Video bóng đá Newcastle - Aston Villa: "Gà son" định đoạt kết quả (Ngoại hạng Anh)

Phải hành quân tới sân Newcastle, nhưng Aston Villa mới là đội lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc. Kết quả, phút 36, họ đã ăn mừng bàn mở tỷ số nhờ công của Johan Manzambi. Bàn thắng này cũng nối dài chuỗi phong độ ấn tượng của cầu thủ người Thụy Sĩ (2 bàn, 2 kiến tạo sau 3 trận gần nhất cho Aston Villa).

Bước sang hiệp 2, HLV Matthias Jaissle thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật và phần nào giúp Newcastle khởi sắc. Dù vậy trước hàng thủ vững chắc của Aston Villa, những pha tấn công từ đội chủ nhà chẳng khác nào "húc đầu vào đá".

Chung cuộc, Aston Villa giành chiến thắng 1-0 để vươn lên vị trí thứ 12 Ngoại hạng Anh. Thầy trò Unai Emery có cùng điểm số (12 điểm/7 trận) lẫn hiệu số bàn thắng bàn bại (-4) như Newcastle nhưng xếp dưới đội chủ 1 bậc vì kém số bàn thắng.