Tân binh Tài Lộc hào hứng, Xuân Son hôn vợ ngày tập trung ĐT Việt Nam

Sáng ngày 22/6, các tuyển thủ Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện ở nơi đóng quân của ĐT Việt Nam ở Hà Nội. Một trong những tuyển thủ có mặt sớm nhất là hậu vệ Trương Tiến Anh của CLB Ninh Bình.

Trung vệ điển trai Bùi Hoàng Việt Anh tự lái siêu xe đến hội quân cùng ĐT Việt Nam.

Trong khi Khuất Văn Khang đi taxi đến nơi đóng quân của ĐT Việt Nam.

Đình Bắc cũng đến tập trung từ khá sớm để cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026 (ASEAN Cup).

Đình Bắc vui vẻ chụp ảnh với fan nữ bên ngoài khách sạn của ĐT Việt Nam.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân đầy đủ trong ngày 22/6 và có buổi tập đầu tiên vào ngày 23/6. Thầy trò HLV Kim Sang Sik tập luyện tại Hà Nội trong khoảng thời gian 1 tuần trước khi toàn đội có chuyến tập huấn Hàn Quốc từ ngày 2/7 đến 14/7 và thi đấu ba trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng.

Quang Hải được vợ đưa đến tập trung ĐT Việt Nam bằng xe sang.

Xuân Son được vợ và người thân đưa đến tận cửa khách sạn của ĐT Việt Nam. Trước khi tạm chia tay, Xuân Son không quên dành cho cô vợ Marcele Seippel nụ hôn.

Xuân Son cho biết anh vô cùng tự hào khi tiếp tục được "chiến đấu vì lá cờ đỏ sao vàng".

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu tỏ ra vô cùng tự tin khi liên tiếp góp mặt trong các đợt tập trung của ĐT Việt Nam thời gian gần đây. Dự kiến sau khi kết thúc chuyến tập huấn Hàn Quốc, ĐT Việt Nam sẽ trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên.

Nhân vật nhận được sự quan tâm nhiều nhất của giới truyền thông trong ngày ĐT Việt Nam hội quân chính là tân binh Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno).

“Tôi rất hạnh phúc. Một số đồng đội của tôi ở CLB Ninh Bình cũng lên tuyển lần này. Vì thế, tôi sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất của mình”, Tài Lộc chia sẻ