Nhận định bóng đá ĐT Việt Nam – Myanmar: Đề phòng cú sốc (AFF Cup)

Indonesia – Philipppines: 20h, 21/12 Cơ hội đi tiếp của hai đội vẫn còn nguyên, nhưng Philippines phải thắng mới đi tiếp trong khi Indonesia phải tính cả kết quả trận Việt Nam – Myanmar để xác định vé bán kết về tay ai. Philippines suýt nữa đoạt 3 điểm trước ĐT Việt Nam, nhưng trận hòa khiến họ ở thế bất lợi và 2 trận trước đó đội tuyển này cũng chơi không ấn tượng. Indonesia sau trận thắng tối thiểu trước Myanmar đã có 2 màn trình diễn không mấy khởi sắc trước Lào và ĐT Việt Nam. Trận hòa Lào khiến cơ hội của họ lung lay lẫn mất Marselino Ferdinand vì thẻ đỏ, nhưng tiền vệ chủ lực này sẽ trở lại trong màn đối đầu Philippines. Việc được nghỉ tới 6 ngày để chuẩn bị cho trận này là điều tích cực cho HLV Shin Tae Yong. Không chỉ các cầu thủ đang khỏe hơn, đội bóng của ông còn có thể chơi an toàn hơn do Philippines phải lao lên tấn công nếu muốn đi tiếp. Chiến thắng do đó khả năng cao sẽ thuộc về đội chủ nhà. Dự đoán: Indonesia thắng 1-0.