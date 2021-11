Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: Thuốc thử liều cao cho "Pháo thủ"

Premier League | 0h30, 21/11 | Anfield 0 - 0 Liverpool



(H1: 0-0) Arsenal Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Arsenal Arsenal Điểm Alisson Alexander-Arnold Matip Van Dijk Robertson Fabinho Oxlade-Chamberlain Thiago Salah Jota Mane Điểm Ramsdale Tomiyasu White Gabriel Tierney Thomas Lokonga Saka Smith Rowe Lacazette Aubameyang Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Oxlade-Chamberlain, Thiago, Salah, Jota, Mane Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney, Thomas, Lokonga, Saka, Smith Rowe, Lacazette, Aubameyang

Thuốc thử liều cao cho Arsenal

Khi Premier League trở lại sau loạt trận ĐTQG hồi tháng 9, Arsenal đã khoác lên mình tấm áo hoàn toàn mới. Bởi trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Pháo thủ đều bất bại, giành 8 chiến thắng. Còn nếu tính riêng tại Premier League, Arsenal đã không thua trong 8 vòng gần nhất, giành 6 chiến thắng. Pháo thủ còn đang là đội có chuỗi bất bại dài nhất thời điểm này ở Ngoại hạng Anh. Nghĩa là về lý thuyết, họ thậm chí còn ổn định hơn cả nhóm 3 đội dẫn đầu là Chelsea, Man City hay Liverpool. Tóm lại, Arsenal đang trên đường hồi sinh.

Nhưng Arsenal cần phải giữ đôi chân trên mặt đất. Bởi công bằng mà nói, trong 10 trận bất bại thì họ không phải gặp đối thủ nào thực sự mạnh. Chiến thắng lớn nhất của Pháo thủ trong 2 tháng qua là khi họ đánh bại Tottenham 3-1 hôm 26/9. Tuy nhiên, cần biết đó là một Spurs chìm trong khủng hoảng với Nuno Santo.

Liverpool sẽ là đối thủ không thể tuyệt vời hơn cho thầy trò Arteta đánh giá năng lực chính mình. Bản lĩnh của "The Kop" trong những trận đại chiến là điều không cần phải bàn cãi. Ở trận gặp Big Six gần nhất, họ đã nghiền nát M.U 5-0 ngay tại Old Trafford. Trước đó, The Kop cũng cùng Man City tạo ra trận đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất từ đầu mùa khi 2 đội hòa 2-2.

