Công Phượng và Quế Ngọc Hải trở lại ĐT Việt Nam: Giấc mơ xa vời?

Công Phượng và Quế Ngọc Hải ít có cơ hội trở lại ĐT Việt Nam

Cả Công Phượng và Quế Ngọc Hải vẫn nằm trong danh sách những cầu thủ được HLV Kim Sang-sik theo dõi, nhưng không còn thuộc nhóm được ưu tiên triệu tập lên ĐT Việt Nam.

Lần gần nhất Công Phượng ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam là trận giao hữu gặp Palestine ngày 11/9/2023, cách đây hơn 3 năm. Ở trận đấu đó, tiền đạo sinh năm 1995 chính là người ghi bàn mở tỷ số, góp phần giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng.

Công Phượng và Quế Ngọc Hải ít có cơ hội trở lại ĐT Việt Nam.

Trong khi đó, Quế Ngọc Hải có lần gần nhất khoác áo đội tuyển quốc gia ở trận giao hữu với Ấn Độ ngày 12/10/2024, tức vừa tròn 2 năm. Kể từ đó, trung vệ kỳ cựu này chưa có cơ hội trở lại “Những chiến binh sao vàng".

Đáng chú ý, cả Công Phượng lẫn Quế Ngọc Hải đều vắng mặt tại ASEAN Cup 2024 và ASEAN Cup 2026, đồng thời cũng không nằm trong kế hoạch tại FIFA ASEAN Cup 2026. Điều này phần nào cho thấy họ đang gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh vị trí dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Trong số những cầu thủ từng khoác áo ĐT Việt Nam hoặc có khả năng được triệu tập trở lại, một số gương mặt vẫn được đánh giá có cơ hội như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Nguyễn Văn Vĩ, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Nguyễn Quang Hải, Doãn Ngọc Tân, Phan Văn Đức, Trần Thành Trung, Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc.

Đây là nhóm cầu thủ có thể được cân nhắc tùy thuộc vào phong độ, thể trạng cũng như yêu cầu chiến thuật của Ban huấn luyện ĐT Việt Nam trong từng giai đoạn.

Ngược lại, bên cạnh Công Phượng và Quế Ngọc Hải, một số cầu thủ quen thuộc khác như Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn và Đỗ Hùng Dũng cũng có thể gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

ĐT Việt Nam đang tiến tới việc trẻ hoá. Ảnh: VFF.

Thực tế, việc lựa chọn nhân sự của HLV Kim Sang-sik không chỉ dựa trên danh tiếng hay những đóng góp trong quá khứ, mà còn phụ thuộc vào phong độ hiện tại, khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn và sự phù hợp với hệ thống chiến thuật. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang có thêm nhiều gương mặt mới, cuộc cạnh tranh vị trí ở đội tuyển ngày càng trở nên quyết liệt.

Dù vậy, cánh cửa trở lại ĐT Việt Nam chưa hoàn toàn khép lại với những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Nếu duy trì được phong độ ổn định, thể trạng tốt và chứng minh được năng lực tại CLB, họ vẫn có thể được Ban huấn luyện cân nhắc trong những đợt tập trung tiếp theo.

Vấn đề đặt ra là HLV Kim Sang-sik nên tiếp tục trao cơ hội cho những cầu thủ từng khẳng định được tên tuổi hay ưu tiên các gương mặt trẻ nhằm xây dựng lực lượng cho tương lai?

Đó cũng là câu hỏi được nhiều người hâm mộ quan tâm khi đánh giá cơ hội trở lại ĐT Việt Nam của Công Phượng, Quế Ngọc Hải và hàng loạt cầu thủ quen thuộc khác.