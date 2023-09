Ten Hag "cãi" sếp MU mua Reguilon, không cho sao trẻ thay Luke Shaw

Việc hậu vệ Luke Shaw phải nghỉ thi đấu khoảng hơn 2 tháng khiến cho HLV Ten Hag phải tìm người thay thế. Bản hợp đồng mượn Reguilon từ Tottenham với thời hạn 1 năm chính là gương mặt được chiến lược gia người Hà Lan nhắm đến.

Reguilon sẽ thay thế Shaw trong thời gian tới

Tuy nhiên, đây lại là hành động không được lòng ban lãnh đạo MU. Theo tiết lộ từ tờ The Athletic, MU khuyên HLV Ten Hag sử dụng sao trẻ do CLB đào tạo ra để trám vào vị trí mà Luke Shaw để lại. Cụ thể, gương mặt đó là Alvaro Fernandez, cầu thủ từng chơi ấn tượng ở những trận giao hữu trước mùa giải.

Về phần HLV Ten Hag, ông không muốn mạo hiểm với việc ấy. Chiến lược gia sinh năm 1970 muốn sự phục vụ của cầu thủ có kinh nghiệm tại giải Ngoại hạng Anh.

Reguilon có 2 mùa giải thi đấu tại Ngoại hạng Anh cho Tottenham. Ở mùa bóng đã qua, hậu vệ người Tây Ban Nha chuyển đến Atletico Madrid dưới dạng cho mượn 1 năm. Tới mùa giải hiện tại, Tottenham tiếp tục không trọng dụng anh nên đẩy sang MU.

Về phần Alvaro Fernandez, anh phải rời MU dưới dạng cho mượn khi HLV Ten Hag quyết định "chọn mặt gửi vàng" Reguilon. Cầu thủ sinh năm 2003 chuyển đến Granada trong vòng 1 năm để có được nhiều cơ hội thi đấu hơn.

HLV Ten Hag từng trọng dụng nhiều ngôi sao trẻ khi còn cầm quân tại Ajax. Tuy nhiên kể từ khi chuyển sang MU, điều đó không còn được tiếp diễn. Một phần nguyên nhân do áp lực thành tích cũng như chất lượng những "măng non" mà đội chủ sân Old Trafford đang có chưa đủ để giúp họ thi đấu tốt tại giải Ngoại hạng Anh.

MU vẫn chưa thể ra mắt tất cả tân binh ở kỳ chuyển nhượng hè 2023 vì nhiều lý do khác nhau. Trận gặp Brighton vào ngày 16/9 chính là thời điểm thích hợp để đội chủ sân Old Trafford thực hiện việc đó.

