Nhận định vòng loại World Cup 2026: Indonesia khó ăn mừng sớm, Thái Lan có thể thắng tại Trung Quốc

Indonesia – Iraq: 16h, 6/6, bảng F

Mặc dù đang hơn ĐT Việt Nam 4 điểm sau 4 lượt trận và đã toàn thắng ở 2 trận đối đầu trực tiếp, Indonesia có thể phải chờ sang lượt trận cuối để cầm chắc vé vào vòng sơ loại thứ 3. Họ đụng phải đội đầu bảng Iraq ở lượt trận này và Iraq dù đã chắc chắn đi tiếp cũng khó “buông” được trận này.

Dù khó nhưng nếu thắng được Iraq, Indonesia (áo đỏ) sẽ đoạt vé vào vòng 3 trước lượt trận cuối

Indonesia đã thua Iraq cả 2 trận gần nhất và đều diễn ra cách đây không lâu, lần lượt ở lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 và ở vòng chung kết Asian Cup. Mặc dù Iraq không cần phải đá cố và HLV Jesus Casas sẽ dành 2 lượt trận cuối để thử nghiệm đội hình, các “phương án B” của ông vẫn sẽ đá quyết tâm để cạnh tranh vị trí trước khi Iraq vào đá vòng loại thứ 3.

Indonesia tất nhiên có lợi thế đá sân nhà và sẽ nhắm đến ít nhất 1 điểm để thảnh thơi hơn chút khi gặp Philippines ở lượt cuối. Mặc dù HLV Shin Tae Yong phải nhập viện trước trận đấu 2 ngày do bị căng thẳng, quá trình chuẩn bị của ĐT Indonesia có vẻ không bị ảnh hưởng gì.

Iraq vẫn tỏ ra quá mạnh so với Indonesia và chiến thắng không ngoài tầm tay của đội tuyển này. Indonesia nếu may mắn có thể giành kết quả hòa, hoặc thua không quá đậm và giữ sức cho lượt trận cuối để đoạt vé.

Đội hình dự kiến: Indonesia: Ernando Ari, Jay Noah Idzes, Rizky Ridho, Nathan Noel, Justin Hubner, Marselino, Wintan Sulaeman, Oratmangoen, Asnawi, Thom Jan Haye, Struick. Iraq: Jalal Hassan, Dhurgham Ismail, Rebin Sulaka, Hussein Ali Haidar, Bashar Rasan, Zaid Tahseen, Amir Al Ammari, Ibraheem Bayesh, Osama Rashid, Ali Jasim, Mohanad Ali. Dự đoán: Iraq thắng 2-1.

Trung Quốc – Thái Lan: 19h, 6/6, bảng C

Hàn Quốc đã chắc vé đi tiếp ở bảng này và tấm vé còn lại là cuộc đấu trực tiếp giữa hai đội. Việc Thái Lan thua ngược ngay trên sân nhà trước Trung Quốc ở lượt đi khiến “Voi chiến” không có lựa chọn nào khác ngoài thắng trận đấu tối nay để lấy lại quyền tự quyết trong cuộc đua vào vòng 3. Nếu hòa, họ sẽ phải chờ Hàn Quốc đá tử tế trước Trung Quốc ở lượt cuối.

Thái Lan dẫn bàn trước trong trận lượt đi trên sân nhà nhưng để Trung Quốc thắng ngược 2-1

Trung Quốc đã có phong độ khá nghèo nàn gần đây, trận thắng Singapore 4-1 không xóa được nỗi hổ thẹn bị cầm chân ở lượt đi cũng chính bởi đội tuyển yếu nhất bảng này dù đã dẫn bàn. Thái Lan mặc dù không thắng trong 5 trận gần nhất nhưng họ đã cầm hòa cả Saudi Arabia, Hàn Quốc và Oman trong khi thua sát nút Uzbekistan ở Asian Cup.

Dù đá sân nhà nhưng Trung Quốc sẽ có lý do để lo lắng. Họ sẽ lâm trận mà không có tiền đạo chủ lực Wu Lei do án treo giò, cựu chân sút của Espanyol đã ghi 5 bàn ở vòng loại và tỏa sáng với cú đúp cùng 1 kiến tạo ở trận thắng Singapore. Sự dựa dẫm vào Wu Lei được coi là vấn đề rất lớn cho hàng công Trung Quốc gần đây, nhưng họ còn mất cả tiền vệ phòng ngự Li Yuanyi cũng do án treo giò, còn 3 tiền đạo Zhang Yuning, Elkeson và Lin Liangming chưa bình phục chấn thương.

Dù Thái Lan đã thua 4/5 lần gần nhất gặp Trung Quốc, dư luận Trung Quốc đang không tự tin lắm vào chính đội tuyển nhà khi đã chứng kiến những kết quả khá tệ gần đây. Không có Wu Lei càng khiến Thái Lan tự tin vào một chiến thắng ngay tại Thẩm Dương.

Đội hình dự kiến: Trung Quốc: Yan Junling, Li Lei, Jiang Guangtai, Zhu Chenjie, He Yupeng, Li Ke, Wang Qiuming, Wang Shangyuan, Tan Long, Fernandinho, Wei Shihao. Thái Lan: Kamphon Pathamarakkul, Tristan Do, Elias Dolo, Theerathon Bunmathan, Nitipong Salanont, Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen, Pithiwatt Sukjitthammakul, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta, Teerasil Dangda. Dự đoán: Thái Lan thắng 1-0.

