Tin mới nhất bóng đá sáng 21/10: MU quyết đấu với Liverpool trong thương vụ Nmecha

MU quyết đấu với Liverpool trong thương vụ Nmecha

Manchester United đã liên hệ về khả năng chiêu mộ tiền vệ Felix Nmecha của Borussia Dortmund. Liverpool cũng quan tâm đến tuyển thủ Đức 26 tuổi, người được xem là phương án bổ sung cho tuyến giữa trong kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng vùng Merseyside.

Nmecha lọt vào tầm ngắm của MU và Liverpool

Đáng chú ý, Liverpool đang tìm kiếm những lựa chọn khác bên cạnh Alex Scott của Bournemouth, cầu thủ được cho là nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Sự cạnh tranh giữa các đội bóng Anh có thể khiến thị trường tiền vệ trở nên sôi động trong thời gian tới. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về mức phí chuyển nhượng của Nmecha.

Al Ahli dậy sóng vì màn ăn mừng của HLV Pusic

Chiến thắng 3-2 trước Al Fayha tại vòng 10 Saudi Pro League không giúp Al Ahli tránh khỏi tranh cãi. Cú đúp của tiền vệ Artem Bondarenko trở thành tâm điểm chú ý, nhưng phản ứng của HLV Marino Pusic mới là chủ đề gây bàn tán.

Người hâm mộ nhận thấy nhà cầm quân người Hà Lan ăn mừng hai bàn thắng của Bondarenko khác với cách ông phản ứng trước pha lập công của Firas Al Buraikan. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trong bối cảnh Bondarenko từng bị chỉ trích vì phong độ chưa đáp ứng kỳ vọng. Dù vậy, khác biệt trong cách ăn mừng chưa đủ để khẳng định Pusic thiên vị bất kỳ cầu thủ nào.

Trent Alexander-Arnold cân nhắc tương lai tại Real Madrid

Trent Alexander-Arnold đang cân nhắc tương lai tại Real Madrid khi không có nhiều cơ hội ra sân dưới thời HLV Jose Mourinho, theo TEAMtalk. Hậu vệ 27 tuổi mới có ba lần đá chính tại La Liga mùa này, trong bối cảnh phải cạnh tranh vị trí với Denzel Dumfries.

Liverpool, Chelsea, Arsenal và Manchester City được cho là đang theo dõi tình hình của tuyển thủ Anh. Liverpool đặc biệt cần bổ sung nhân sự ở vị trí hậu vệ phải sau chấn thương của Jeremie Frimpong. Trong khi đó, theo Fabrizio Romano, Real Madrid đang tiến gần tới việc công bố bản hợp đồng gia hạn thêm một năm với thủ môn Thibaut Courtois.

Barcelona và Bayern Munich theo sát Johan Manzambi

Barcelona và Bayern Munich đang theo dõi tiền vệ tấn công Johan Manzambi của Aston Villa. Cầu thủ 21 tuổi chuyển đến đội bóng Anh từ SC Freiburg trong mùa hè với mức phí khoảng 60 triệu bảng.

Anh nhanh chóng tạo dấu ấn khi ghi hai bàn và có hai kiến tạo sau bốn trận. Phong độ khởi đầu tích cực giúp Manzambi lọt vào tầm ngắm của hai ông lớn châu Âu. Bayern đặc biệt quan tâm đến tiền vệ này trong trường hợp tương lai của Michael Olise trở nên bất ổn. Dù vậy, hiện chưa có thông tin cho thấy bất kỳ đội bóng nào đã gửi đề nghị chính thức.

Chelsea nhắm Alex Scott với mức giá 100 triệu bảng

Chelsea đang liên hệ với người đại diện của tiền vệ Alex Scott thuộc Bournemouth nhằm chuẩn bị cho khả năng chiêu mộ cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, theo Fabrizio Romano. Bournemouth chưa đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với tiền vệ 23 tuổi, khiến khả năng anh ra đi trong mùa đông được đặt ra.

Tuy nhiên, đội bóng chủ quản được cho là sẽ yêu cầu ít nhất 100 triệu bảng để chấp nhận thương vụ. Scott đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng hoạt động ở tuyến giữa và tiềm năng phát triển lâu dài. Chelsea sẽ phải cân nhắc kỹ mức phí nếu muốn biến sự quan tâm hiện tại thành một bản hợp đồng chính thức.