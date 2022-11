Taylor Swift dẫn đầu đề cử giải Video âm nhạc MTV 2015

Thứ Tư, ngày 22/07/2015 08:51 AM (GMT+7) Chia sẻ

Bảng đề cử cho lễ trao giải đình đám MTV Video Music Awards vừa được công bố.

Năm nay, “công chúa đồng quê” Taylor Swift trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi sở hữu tới 9/15 đề cử MTV Video Music Awards (Video âm nhạc MTV - VMAs 2015). Trong đó video quy tụ dàn sao - Bad Blood có mặt trong 7 hạng mục, đặc biệt là giải Video của năm. Bên cạnh đó, MV “tỷ view” Blank Space cũng không vừa khi tranh giải Video nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất.

Với thành tích này, cơ hội ẵm về những chiếc cúp của Taylor là rất lớn và cũng thể hiện được một năm hoạt động tích cực của cô nàng.

Taylor Swift "gây choáng" với 9 đề cử.

Nam ca sĩ Ed Sheeran theo sau với 6 đề cử, đặc biệt là hai đề cử quan trọng Video của năm và Video nam nghệ sĩ xuất sắc nhất dành cho Thinking Out Loud.

Là nữ hoàng của VMAs 2014 khi sở hữu 8 đề cử và màn liên khúc dài 17 phút, Beyoncé năm nay có phần kém hơn nhưng vẫn thu về được 5 đề cử. “Ong chúa” sẽ mang video 7/11 đối đầu trực tiếp với Taylor Swift tại hai hạng mục đắt giá Video nữ nghệ sĩ và Video của năm.

Gây bất ngờ nhất trong danh sách đề cử là cái tên mới toanh Kendrick Lamar khi anh chàng góp mặt tận 2 lần ở hạng mục Video của năm – một lần với video riêng Alright và một lần góp giọng trong Bad Blood của Taylor Swift.

Ed Sheeran theo sau với 6 đề cử.

Beyoncé đối đầu "nảy lửa" với Taylor Swift tại nhiều hạng mục lớn.

Lễ trao giải VMAs 2015 sẽ diễn ra lúc 9 giờ tối (giờ địa phương) vào ngày 30.8. “Chủ xị” của bữa tiệc âm nhạc đình đám không ai khác chính là cô nàng tai tiếng Miley Cyrus.

Danh sách đề cử giải thưởng MTV VMAs 2015:

VIDEO CỦA NĂM

Beyoncé – “7/11”

Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood”

Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk”

Kendrick Lamar – “Alright”

VIDEO NAM NGHỆ SĨ XUẤT SẮC

Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk”

Kendrick Lamar – “Alright”

The Weeknd – “Earned It”

Nick Jonas – “Chains”

VIDEO NỮ NGHỆ SĨ XUẤT SẮC NHẤT

Beyoncé – “7/11”

Taylor Swift – “Blank Space”

Nicki Minaj – “Anaconda”

Sia – “Elastic Heart”

Ellie Goulding – “Love Me Like You Do”

VIDEO HIP HOP XUẤT SẮC NHẤT

Fetty Wap – “Trap Queen”

Nicki Minaj – “Anaconda”

Kendrick Lamar – “Alright”

Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – “See You Again”

Big Sean ft. E-40 – “IDFWU”

VIDEO NHẠC POP XUẤT SẮC NHẤT

Beyoncé – “7/11”

Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

Taylor Swift – “Blank Space”

Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk”

Maroon 5 – “Sugar”

VIDEO NHẠC ROCK XUẤT SẮC NHẤT

Hozier – “Take Me To Church”

Fall Out Boy – “Uma Thurman”

Florence + the Machine – “Ship To Wreck”

Walk the Moon – “Shut Up and Dance”

Arctic Monkeys – “Why’d You Only Call Me When You’re High?”

NGHỆ SĨ MỚI XUẤT SẮC NHẤT

Fetty Wap – “Trap Queen”

Vance Joy – “Riptide”

George Ezra – “Budapest”

James Bay – “Hold Back The River”

FKA Twigs – “Pendulum”

MÀN HỢP TÁC XUẤT SẮC NHẤT

Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood”

Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk”

Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – “See You Again”

Ariana Grande & The Weeknd – “Love Me Harder”

Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj – “Bang Bang”

VIDEO THÔNG ĐIỆP CỘNG ĐỒNG Ý NGHĨA NHẤT

Jennifer Hudson – “I Still Love You”

Colbie Caillat – “Try”

Big Sean ft. Kanye West and John Legend – “One Man Can Change the World”

Rihanna – “American Oxygen”

Wale – “The White Shoes”

CHỈ ĐẠO NGHỆ THUẬT XUẤT SẮC NHẤT

Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood” (Charles Infante)

Snoop Dogg – “So Many Pros” (Jason Fijal)

Jack White – “Would You Fight For My Love” (Jeff Peterson)T

he Chemical Brothers – “Go” (Michel Gondry)

Skrillex & Diplo – “Where Are U Now” with Justin Bieber (Brewer)

VŨ ĐẠO XUẤT SẮC NHẤT

Beyoncé – “7/11” (Beyoncé, Chris Grant, Additional choreography: Gabriel Valenciano)

OK Go – “I Won’t Let You Down” (OK Go, air:man and Mori Harano)

Chet Faker – “Gold” (Ryan Heffington)

Ed Sheeran – “Don’t” (Nappy Tabs)

Flying Lotus ft. Kendrick Lamar – “Never Catch Me” (Keone and Mari Madrid)

QUAY PHIM XUẤT SẮC NHẤT

Flying Lotus ft. Kendrick Lamar – “Never Catch Me” (Larkin Sieple)

Ed Sheeran – “Thinking Out Loud” (Daniel Pearl)

Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood” (Christopher Probst)

FKA Twigs – “Two Weeks” (Justin Brown)

Alt-J – “Left Hand Free” (Mike Simpson)

CHỈ ĐẠO XUẤT SẮC NHẤT

Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood” (Joseph Kahn)

Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk” (Bruno Mars and Cameron Duddy)

Kendrick Lamar – “Alright” (Colin Tilley & The Little Homies)

Hozier – “Take Me To Church” (Brendan Canty, Conal Thomson)

Childish Gambino – “Sober” (Hiro Murai)

DỰNG PHIM XUẤT SẮC NHẤT

Beyoncé – “7/11” (Beyoncé, Ed Burke, Jonathan Wing)

Ed Sheeran – “Don’t” (Jacquelyn London)

Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood” (Chancler Haynes at Cosmo Street)

A$AP Rocky – “L$D” (Dexter Navy)

Skrillex & Diplo – “Where Are U Now” with Justin Bieber (Brewer)

HIỆU ỨNG KỸ XẢO XUẤT SẮC NHẤT

Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood” (Ingenuity Studios)

FKA Twigs – “Two Weeks” (Gloria FX, Tomash Kuzmytskyi, and Max Chyzhevskyy)

Childish Gambino – “Telegraph Ave.” (Gloria FX)

Skrillex & Diplo – “Where Are U Now” with Justin Bieber (Brewer)

Tyler, The Creator – “F****** Young/Death Camp” (Gloria FX)