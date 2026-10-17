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Real đáng lẽ nên bán Vinicius sớm, Diomande 146 triệu euro sẵn sàng thế chỗ

Sự kiện: Bóng đá HLV Mourinho Real Madrid

Sự kết hợp không hiệu quả giữa Vinicius Junior và Kylian Mbappe cùng án phạt treo giò 4 trận đang đẩy ngôi sao người Brazil vào thế khó, mở ra cơ hội cho bản hợp đồng 146 triệu euro Yan Diomande.

  

Tranh cãi về sự ăn ý với Mbappe và thái độ dưới thời Mourinho

Dù đã gia hạn hợp đồng dài hạn sau thương vụ liên quan đến Arsenal, Vinicius Junior đang trải qua giai đoạn sụt giảm phong độ nghiêm trọng trong triều đại của HLV Jose Mourinho.

Vinicius Junior đối mặt với nhiều áp lực do sa sút phong độ và án phạt treo giò 4 trận.

Vinicius Junior đối mặt với nhiều áp lực do sa sút phong độ và án phạt treo giò 4 trận.

Phát biểu trên kênh beIN Sports, huyền thoại bóng đá Pháp Marcel Desailly nhận định Real Madrid đáng lẽ nên bán ngôi sao người Brazil trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Theo Desailly, sự kết hợp giữa Vinicius và Kylian Mbappe không mang lại hiệu quả về mặt chiến thuật, và việc để ngôi sao này ra đi sẽ giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cân bằng lại đội hình.

Khó khăn của Vinicius càng lên đỉnh điểm trong trận đấu tại Champions League gặp AS Roma trên sân Stadio Olimpico. Khi Real Madrid bị dẫn 1-3, HLV Jose Mourinho đã quyết định rút Vinicius ra nghỉ trước phút 60 sau khi anh để mất bóng dẫn đến bàn thua thứ hai.

Ngay sau đó, các nhân tố thay thế như Endrick, Carlos Espi cùng Antonio Rudiger đã giúp Real Madrid lội ngược dòng thắng 4-3.

Vinicius và Kylian Mbappe không hiệu quả.

Vinicius và Kylian Mbappe không hiệu quả.

Vinicius công khai bày tỏ sự không hài lòng khi bị thay ra sớm, đồng thời tỏ ra ngỡ ngàng khi nhận án treo giò 4 trận tại La Liga do hành vi giật tóc Nathan Saliba bên phía Villarreal.

Cơ hội khẳng định giá trị cho tân binh 146 triệu euro

Án phạt treo giò dài hạn của Vinicius tạo ra khoảng trống lớn bên hành lang cánh trái của Real Madrid trước thềm trận El Clasico và chuỗi trận nội địa quan trọng.

Đây được xem là cơ hội vàng cho Yan Diomande, bản hợp đồng đắt giá trị giá 146 triệu euro chuyển đến Bernabeu vào mùa hè. Cầu thủ 19 tuổi người Bờ Biển Ngà trước đó chủ yếu đóng vai trò dự bị cho Vinicius, ghi được 1 bàn thắng và có 2 kiến tạo sau 10 lần ra sân.

Bản hợp đồng 146 triệu euro Yan Diomande sẵn sàng nắm lấy cơ hội đá chính ở hành lang cánh trái.

Bản hợp đồng 146 triệu euro Yan Diomande sẵn sàng nắm lấy cơ hội đá chính ở hành lang cánh trái.

Theo tờ Mundo Deportivo, HLV Jose Mourinho nhiều khả năng sẽ tiếp tục trao suất đá chính ở cánh trái cho Yan Diomande sau khi anh đã xuất hiện trong đội hình xuất phát ở trận thắng ngược AS Roma.

Với việc đường đua cánh trái tạm thời không còn sự cạnh tranh trực tiếp từ Vinicius, tài năng trẻ người Bờ Biển Ngà đứng trước cơ hội chứng tỏ mức giá chuyển nhượng kỷ lục của mình với ban huấn luyện và người hâm mộ.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 14:50 PM (GMT+7)
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