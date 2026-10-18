Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Sevilla: Chạy đà trước thềm Siêu kinh điển ( La Liga)

Laliga | 2h, 19/10 | Estadio Santiago Bernabéu Real Madrid 0 - 0 Sevilla (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real Madrid vs Sevilla Sevilla Điểm Courtois Dumfries Konaté Rüdiger Cucurella Valverde Tchouaméni Diomande Bellingham Arda Guler Mbappé Điểm Odysseas Juan Iglesias Castrín Kike Salas Suazo Agoumé Fofana Alfon González Félix Correia Julio Díaz Robbie Ure Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Madrid Real Madrid Sevilla Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella, Valverde, Tchouaméni, Diomande, Bellingham, Arda Guler, Mbappé Odysseas, Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo, Agoumé, Fofana, Alfon González, Félix Correia, Julio Díaz, Robbie Ure

Real hưng phấn sau màn ngược dòng ngoạn mục

Real Madrid bước vào trận đấu với Sevilla trong bối cảnh cần tiếp tục bám đuổi Barcelona, khi khoảng cách giữa hai đội đang là 6 điểm. Dù HLV José Mourinho không hài lòng với những màn trình diễn gần đây, 5 chiến thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường cho thấy đội bóng Hoàng gia vẫn duy trì được tinh thần chiến đấu quen thuộc.

Chiến thắng ngược dòng 4-3 trước Roma ngay trên sân khách tại Champions League giữa tuần càng tiếp thêm sự tự tin cho "Los Blancos". Đáng chú ý, Real đang sở hữu chuỗi 7 trận thắng liên tiếp tại La Liga trên sân Bernabéu. Trong 5 trận gần nhất thuộc chuỗi này, có tới 4 trận họ ghi đúng 4 bàn thắng. Đây là điểm tựa quan trọng để đội chủ nhà hướng tới một kết quả thuận lợi trước Sevilla, nhất là khi trận El Clásico sẽ diễn ra vào tuần tới.

Sevilla phong độ sân khách là điểm tựa

Sevilla có khởi đầu 8 vòng đấu La Liga tốt nhất trong vòng 5 năm, với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Dù vậy, trận hòa 3-3 trước Levante khiến đội bóng xứ Andalusia không khỏi tiếc nuối khi hai lần đánh mất lợi thế dẫn bàn và để đối thủ gỡ hòa ở phút 100.

Hiện đứng trong top 6, Sevilla có cơ sở để tự tin tránh khỏi cuộc chiến trụ hạng, đặc biệt nếu tiếp tục duy trì phong độ khi thi đấu xa nhà. Đội bóng này bất bại trong 4 chuyến làm khách từ đầu mùa, gồm 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Đây là thành tích khởi đầu sân khách tốt nhất của họ kể từ mùa giải 2011/12.

Ngoài ra, Sevilla cũng tránh được thất bại ở 4 trong 6 chuyến làm khách gần nhất trước các đội bóng thuộc Cộng đồng Madrid tại La Liga, với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, thử thách lần này sẽ khó khăn hơn nhiều khi đối thủ là Real Madrid, đội đang có thành tích đối đầu áp đảo.