11 thực phẩm kích thích tăng sinh collagen tự nhiên, càng ăn càng trẻ

Thứ Hai, ngày 25/01/2021 18:19 PM (GMT+7)

Đây là 11 loại thực phẩm tốt nhất để xây dựng collagen.

Cũng giống như những viên gạch trên ngôi nhà, collagen là thứ hỗ trợ và bảo vệ lớp ngoài của da. Và thật không may, khi chúng ta già đi, cả thời gian và trọng lực đều ảnh hưởng đến lớp da, gây xuất hiện các nếp nhăn và chảy xệ không mong muốn.

Da của chúng ta trở nên mỏng hơn do mất collagen. Điều này là do sự gia tăng các gốc tự do và các hợp chất độc hại theo thời gian. Đây quá trình lão hóa phần lớn là do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ô nhiễm, hóa chất, thuốc, căng thẳng mãn tính, và thiếu hụt dinh dưỡng.

Nếu muốn cải thiện, bạn cũng có thể bỏ qua phẫu thuật thẩm mỹ và trang điểm, và giúp cơ thể tăng cường collagen một cách tự nhiên với 11 loại thực phẩm collagen tốt nhất này. Collagen có thể được tăng cường với chế độ ăn uống phù hợp. Chắc chắn, bạn có thể không lấy lại được vẻ trẻ trung như khi 20 tuổi, nhưng có rất nhiều biện pháp tự nhiên để tăng cường và củng cố collagen để bạn trông đẹp nhất.

Axit amin là thành phần cấu tạo của collagen, vì vậy điều quan trọng là phải kết hợp thực phẩm chứa nhiều vitamin và protein — và những người ăn chay trường, đừng lo — như các bạn đều biết, có rất nhiều protein trong thực phẩm thực vật và các loại thịt thay thế.

Quan trọng hơn nữa, các chất chống oxy hóa tự nhiên, vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác trong thực phẩm toàn thực vật đã được chứng minh là làm chậm quá trình lão hóa cũng như loại bỏ độc tố và sửa chữa tổn thương tế bào.

1. Bắp cải

Bắp cải là một trong những thực phẩm nổi tiếng nhất để tăng sản xuất collagen. Loại rau ăn lá và đa năng này chứa đầy vitamin A, B, C và E.

Đặc biệt, bắp cải đỏ chứa một lượng lớn các sắc tố màu hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp chống lại các gốc tự do.

2. Bơ

Như chúng ta đã biết, bơ rất tốt cho việc chăm sóc da tự nhiên . Chúng rất giàu vitamin E, giúp chống lại các gốc tự do, đặc biệt là ở da. Chúng cũng cung cấp axit béo omega-3, giúp tăng sản xuất collagen.

3. Cá

Axit béo omega-3 rất quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh, và cá chứa chúng — đặc biệt là cá ngừ và cá hồi. Các tế bào da của chúng ta được bao quanh bởi lớp màng bảo vệ, chất béo và omega-3 rất cần thiết để hỗ trợ các tế bào này.

4. Trái cây màu đỏ + rau

Dưới đây là một ví dụ khác về cách các loại thực phẩm đóng vai trò khác nhau đối với sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt, các loại rau màu đỏ có chứa chất chống oxy hóa lycopene, về cơ bản hoạt động như một chất chống nắng tự nhiên và tăng cường collagen.

5. Đậu

Đậu được biết đến là một nguồn protein tốt, nhưng chúng cũng rất giàu polyphenol - chất chống oxy hóa bảo vệ da, cuối cùng dẫn đến làm chậm quá trình mất collagen. Điều này đặc biệt đúng đối với các loại đậu khô, chẳng hạn như đậu tây, đậu đen và đậu pinto.

Đậu nành (trên thực tế, tất cả các sản phẩm từ đậu nành và rau củ) chứa axit hyaluronic có tác dụng giữ cho làn da của bạn ngậm nước, căng mọng và săn chắc. Và khi da được dưỡng ẩm tốt, việc ngăn ngừa nếp nhăn và vết chân chim sẽ dễ dàng hơn. Đậu rất ngon và dễ sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn.

6. Tỏi

Chứa đầy đủ lưu huỳnh, axit lipoic và taurine, tỏi giúp ngăn chặn sự phân hủy collagen và có tác dụng xây dựng lại các sợi collagen đã bị tổn thương trong nhiều năm.

7. Cà rốt

Không chỉ là chất chống lại mụn trứng cá tuyệt vời, mà cà rốt còn là chất tăng cường collagen tuyệt vời do hàm lượng vitamin A cao. Cà rốt làm tăng độ đàn hồi của da, giúp khôi phục collagen một cách tự nhiên, cũng như tăng lưu lượng máu đến bề mặt da.

Có hàng triệu cách sử dụng cà rốt trong nấu ăn, nhưng bạn đã bao giờ thử sinh tố cà rốt dừa chưa?

8. Cam quýt

Chanh, cam, chanh và bưởi đều là những nguyên liệu tuyệt vời cho làn da của chúng ta. Từ mụn trứng cá đến điều trị vết thâm, chúng chắc chắn có thể bảo vệ chống lại hầu hết mọi vấn đề về da, bao gồm cả việc giảm collagen.

Bổ sung vitamin C sẽ ổn định cấu trúc của collagen để cải thiện cấu trúc da của bạn một cách tự nhiên. Giống như nhiều hợp chất thực vật khác, trái cây có múi chứa nhiều chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do gây lão hóa.

9. Hạt lanh

Là một chất phụ gia hoàn hảo cho sinh tố và salad, hạt lanh là một nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời và axit béo omega-3 thân thiện với da. Cơ thể chúng ta không thể tạo ra những chất này, vì vậy điều quan trọng là chúng ta phải ăn nhiều thực phẩm có axit béo omega-3 như hạt lanh, cây gai dầu và hạt chia.

Tác dụng của chúng trên da có liên quan đến hoạt động chống viêm ấn tượng, giúp ổn định collagen và giúp ngăn ngừa sự phân hủy của nó do lão hóa.

10. Màu xanh lá cây đậm

Chúng ta biết rằng các loại rau xanh sẫm màu rất tốt cho các cơ quan nội tạng của chúng ta, nhưng chúng cũng có tác dụng kỳ diệu đối với làn da của chúng ta. Chứa đầy các chất dinh dưỡng thực vật, vitamin và khoáng chất, các loại rau như rau cải thìa, rau bina và cải xoăn đều có hàm lượng nước cao giúp giữ nước cho da.

Chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất chống viêm giúp ngăn ngừa sự phân hủy collagen. Để có một bữa ăn tăng cường collagen thực sự, hãy thử món salad cải xoăn kết hợp với một số chất kích thích bổ sung collagen, cam, quả việt quất và hạt lựu.

11. Đậu nành

Thực phẩm chứa đậu nành là lựa chọn tuyệt vời để tăng cường sản xuất collagen cho da của chúng ta. Đậu nành có chứa một loại hormone thực vật gọi là genistein, giúp tăng sinh collagen, săn chắc da và ngăn chặn các enzym có thể làm lão hóa da.

Nguồn: http://danviet.vn/11-thuc-pham-kich-thich-tang-sinh-collagen-tu-nhien-cang-an-cang-tre-502021251...Nguồn: http://danviet.vn/11-thuc-pham-kich-thich-tang-sinh-collagen-tu-nhien-cang-an-cang-tre-50202125118202726.htm