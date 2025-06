Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Auckland City: "Dân văn phòng" dễ thua cực đậm (FIFA Club World Cup)

FIFA Club World Cup | 23h, 15/6 | TQL Bayern Munich 0 - 0 Auckland City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bayern Munich vs Auckland City Auckland City Điểm Neuer Laimer Tah Dier Guerreiro Kimmich Pavlovic Gnabry Muller Sane Kane Điểm Tracey Bell Boxall Mitchell Lobo Garriga Den Heijer Ilich Manickun Bevan Lee Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bayern Munich Bayern Munich Auckland City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Neuer, Laimer, Tah, Dier, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Gnabry, Muller, Sane, Kane Tracey, Bell, Boxall, Mitchell, Lobo, Garriga, Den Heijer, Ilich, Manickun, Bevan, Lee

🏋️‍♂️ Bayern chuẩn bị tốt trước giải

Bayern Munich là đội bóng mạnh nhất tại bảng C của FIFA Club World Cup 2025 và nếu thi đấu đúng sức, đội tân vô địch Bundesliga sẽ sớm có vé đi tiếp. Không những vậy, họ đến giải với sự chuẩn bị khá tốt so với các đại gia châu Âu khác.

Do đã hoàn tất mùa giải Bundesliga từ sớm nhưng không đá trận chung kết cúp nào, Bayern đã nghỉ từ ngày 18/5 đến nay và có thừa thời gian để các cầu thủ lấy lại sức lẫn tập luyện trước giải. Họ vẫn có một số ca chấn thương xảy ra từ trước khi mùa bóng kết thúc, nhưng không có tổn thất nào mới cho HLV Vincent Kompany.

Để chuẩn bị cho giải đấu, Bayern đã hoàn tất vụ chuyển nhượng miễn phí cho trung vệ Jonathan Tah. Anh dự kiến sẽ có trận ra mắt đội bóng mới tối nay.

💼 Auckland City chỉ đáng tầm... dân văn phòng

Auckland City là đội bóng có giá trị thấp nhất giải đấu, với chỉ 4,58 triệu euro theo ước tính của Transfermarkt. Nhưng đó vẫn chưa đủ để nói lên bản chất bán chuyên nghiệp của CLB này: Các cầu thủ của họ đều có công việc ban ngày, từ giáo viên, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến thợ cắt tóc, nhân viên bán hàng và các ngành nghề khác.

Do đó sẽ không ngạc nhiên nếu tối nay có một trận thua cực đậm xảy ra trước Bayern Munich. Dù vậy Auckland City được dự giải đã là một vận may, bởi số tiền trả cho CLB này sẽ đủ để họ ổn định thu nhập trong một thời gian dài. Chưa kể đây là dịp hiếm có cho các dân văn phòng New Zealand được giao lưu bóng đá với những danh thủ họ chỉ được nhìn chứ chưa từng chạm vào.