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Mourinho phát ngôn sốc: "Nếu tôi là Vinicius, tôi đã rời Real Madrid"

Sự kiện: Bóng đá Real Madrid La liga 2026-27

HLV Jose Mourinho đã công khai bảo vệ Vinicius Junior trước sóng gió dư luận và án phạt treo giò 4 trận, khẳng định sự kiên cường của học trò dù phong độ dứt điểm của tiền đạo người Brazil đang chạm đáy sự nghiệp.

  

HLV Jose Mourinho lên tiếng bảo vệ học trò trước sóng gió

Trong buổi họp báo trước chuyến làm khách tới sân của Sevilla, HLV Jose Mourinho đã dành nhiều thời gian để đứng về phía Vinicius Junior.

HLV Jose Mourinho lên tiếng bảo vệ Vinicius Junior trước làn sóng chỉ trích từ dư luận.

HLV Jose Mourinho lên tiếng bảo vệ Vinicius Junior trước làn sóng chỉ trích từ dư luận.

Tiền đạo người Brazil vừa nhận án phạt treo giò 4 trận tại La Liga sau tấm thẻ đỏ trong trận gặp Villarreal và phải chịu nhiều chỉ trích sau màn trình diễn thất vọng trước Roma ở Champions League, trận đấu mà anh bị thay ra ở phút 59.

Giải thích về sự khó khăn của Vinicius trước Roma, Mourinho cho rằng HLV Gian Gasperini bên phía đối thủ là người chịu trách nhiệm chính khi liên tục chỉ đạo dồn ép tấn công vào hành lang của tiền đạo này.

Vinicius Junior đối mặt với án phạt treo giò 4 trận sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Villarreal.

Vinicius Junior đối mặt với án phạt treo giò 4 trận sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Villarreal.

Đáng chú ý, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đưa ra tuyên bố gây bất ngờ: "Nếu ở vị trí của Vinicius, có lẽ tôi đã không ở lại đây.

Tôi sẽ ép câu lạc bộ để mình ra đi đến một quốc gia nơi tôi nhận được sự tôn trọng. Nhưng cậu ấy vẫn ở lại vì tình yêu và sự gắn bó với Real Madrid".

Mourinho cũng dành lời khen ngợi cho tính cách của Vinicius, gọi anh là một người trẻ tuyệt vời, luôn giữ được nụ cười trên môi và tiết lộ sẽ cân nhắc cho anh đá chính trong trận gặp Leipzig tại Champions League tới đây.

Thống kê dứt điểm báo động và nguy cơ mất suất đá chính

Bất chấp sự ủng hộ từ người thầy, dữ liệu chuyên môn cho thấy Vinicius Junior đang trải qua một trong những giai đoạn sa sút nghiêm trọng nhất sự nghiệp.

Biểu đồ vị trí dứt điểm của Vinicius Junior trong mùa giải 2026/27 với chỉ 1 bàn thắng sau 25 cú sút.

Biểu đồ vị trí dứt điểm của Vinicius Junior trong mùa giải 2026/27 với chỉ 1 bàn thắng sau 25 cú sút.

Ở mùa giải 2026/27, ngôi sao người Brazil đã thực hiện tổng cộng 25 cú dứt điểm trên mọi đấu trường nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh đạt mức 3,14 (hoặc 3,15 theo thống kê từ MadridStats), phản ánh hiệu suất chuyển hóa cơ hội cực kỳ thấp.

Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng của Vinicius hiện chỉ dừng ở mức 4,4%. Đây là con số thấp thứ hai tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đối với các cầu thủ đã tung ra trên 20 cú sút.

Tiền đạo người Brazil có nguy cơ mất vị trí đá chính vào tay các đồng đội trong thời gian chấp hành&nbsp;án phạt.

Tiền đạo người Brazil có nguy cơ mất vị trí đá chính vào tay các đồng đội trong thời gian chấp hành án phạt.

Quãng thời gian nghỉ thi đấu 4 trận tại La Liga do án phạt được xem là khoảng nghỉ cần thiết để anh giải tỏa áp lực tâm lý.

Tuy nhiên, đây cũng là con dao hai lưỡi khi tạo cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếm lấy vị trí đá chính trong đội hình của HLV Jose Mourinho, đặc biệt là khi trận El Clasico đang đến gần.

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Trực tiếp bóng đá Man City - Ipswich: Suýt có bàn thắng tiếp theo (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Man City - Ipswich: Suýt có bàn thắng tiếp theo (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

Man City suýt có bàn thắng thứ tư nhưng Ndiaye lại dứt điểm không chính xác.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/10/2026 14:53 PM (GMT+7)
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