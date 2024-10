Ứng viên thay HLV Ten Hag ở MU bất ngờ bị cảnh sát "hỏi thăm"

HLV Inzaghi bị cảnh sát "hỏi thăm"

Theo thông tin từ trang Ansa (Italia), HLV trưởng Inter Milan, Simone Inzaghi, đã bị cảnh sát triệu tập để làm rõ các cáo buộc liên quan đến hành vi "bạo lực, đe dọa và các hoạt động phạm pháp" của các nhóm cổ động viên quá khích. Hồ sơ điều tra cho thấy có mối liên hệ giữa các quan chức, cầu thủ Inter với nhóm cổ động viên này.

Cảnh sát hiện còn mở rộng điều tra đối với các nhóm cổ động viên AC Milan. Thời gian tới, nhiều nhân vật danh tiếng có thể bị triệu tập, bao gồm Javier Zanetti (Phó Chủ tịch Inter Milan), Milan Skriniar (cựu cầu thủ Inter, hiện thi đấu cho PSG) và Davide Calabria (đội trưởng AC Milan).

HLV Inzaghi và nhiều quan chức Inter Milan bị cảnh sát triệu tập vì dính đến các nhóm cổ động viên quá khích

Báo cáo cho thấy, Inter và AC Milan từng có nhiều "ưu đãi bất hợp pháp" trong việc phân phối vé cho thành viên của các tổ chức tội phạm, sau đó bán lại với giá cao gấp nhiều lần. Cảnh sát cũng cáo buộc thành viên của nhóm cổ động viên "We Are Milano" đã vào sân vận động San Siro mà không cần vé suốt nhiều năm qua bằng cách đe dọa nhân viên an ninh.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 19 người có liên quan. Mặc dù không bị điều tra trực tiếp, Inter và AC Milan vẫn phải chứng minh rằng họ không dính líu đến các nhóm cổ động viên quá khích, đặc biệt trong vấn đề bán vé.

Inzaghi liên tục thành tâm điểm trên truyền thông

Một cáo buộc khác cho biết Marco Ferdico, một trong những lãnh đạo nhóm cổ động viên quá khích, đã gặp gỡ HLV Inzaghi và hậu vệ Skriniar. Người này yêu cầu Inzaghi liên hệ với ban lãnh đạo Inter hoặc Chủ tịch Giuseppe Marotta để xin 200 vé cho trận chung kết Champions League 2022/23 (Inter Milan gặp Man City). Ngoài ra, Inter cũng bị nghi ngờ dành nhiều "ưu đãi" cho nhóm cổ động viên Curva Nord do bị ép buộc.

Thời gian qua, Inzaghi trở thành tâm điểm vì tin đồn MU tiếp cận nhà cầm quân người Italia để mời ông thay thế Erik Ten Hag trong đợt tập trung ĐTQG. Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng Tancredi Palmeri tiết lộ Inzaghi đã từ chối lời mời này, còn "Quỷ đỏ" vẫn giữ lại Ten Hag sau cuộc họp kéo dài 7 tiếng của ban lãnh đạo hôm 8/10.

Inzaghi, 48 tuổi, dẫn dắt Inter từ năm 2021 và giúp đội bóng đoạt 6 danh hiệu, bao gồm 1 Serie A, 2 Coppa Italia, 3 siêu cúp Italia. Mùa giải 2024/25, Inter đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A sau 7 vòng, kém đội đầu bảng Napoli 2 điểm. Ở Champions League, họ khởi đầu tương đối tốt với 1 trận thắng, 1 trận hòa.

