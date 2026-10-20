Man City đối mặt án phạt lịch sử, nguy cơ đá ở Championship 2 mùa liên tiếp

Man City đối mặt án phạt trừ điểm chưa từng có

Man City đang chờ phán quyết cuối cùng trong cuộc chiến pháp lý với Premier League liên quan đến hơn 100 cáo buộc vi phạm quy định tài chính. Dù ủy ban độc lập đã đưa ra kết luận bất lợi đối với đội bóng thành Manchester, ban lãnh đạo CLB vẫn kiên quyết phủ nhận các sai phạm và tiến hành kháng cáo quyết định này.

Man City đối mặt án phạt trừ điểm chưa từng có

Theo Daily Mail, Man City có thể phải nhận án phạt trừ điểm rất nặng, đủ để khiến họ mất khả năng cạnh tranh suất trụ hạng tại Premier League. Đáng chú ý, các quan chức giải đấu được cho là đang thúc đẩy việc công bố hình phạt trước khi quá trình kháng cáo đi đến hồi kết.

Kịch bản gây chú ý nhất là Man City không chỉ bị trừ điểm ở mùa giải hiện tại mà còn có thể phải nhận thêm một án phạt khác, khiến đội bóng tiếp tục thi đấu tại Championship thêm một năm. Nếu điều này xảy ra, thầy trò HLV Maresca có nguy cơ phải trải qua hai mùa giải liên tiếp ở hạng đấu cao thứ hai của bóng đá Anh. Tuy nhiên, đây mới là kịch bản được đề cập trong các thông tin báo chí, chưa phải án phạt chính thức.

Những cáo buộc tài chính nghiêm trọng và nguy cơ xuống hạng

Vụ việc của Man City liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định tài chính Premier League trong suốt chín mùa giải. Theo kết luận của ủy ban độc lập được đề cập trong bài viết, CLB bị xác định có vi phạm ở các nội dung liên quan, trong đó phần lớn cáo buộc tập trung vào việc không hợp tác với cuộc điều tra của giải đấu.

Những cáo buộc tài chính nghiêm trọng

Báo cáo cũng đề cập đến những thỏa thuận thương mại bị cho là không phản ánh đúng bản chất giao dịch, qua đó giúp Man City che giấu khoảng 900 triệu bảng trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2018. Premier League từng cáo buộc đội bóng thành Manchester vi phạm các quy định của giải đấu một cách có hệ thống trong gần một thập kỷ.

Trước những cáo buộc trên, Man City khẳng định họ có “bằng chứng không thể chối cãi” để chứng minh sự trong sạch và tuyên bố sẽ “không khoan nhượng” trong cuộc chiến pháp lý. Trong khi đó, Martin Lipton của SunSport từng kêu gọi áp dụng hình phạt trừ 80 điểm cùng khoản tiền phạt 100 triệu bảng. Đây là đề xuất của nhà báo, không phải mức phạt đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Khi nào Man City nhận phán quyết cuối cùng?

Theo những thông tin được dẫn lại, vụ việc của Man City có thể được giải quyết vào khoảng Giáng sinh hoặc ngay sau đó, trong dịp đầu năm mới. Quy trình kháng cáo nhanh được cho là yêu cầu đơn kháng cáo nộp ngày 1/10 phải được xem xét trong vòng 12 tuần, trước khi phán quyết được đưa ra trong vòng 30 ngày tiếp theo.

Tuy nhiên, Man City có thể phản đối thời hạn này với lập luận rằng các quy định về quy trình kháng cáo nhanh chỉ mới được ban hành trong năm nay, trong khi CLB đã bị buộc tội từ năm 2023. Tranh luận về việc áp dụng quy định mới có thể ảnh hưởng đến tiến trình xử lý vụ việc.

Một phương án loại Man City khỏi Premier League cũng được nhắc đến, nhưng theo báo cáo, khả năng này bị đánh giá là khó xảy ra do có thể gây ra những xáo trộn lớn cho English Football League (EFL). Dù vậy, tương lai của đội chủ sân Etihad vẫn phụ thuộc vào phán quyết chính thức và kết quả kháng cáo. Cho đến khi các quyết định cuối cùng được công bố, kịch bản Man City bị trừ điểm nặng nề và phải chơi tại Championship hai mùa liên tiếp vẫn chỉ dừng ở mức dự đoán.