Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bắc Ninh vs Thành Phố Đồng Nai
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Bournemouth vs Sunderland
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lorient vs Monaco
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Real Madrid vs Sevilla
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Coventry City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-

Video bóng đá Newcastle - Aston Villa: "Gà son" định đoạt kết quả (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Newcastle United Aston Villa

(Vòng 7) Ngôi sao người Thụy Sĩ tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn với khoảnh khắc định đoạt số phận trận đấu.

   

Phải hành quân tới sân Newcastle, nhưng Aston Villa mới là đội lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc. Kết quả, phút 36, họ đã ăn mừng bàn mở tỷ số nhờ công của Johan Manzambi. Bàn thắng này cũng nối dài chuỗi phong độ ấn tượng của cầu thủ người Thụy Sĩ (2 bàn, 2 kiến tạo sau 3 trận gần nhất cho Aston Villa).

Video bóng đá Newcastle - Aston Villa: "Gà son" định đoạt kết quả (Ngoại hạng Anh) - 1

Bước sang hiệp 2, HLV Matthias Jaissle thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật và phần nào giúp Newcastle khởi sắc. Dù vậy trước hàng thủ vững chắc của Aston Villa, những pha tấn công từ đội chủ nhà chẳng khác nào "húc đầu vào đá".

Chung cuộc, Aston Villa giành chiến thắng 1-0 để vươn lên vị trí thứ 12 Ngoại hạng Anh. Thầy trò Unai Emery có cùng điểm số (12 điểm/7 trận) lẫn hiệu số bàn thắng bàn bại (-4) như Newcastle nhưng xếp dưới đội chủ 1 bậc vì kém số bàn thắng.

Chung cuộc: Newcastle 0-1 Aston Villa

Video bóng đá Man City - Ipswich Town: Gặp khó là có Haaland (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Man City - Ipswich Town: Gặp khó là có Haaland (Ngoại hạng Anh)

Man City gặp khó khăn là Haaland lại biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh - Tân Thành ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/10/2026 01:29 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN