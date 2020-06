Tin HOT bóng đá sáng 18/6: "Sát thủ" lạ mặt được MU liên hệ

Thứ Năm, ngày 18/06/2020 03:19 AM (GMT+7)

Bản tin cập nhật bóng đá sáng 17/6: Tiền đạo người Nigeria, Umar Sadiq vừa bất ngờ nhận được sự quan tâm của Man United.

"Sát thủ" Partizan Belgrade được MU liên hệ

Tiền đạo người Nigeria, Umar Sadiq vừa bất ngờ nhận được sự quan tâm của Man United. "Quỷ Đỏ" đang nỗ lực trong việc bổ sung sức mạnh cho hàng công và họ tỏ ra khá ấn tượng với tài năng mà cựu tiền đạo Rangers và Roma đang thể hiện tại giải VĐQG Serbia.

Umar Sadiq từng làm khổ hàng thủ MU ở vòng bảng Europa League mùa này

Umar Sadiq đang khoác áo Partizan Belgrade. Chân sút 23 tuổi tỏ ra khá hạnh phúc với việc được đội bóng lớn như MU quan tâm nhưng vẫn khẳng định anh chưa có kế hoạch nào cho tương lai của mình.

Pep Guardiola không muốn chiêu mộ Aubameyang

HLV của Man City, Pep Guardiola vừa phủ nhận những tin đồn cho rằng đội bóng của ông đang liên hệ với tiền đạo đội trưởng Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. Chân sút người Gabon đang là cái tên được săn đón bậc nhất châu Âu mùa hè này nhưng Pep khẳng định Aubameyang không phải cầu thủ phù hợp với triết lý của Man City.

MU muốn đổi Smalling lấy SAO Serie A

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, AS Roma đang gặp khó khăn về tài chính. Đội bóng thủ đô Italia muốn giữ trung vệ Chris Smalling ở lại nhưng họ cần phải thuyết phục MU với một mức giá hợp lý. Dẫu vậy, "Quỷ Đỏ" đang lên kế hoạch đổi cầu thủ người Anh lấy tiền vệ chạy cánh Cengiz Under. Ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ được MU nhắm đến như một cái tên xứng tầm để đổi ngang Smalling.

Chelsea, Man City đánh tiếng hỏi mua Alaba

Chelsea và Man City đang tỏ ra khá sẵn sàng cho việc hỏi mua hậu vệ David Alaba. Ngôi sao của Bayern Munich được cho là sẽ ra đi trong mùa hè này. Hợp đồng hiện tại của Alaba tại đội chủ sân Allianz Arena sẽ đáo hạn vào hè năm 2021 và "Hùm xám" rõ ràng không muốn mất trắng anh sau 1 năm nữa.

Arsenal hy vọng chiêu mộ thành công Justin Kluivert

Đội bóng Anh Arsenal đã liên hệ với AS Roma để đàm phán về trường hợp tiền vệ trẻ Justin Kluivert. "Pháo thủ" thành London đang khá bế tắc với những mục tiêu của mình và đội chủ sân Emirates hy vọng có thể chiêu mộ thành công tân binh đầu tiên trong mùa hè năm nay. Justin Kluivert sinh năm 1999, anh là con trai huyền thoại Patrick Kluivert. Ngôi sao trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Ajax được định giá khoảng 36 triệu bảng.

