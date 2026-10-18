Vinicius có bạn gái mới xinh như mộng, lộ ảnh khiến Bellingham gặp rắc rối

Vinicius Junior đang tự biến mình thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Trên sân, cầu thủ này thi đấu không tốt và mới treo giò 4 trận tại La Liga vì giật tóc đối thủ còn nổi khùng với trọng tài. Còn ở ngoài sân, tiền đạo người Brazil lại chia tay bạn gái lâu năm Virginia Fonseca và chuyển sang hệ "cú đêm".

Vinicius Junior dính tin đồn với mỹ nhân Mar Lucas khi hai người cùng rời bữa tiệc vào lúc 5h sáng

Theo trang Portal Leo Dias, Vinicius Junior đã mở tiệc tùng ngay trong đêm sau khi chia tay bạn gái. Hai đồng đội được tiền đạo này mời tới buổi tiệc là Yan Diomande và Eduardo Camavinga. Bộ ba này "ăn mừng" tại nhà hàng mà Vinicius Junior có cổ phần để tránh sự soi mói của giới truyền thông.

Chưa dừng lại ở đó, Vinicius Junior còn mời thêm hai mỹ nhân xinh đẹp là Mar Lucas và Fabiana Sevillano tới nhà hàng vào lúc 4h sáng. Sau khoảng 1 tiếng, Vinicius Junior cùng nhóm bạn của mình rời đi. Theo nguồn tin cho biết, Vinicius Junior hiếm khi rời nhà hàng muộn như vậy.

Hiện tại, giới truyền thông đang đặt nghi vấn về mối quan hệ của Vinicius Junior và mỹ nhân Mar Lucas. Cô nàng người mẫu, ca sĩ có hơn 3 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội cũng vừa chấm dứt mối quan hệ tình cảm chỉ vài ngày trước đó.

Điểm đáng chú ý là Vinicius Junior cũng từng dính tin đồn với Mar Lucas từ 4 năm trước khi Mar Lucas thường xuyên tới sân Bernabeu cổ vũ Real Madrid. Tuy nhiên, câu chuyện lắng xuống khi mỹ nhân này công khai bạn trai. Hiện tại, đôi bên đều giữ kín thông tin để tránh gây ồn ào dư luận.

Vinicius Junior khiến Bellingham gặp rắc rối

Cũng theo nguồn tin từ Leo Dias, Vinicius Junior đang khiến Jude Bellingham gặp rắc rối lớn. Chuyện là cầu thủ người Brazil tổ chức tiệc tại nhà cùng một số đồng đội trong đó có Bellingham. Vinicius Junior mời dàn "chân dài" tới để phục vụ. Theo tiết lộ từ một số người tham gia buổi tiệc, Vinicius Junior cùng các cầu thủ Real Madrid đã chơi rất vui.

Vinicius Junior khiến Bellingham gặp rắc rối

Sau đó, Vinicius Junior cùng một chân dài vào phòng ngủ cùng nhau. Trong khi đó, Bellingham ôm hôn một chân dài khác và họ rời buổi tiệc cùng nhau. Được biết, một mỹ nhân tham dự buổi tiệc đã đăng video lên mạng xã hội và có gắn kèm tên của Bellingham.

Vấn đề nằm ở chỗ tiền vệ người Anh không độc thân mà đang trong mối quan hệ yêu đương với Ashlyn Castro, mỹ nhân người Mỹ. Bởi vậy, Bellingham nhiều khả năng sẽ gặp rắc rối với những thông tin kể trên.