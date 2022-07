U19 Việt Nam được bảo vệ nghiêm ngặt ở Indonesia trước bán kết U19 ĐNÁ

Chiều ngày 12/7, thầy trò HLV có buổi tập tại Jarkata để chuẩn bị cho trận bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022 trước U19 Malaysia (ngày 13/7). Đáng chú ý, nước chủ nhà đã bố trí lực lượng an ninh bảo vệ U19 Việt Nam khá nghiêm ngặt từ khách sạn cho đến sân tập.

Cảnh sát bảo vệ U19 Việt Nam đi tập luyện ở Indonesia. Ảnh: Hồng Anh

Trước đó một ngày, U19 Việt Nam được ban chức chủ nhà Indonesia khuyến cáo không nên ra sân tập, để đề phòng trường hợp cổ động viên Indonesia có thể đến sân tập quấy rối. Dù vậy, buổi tập chiều ngày 11/7 của U19 Việt Nam vẫn diễn ra bình thường, an toàn và không bị ảnh hưởng bởi cổ động viên Indonesia.

Trở lại buổi tập chiều ngày 12/7, thầy trò HLV Đinh Thế Nam ngay từ khi bước xuống sảnh khách sạn đã vô cùng bất ngờ khi được nhân viên bảo vệ yêu cầu đứng đợi cho đến khi xe buýt đến đón, thay vì cả đội đi bộ ra vỉa hè chờ xe như thường lệ. Dọc đường từ khách sạn ra sân tập, các thành viên U19 Việt Nam còn thấy lực lượng an ninh được bố trí dày đặc.

Mặt khác, xe buýt của U19 Việt Nam khi di chuyển từ khách sạn ra sân tập còn có xe cảnh sát dẫn đường. Ở sân tập của U19 Việt Nam, lực lượng bảo vệ đã có mặt từ trước khi thầy trò HLV Đinh Thế Nam đến từ lâu để bảo đảm an ninh, an toàn.

Lực lượng an ninh túc trực bảo vệ sân tập của U19 Việt Nam chiều ngày 12/7. Ảnh: Hồng Anh

Cánh cửa vào sân tập của U19 Việt Nam được đóng kín từ đầu cho đến khi buổi tập kết thúc. Ngoài một số thành viên của ban tổ chức giải, một số cảnh sát cũng đi bộ ở đường nội bộ trong khu sân tập như để tuần tra.

Sau khi kết thúc buổi tập chuẩn bị cho trận đại chiến với U19 Malaysia, U19 Việt Nam được 4 chiếc xe môtô cảnh sát dẫn đường, hộ tống về khách sạn. Về đến khách sạn, một nhóm an ninh khác cũng đã túc trực sẵn tại đây để đảm bảo sự an toàn cho U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam được cảnh sát hộ tống về khách sạn sau buổi tập. Ảnh: Hồng Anh

Thông tin từ thành viên đội tuyển U19 Việt Nam cho hay, tính đến thời điểm này, các cổ động viên Indonesia chưa có bất kỳ hành động quá khích nhằm vào U19 Việt Nam, trừ một nhóm người có lời lẽ không tốt với thầy trò ông Đinh Thế Nam sau khi trận đấu với U19 Thái Lan kết thúc vào tối 10/7.

Dù vậy, ban tổ chức vẫn chủ động tăng cường lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam trước trận đấu quan trọng với U19 Malaysia. Đặc biệt, dự kiến ban tổ chức giải sẽ bố trí 1300 nhân viên an ninh đến sân Patriot Chandrabhaga để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/u19-viet-nam-duoc-bao-ve-nghiem-ngat-o-indonesia-truoc-ban-ket...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/u19-viet-nam-duoc-bao-ve-nghiem-ngat-o-indonesia-truoc-ban-ket-u19-dna-c28a34973.html