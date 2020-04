Thái tử Ả Rập mua Newcastle: Tham vọng biến Ngoại hạng Anh thành Big 7?

Thứ Năm, ngày 23/04/2020 00:07 AM (GMT+7)

Tiềm lực tài chính của Thái tử Saudi Arabia, ông Mohammed bin Salman là điều không cần phải đặt nghi vấn. Và rất có thể trong những năm tháng tới, khái niệm Big Six (6 đại gia) của Premier League sẽ bị thay thế bằng Big Seven, với đại gia sắp nổi Newcastle.

Cuộc đổi đời ở vùng Đông Bắc

Không phải tự nhiên các fan Newcastle lại vui mừng đến thế trước thông tin CLB sắp đổi chủ. Bởi lẽ, đội bóng vùng Đông Bắc này sắp “chuột sa chĩnh gạo”, bởi ông chủ mới ngay khi đến với giải Ngoại hạng Anh, đã trở thành vị tỷ phú giàu có nhất giải đấu.

CLB Newcastle sắp đổi đời

Ông Mohammed bin Salman là Thái tử của Hoàng gia Saudi Arabia, nắm nhiều chức vụ quan trọng của chính phủ nước này. Trong gia đình hoàng gia của mình, ông cũng được cho là đang quản lý khối tài sản chung lên tới hơn 1,3 nghìn tỷ bảng. Mohammed bin Salman có tài sản riêng ước tính tổng cộng 7 tỷ bảng, với 34% trong đó nằm sẵn ở các ngân hàng. Tỷ phủ trẻ tuổi này còn sở hữu siêu du thuyền có giá 400 triệu bảng, cũng như các bất động sản đắt đỏ xa hoa như một lâu đài cổ 240 triệu bảng tại Pháp.

Sau khi hoàn tất sở hữu Newcastle, Mohammed bin Salman dự định trước mắt sẽ cấp một ngân quỹ cho đội bóng vùng Đông bắc nước Anh tương đương số tiền đã mua lại CLB (300 triệu bảng) để tăng cường lực lượng. Tuy nhiên, kế hoạch sẽ cụ thể hơn sau khi Ngoại hạng Anh trở lại thi đấu trong thời gian tới.

Chỉ chừng 24 giờ trước, tờ Daily Mail tiết lộ rằng Thái tử Saudi Arabia - ông Mohammed bin Salman chính thức kích hoạt quá trình mua lại CLB Newcastle với mức giá 300 triệu bảng. Vị tỷ phú dầu mỏ đến từ Trung Đông đặt cọc trước một phần của bản hợp đồng mua bán trị giá 300 triệu bảng. Số tiền này đã được trao tay - và hoàn toàn là tiền mặt. Chủ sở hữu hiện tại của Newcastle - ông Mike Ashley cũng xác nhận rằng quá trình sang nhượng đang được xúc tiến với tốc độ nhanh chóng.

Các giấy tờ cần thiết đã được hai bên ký kết. Điều mà các fan Newcastle chờ đợi lúc này chỉ là tỷ phú Trung Đông trả nốt phần tiền còn lại, và được ban tổ chức Premier League thông qua các giấy tờ để chính thức trở thành những ông chủ mới của đội bóng Anh. Quá trình này có thể mất khoảng 3 đến 4 tuần để hoàn tất toàn bộ thương vụ.

Trật tự 6 đại gia sắp bị phá vỡ

Đặc biệt, một bản kế hoạch dài 300 trang đã được phía Thái tử Saudi Arabia gửi đến ban tổ chức Ngoại hạng Anh, trong đó công khai tham vọng giành vé dự Champions League, biến Newcastle trở thành một thế lực mới của bóng đá Anh. Đây mới là điểm then chốt để các chuyên gia lo ngại rằng trật tự của giải Ngoại hạng Anh sắp bị phá vỡ.

Trật tự 6 đại gia của giải Ngoại hạng Anh sẽ bị phá vỡ?

Những ông chủ mới đến từ Trung Đông cũng cam kết quá trình đầu tư lâu dài, hợp pháp và có căn bản cho Newcastle, để đảm bảo đội bóng này không rơi vào tình trạng giàu xổi rồi sau đó vỡ như bong bóng - điều đã xảy ra với nhiều đội bóng khác trên khắp châu Âu như Malaga, Monaco, Zenit hay Anzhi Makhachkala…

Như vậy, đây rõ ràng là một mối e ngại với các đội bóng trong nhóm 6 đại gia của giải Ngoại hạng Anh. Ban đầu, giải đấu này chỉ bao gồm Big Four (tứ đại gia) với MU, Liverpool, Arsenal và Chelsea. Nhưng với sự vươn lên của Man City và Tottenham - đặc biệt là Man City - mô hình mà rất có thể Newcastle sẽ học hỏi, trật tự Big Four đã bị thay thế bằng nhóm 6 đại gia. Nhưng sắp tới nó có thể sẽ trở thành Big Seven.

Trong quá khứ, Serie A kiêu hùng của gần 20 năm trước, trong cái thuở “7 chị em” từng hãnh diện với Juventus, AC Milan, Inter Milan, Parma, Lazio, Roma, Fiorentina xưng hùng xưng bá, cuộc đua tranh là rõ ràng và đầy khốc liệt. Với giải Ngoại hạng Anh, nếu thế 7 đại gia được thiết lập, có lẽ sự khốc liệt không hề thua kém mà còn có phần hơn.

