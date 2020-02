15 tác dụng làm đẹp, chống lão hóa, trị da mụn từ nước đá

Chỉ với cục nước đá, bạn cũng có thể khiến làn da mình trẻ hơn 5 tuổi.

15 lợi ích làm đẹp từ nước đá bao gồm:

Chà xát nước đá trên mặt liệu có tốt không?

Chà đá lên mặt sau một ngày bận rộn đặc biệt sảng khoái. Yếu tố căng thẳng hàng ngày làm tổn thương khuôn mặt và làn da của bạn, nước đá có thể giúp ích. Nó làm tăng lưu thông máu đến khuôn mặt và giúp da rạng rỡ. Chăm sóc da bằng nước đá thậm chí còn là xu hướng làm đẹp thịnh hành của Hàn Quốc. Điều này đã truyền cảm hứng cho những người có ý thức làm đẹp trên khắp thế giới với trào lưu chà cục đá lên khắp mặt để da mịn màng hơn.

1. Chìa khóa cho làn da sáng

Mọi người đều muốn làn da rạng rỡ hơn, và mát xa mặt trên mặt có thể mang lại cho bạn điều đó. Nó cải thiện lưu thông máu đến da của bạn và làm da sáng lên. Chườm đá vào mặt làm hạn chế các mạch máu, điều này làm giảm lưu lượng máu đến da. Để cân bằng điều đó, cơ thể bạn bắt đầu lưu thông nhiều máu hơn trên khuôn mặt, làm cho da sống động và rạng rỡ.

2. Tăng cường hấp thụ sản phẩm

Đây là một thủ thuật lâu đời, đảm bảo da hấp thụ tất cả các sản phẩm bạn dùng. Nếu bạn đã thoa kem đêm hoặc bất kỳ loại serum nào trên da, hãy chà một viên đá lên nó. Điều này hạn chế các mao mạch trên khuôn mặt của bạn và kéo theo tác dụng lên làn da của bạn, từ đó giúp hấp thụ tốt hơn các sản phẩm.

3. Loại bỏ các quầng thâm

Thường xuyên chườm đá lên mặt có thể giúp bạn đối phó với những quầng thâm cứng đầu. Những gì bạn cần làm là đun một ít nước hoa hồng và trộn nước ép dưa chuột trong đó. Đun hỗn hợp này và sau đó chườm đá vào vùng mắt của bạn. Nhưng, đừng mong đợi kết quả chỉ qua đêm. Vì cách này hoạt động chậm, bạn sẽ cần lặp lại quy trình này trong vài ngày để xem kết quả.

4. Làm dịu và làm dịu mụn trên khuôn mặt của bạn

Nếu bạn đã nản lòng với mụn trứng cá trên mặt, hãy để đá viên làm phép thuật chăm sóc da. Khi bạn sử dụng một viên đá lạnh để lăn trên mặt, nó sẽ giúp giảm thiểu việc sản xuất dầu trên da. Nó cũng hoạt động tốt trong việc chữa các vết sưng do mụn trứng cá.

5. Dành cho những quầng thâm dưới mắt

Đôi mắt trông mệt mỏi khiến bạn xấu đi! Sự tích tụ chất lỏng quá mức dưới mắt có thể được điều trị bằng khối băng. Chỉ cần di chuyển nó theo chuyển động tròn từ góc trong của mắt về phía lông mày. Điều này giúp giảm sưng.

6. Hạn chế lỗ chân lông trên da

Khuôn mặt của bạn có lỗ chân lông tiết ra dầu tự nhiên và mồ hôi, do đó giúp giữ sạch. Tuy nhiên, nếu bụi bẩn tích tụ trong lỗ chân lông, nó sẽ gây ra mụn và mụn. Sử dụng một viên đá trên mặt sau khi rửa, nó giúp thu nhỏ lỗ chân lông.

7. Làm cho lớp nền của bạn trông hoàn hảo

Đây là một cách làm đẹp không bao giờ thất bại: Chà đá lạnh lên da trước khi sử dụng phấn nền. Điều này làm cho lớp trang điểm của bạn trông thật hoàn hảo và lâu trôi.

8. Giảm sự xuất hiện của nếp nhăn

Mặc dù bạn không thể đảo ngược tuổi tác, nhưng bạn có thể kiểm soát các dấu hiệu lão hóa. Sử dụng đá viên trên mặt giúp kiểm soát nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa. Nó không chỉ giúp giảm những nếp nhăn hiện có mà còn ngăn ngừa sự hình thành các đường mới.

9. Làm mềm đôi môi của bạn

Có đôi môi nứt nẻ? Áp dụng đá viên lên chúng! Điều này giúp giảm viêm. Ngoài ra, đừng quên uống nhiều nước để giữ cho làn da và đôi môi của bạn ngậm nước.

10. Là một phương thuốc dễ dàng cải thiện phát ban nhiệt

Những người bị nổi mẩn do nhiệt đều trải qua cơn đau. Chà đá là một phương thuốc tự nhiên để chữa trị phát ban như vậy. Quấn chúng trong một miếng vải cotton và chà lên vùng bị ảnh hưởng. Điều này làm giảm viêm và chữa lành các phát ban nhiệt.

11. Làm dịu vết cháy nắng

Đây cũng là một phương thuốc kỳ diệu cho vết cháy nắng của bạn. Sau khi áp dụng đá viên vào vùng bị cháy nắng, bạn có thể thấy giảm đáng kể tình trạng viêm và đỏ. Tuy nhiên, vết cháy nắng mờ dần theo thời gian nên phải áp dụng thường xuyên.

12. Chống da bóng dầu

Mặc dù có làn da nhờn là một nguyên nhân khiến bạn trẻ hơn, nhưng quá nhiều dầu có thể gây khó chịu. Da thường dễ bị bong ra. Sử dụng đá viên trên mặt có thể giúp giảm sản xuất dầu dư thừa. Điều này là do việc chườm đá làm co lại dầu sản xuất trong lỗ chân lông, do đó làm giảm dầu quá mức.

13. Giảm viêm khi nhổ lông

Nhổ lông mày là điều bạn không thể không làm. Tuy nhiên, bạn không thể phủ nhận nỗi đau do quá trình gây ra. Bạn không cần phải chịu đựng nỗi đau đó nữa. Hãy đặt một viên đá lên vùng đó để làm tê đau và giảm viêm .

14. Tẩy tế bào chết cho làn da của bạn

Khi nói đến tẩy da chết, bạn có thể bỏ tất cả các sản phẩm tẩy da chết có bán trên thị trường cho một phương pháp hoàn toàn tự nhiên và tinh khiết. Rửa mặt với các viên đá sữa. Sữa có chứa axit lactic giúp làm sạch tất cả các tế bào da chết trong khi khối băng giúp cải thiện rạng rỡ và tự nhiên.

15. Trang điểm tự nhiên

Chỉ cần 2 phút và xoa một viên nước đá lên khắp mặt. Trị liệu trên khuôn mặt của bạn làm trẻ hóa làn da của bạn, tẩy tế bào chết và làm sáng.

Cách làm đá trà xanh giúp làm đẹp:

1. Khối trà xanh cho đôi mắt mệt mỏi và sưng húp

Những gì bạn cần:

2-3 túi trà xanh

Nước

Khay đá

Đặt túi trà xanh vào nước nóng.Pha trà xanh.Đổ nó vào một khay đá và đặt nó trong tủ đá. Xoa đá mỗi ngày trên quầng thâm và bọng mắt của bạn. Hãy để nước tự khô. Tránh rửa mặt sau đó. Trà xanh chứa chất chống oxy hóa, và nước đá giúp giảm sưng và xuất hiện quầng thâm.

2. Khối băng Aloe Vera giúp làm dịu làn da của bạn sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Những gì bạn cần

Chiết xuất lô hội (đủ để lấp đầy khay đá của bạn)

Phương pháp:

Đổ chiết xuất lô hội vào khay đá.

Bạn cũng có thể trộn nó một chút nước trước khi bạn làm bước tiếp theo.

Đặt khay đá vào tủ đông.

Thoa lên mặt sau khi phơi nắng. Để nó khô và không rửa sạch sau đó. Nha đam làm dịu làn da của bạn và giảm viêm. Nước đá có tác động làm dịu da bạn bị bỏng do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy thư giãn.

3. Khối đá làm từ dưa chuột giúp dưỡng da và làm mát

Những gì bạn cần:

1 quả dưa chuột (hoặc nhiều hơn, tùy thuộc vào dung lượng khay đá của bạn)

Nước ép của 1 quả chanh

Trộn dưa chuột trong máy xay sinh tố và trộn nước cốt chanh vào đó.Đổ nó vào khay đá và để nó đóng băng cho đến khi các hình khối được hình thành.

Bôi lên mặt nhưng không rửa hoặc làm khô da bằng khăn. Hãy để nó khô tự nhiên. Sự kết hợp của dưa chuột, chanh và đá vô cùng nhẹ nhàng cho làn da mệt mỏi. Dưa chuột có tác dụng làm dịu làn da của bạn trong khi chanh làm sáng lên.

4. Đá kháng khuẩn từ cánh hoa hồng

Những gì bạn cần:

1 chén cánh hoa hồng khô

4-5 giọt dầu hoa hồng

Nước

Trộn tất cả các thành phần trong nước và đổ vào khay đá. Xoa đá trên khắp mặt và cổ của bạn. Để tự khô. Không rửa. Cánh hoa hồng cũng có đặc tính kháng khuẩn và giúp làm dịu làn da của bạn. Dầu có tác dụng kháng khuẩn và chống lão hóa cho làn da của bạn.

Lưu ý:

Trước khi bạn bắt đầu điều trị bằng nước đá, hãy đảm bảo rằng khuôn mặt của bạn sạch sẽ và không trang điểm. Dành không quá một phút cho một khu vực trong khi chà xát khối băng trên khuôn mặt của bạn. Hãy cẩn thận trong khi chườm đá xung quanh mắt, đặc biệt là nếu chúng có chứa bất kỳ thành phần nào khác.

Đảm bảo rằng chúng không đi vào mắt.

Luôn luôn xoa bóp và chà xát theo chuyển động tròn nhỏ.

Hãy nhớ rằng, buổi trị liệu bằng băng không nên kéo dài quá 10 - 15 phút.

Để có kết quả tốt nhất, hãy thực hiện theo liệu pháp này vào buổi sáng hoặc buổi tối.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/15-tac-dung-lam-dep-chong-lao-hoa-tri-da-mun-tu-nuoc-da-1058919.html