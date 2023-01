Top HLV vĩ đại nhất lịch sử: Sir Alex số một, Pep và Klopp đứng hạng mấy?

Vượt qua hàng loạt chiến lược gia lẫy lừng, Sir Alex được Four Four Two vinh danh vị trí số một trong danh sách 100 HLV bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại.

Không có HLV nào trong lịch sử có thể thành công trong nhiều năm liên tục với 1 đội bóng như Sir Alex

Sir Alex thời điểm mới đến MU có bản CV không thực sự ấn tượng. Tuy nhiên sau khi ông nói lời chia tay sân Old Trafford, di sản mà người đàn ông này để lại là không thể xô đổ. Trong 27 năm làm việc tại MU, ông giúp "Quỷ đỏ" thống trị bóng đá Anh và trở thành thế lực đáng gờm ở cúp châu Âu.

Trong danh sách top 10, Pep Guardiola đứng thứ 5. Ông cũng là chiến lược gia duy nhất còn đang làm việc xuất hiện trong top 10.

Pep Guardiola đã gặt hái mọi thành công trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đi đến đâu, đội bóng của ông đều xưng hùng xưng bá tại giải VĐQG. Giai đoạn thành công nhất của Pep Guardiola là khi ông cầm quân ở Barcelona từ năm 2008-2012.

Pep Guardiola không chỉ mang tới danh hiệu cho các CLB ông dẫn dắt mà ông còn làm thay đổi tư duy chiến thuật bóng đá thế giới

Klopp chính là nhân vật thường được đem ra so với Pep Guardiola kể từ khi Mourinho không còn "đặc biệt". Chính ông chứ không phải ai khác là người mang đến những danh hiệu cao quý cho Liverpool sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi.

Tuy nhiên, tạp chí Four Four Two chỉ quyết định xếp Klopp ở vị trí thứ 29. Trong khi đó, Mourinho xếp thứ hạng 12.

Fernando Santos cũng có thứ hạng gây tranh cãi trong danh sách top 100 HLV vĩ đại nhất mọi thời đại. Danh hiệu đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của ông là cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016. Fernando Santos đứng thứ 64, xếp trên cả những chiến lược gia từng vô địch World Cup như Joachim Low hay Didier Deschamps.

