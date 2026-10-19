Real Madrid chọn sẵn người thay thế Mourinho

Mourinho coi chừng “bay ghế”

Ghế huấn luyện viên trưởng Real Madrid những năm gần đây chẳng khác nào “ghế điện”. Kể từ khi HLV Carlo Ancelotti quyết định rời “Kền kền trắng” để dẫn dắt đội tuyển Brazil, vị trí thuyền trưởng tại Bernabeu liên tục đổi chủ. Khi bổ nhiệm Mourinho vào mùa hè năm nay, chủ tịch Florentino Perez kỳ vọng chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ tạo ra cú hích cho cuộc cách mạng vẫn chưa thực sự thành hình.

Mourinho có khả năng bị Real Madrid sa thải

Mourinho ký hợp đồng có thời hạn ba mùa giải, đến năm 2029. Tuy nhiên, nhìn vào những gì đã xảy ra với Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa và thậm chí cả Ancelotti, có thể thấy hợp đồng tại Real Madrid chẳng còn nhiều ý nghĩa nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không giành được danh hiệu.

Trong cuộc đua không ngừng nghỉ nhằm trở lại đỉnh cao, những thông tin về khả năng tìm người thay thế Mourinho đã bắt đầu xuất hiện, trong trường hợp chiến lược gia người Bồ Đào Nha không đạt được các mục tiêu đề ra.

Theo nhà báo người Tây Ban Nha Sergio Valentin, người từng tiết lộ thông tin Real Madrid quan tâm đến việc đưa Mourinho trở lại, chủ tịch Perez được cho là đã thông báo với nhóm cộng sự thân tín về phương án thay thế Mourinho nếu tình hình không được cải thiện. Kịch bản đó có thể xảy ra nếu Mourinho không đạt kết quả tích cực trong trận Siêu kinh điển gặp đại kình địch Barcelona vào ngày 26/10 tới.

Cái tên được nhắc đến lần này không hề xa lạ: Didier Deschamps. Cựu HLV tuyển Pháp từng nằm trong danh sách ứng viên ở cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid mùa hè năm nay, trước khi Perez quyết định đặt niềm tin vào Mourinho và chấp nhận chi tiền để giải phóng hợp đồng của ông với Benfica. Cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 6 khiến quá trình lựa chọn HLV trở nên khắt khe hơn, buộc Real Madrid phải loại những nhà cầm quân đang dẫn dắt các ĐTQG tham dự World Cup 2026.

Deschamps để ngỏ khả năng dẫn dắt Real Madrid

Deschamps hiện chưa dẫn dắt đội bóng nào sau khi kết thúc hành trình tại World Cup 2026 với vị trí thứ tư. Việc ông chia tay ĐT Pháp đã được dự báo từ trước, nhường chỗ cho Zinedine Zidane.

Zidane cũng là cái tên thường xuyên xuất hiện trong các đồn đoán liên quan đến Real Madrid. Tuy nhiên, sau 2 nhiệm kỳ dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, ông đã quyết định gắn tương lai của mình với ĐT Pháp.

Sự quan tâm của Real Madrid dành cho Deschamps đã được nhắc đến từ tháng 4, khi tờ L’Équipe (Pháp) đưa tin chiến lược gia người Pháp nằm trong danh sách những ứng viên được “Kền kền trắng” cân nhắc, một phần nhờ mối quan hệ của ông với Kylian Mbappe.

Deschamps từng phát huy hết tài năng của Mbappe khi còn dẫn dắt ĐT Pháp

Sau đó, Deschamps xác nhận tên mình từng xuất hiện trong danh sách ứng viên và thậm chí còn nói đùa về điều này: “Tôi rời Juventus năm 2007 và gần như có tên trong mọi danh sách”, ông nhớ lại.

Deschamps không có ý định giải nghệ. Sau World Cup 2026, ông khẳng định muốn tiếp tục công việc huấn luyện và sẽ xem xét những lời đề nghị từ các CLB cũng như ĐTQG. Chiến lược gia người Pháp thậm chí còn để ngỏ khả năng dẫn dắt một đội bóng tại Tây Ban Nha.