt vời cho da.

2 muỗng cà phê bơ nghiền

1 muỗng cà phê mật ong

1 muỗng cà phê nước hoa hồng

Bạn phải làm gì:

Để bơ trong tô rồi nghiền, thêm mật ong và nước hoa hồng.

Trộn tất cả mọi thứ lại với nhau và thoa lên mặt.

Giữ mặt nạ trên mặt trong 10 phút và sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Bao lâu bạn nên làm điều này:

Mặt nạ này nên được áp dụng một lần một tuần.

16. Mặt nạ hành tây cho da khô

Loại mặt nạ này là tuyệt vời cho da khô trong những tháng hè nóng bức. Nước ép hành tây làm dịu da, loại bỏ các tế bào da chết và khô, loại bỏ các vết sẹo và nhược điểm, và hydrat hóa (dưỡng ẩm) làn da của bạn. Tuy nhiên, cần có nhiều nghiên cứu khoa học hơn để chứng minh những lợi ích này.

Lưu ý: Hành tây có thể để lại mùi hăng trên da. Nếu bạn muốn tránh nó, hãy thêm một vài giọt tinh dầu vào loại mặt nạ này.

2 muỗng cà phê nước ép hành tây

1 muỗng mật ong

Bạn phải làm gì:

Kết hợp các thành phần với nhau và bôi nó trên khuôn mặt.

Rửa sạch sau 10 phút.

Bao lâu bạn nên làm điều này:

Lặp lại phương pháp dưỡng da này một lần trong mỗi 4-5 ngày.

17. Đắp dâu tây dành cho da khô

Hàm lượng vitamin C của dâu tây có thể giúp thoát khỏi tình trạng khô. Nó cũng tốt cho việc giảm nếp nhăn, làm sáng da và bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV.

2-3 quả dâu tây chín

1 muỗng mật ong

1 muỗng cà phê bột yến mạch

Nước

Bạn phải làm gì:

Nghiền nhuyễn dâu tây và sau đó thêm mật ong, bột yến mạch và một ít nước vào đó.

Trộn dâu với yến mạch thành hỗn hợp có độ đặc vừa phải và bôi lên mặt.

Hãy để mặt nạ trên da trong khoảng 15 phút.

Rửa sạch bằng nước mát.

Bao lâu bạn nên làm điều này:

Bôi mặt nạ trái cây này lên đến hai lần một tuần.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/17-mat-na-duong-da-giup-da-kho-mem-mai-min-mang-1061801.htmlNguồn: http://danviet.vn/dep/17-mat-na-duong-da-giup-da-kho-mem-mai-min-mang-1061801.html