Nhà Antony bị cướp khi đang tỏa sáng tại Cúp C1 cho Real Betis

Real Betis giành thắng lợi ngược dòng kịch tính 3-2 trong trận gặp Porto ở lượt 2 của vòng League Phase Cúp C1. Antony là một trong những cầu thủ tạo điểm nhất của trận đấu, khi anh kiến tạo cho Cucho Hernandez gỡ hòa 2-2.

Antony đăng thông cáo về việc nhà riêng của anh bị đột nhập và trộm đồ

Tuy nhiên từ niềm vui tràn ngập, Antony sau đó đã trải qua sự đau đớn và hoảng loạn. Nhà riêng của anh đã bị đột nhập và cướp mất nhiều món đồ có giá trị. Theo tin địa phương, nhà của Antony đã bị đột nhập ngay giữa lúc anh đang thi đấu, nhưng may mắn gia đình anh đã thoát ra khỏi nhà khi vụ việc xảy ra.

Antony ra thông cáo cho biết: “Hôm nay, tôi chia sẻ về một sự việc vô cùng đáng buồn và phẫn nộ. Một buổi tối lẽ ra đã có thể trọn vẹn và tuyệt vời, cuối cùng lại kết thúc trong sự bức xúc và thất vọng. Thật khó để diễn tả cảm giác khi không gian riêng tư của mình bị xâm phạm, khi nhận ra rằng những gì chúng tôi đã dày công xây dựng bằng bao nỗ lực và tâm huyết lại bị lấy đi bởi những kẻ lạ mặt, những kẻ không biết chúng tôi đã cố gắng thế nào để có được mọi thứ như ngày hôm nay”.

“Điều khiến tôi phẫn nộ nhất không chỉ là những mất mát về vật chất, mà là cảm giác bất an ngay tại nơi lẽ ra phải là chốn an toàn nhất, là vẻ lo âu hiện rõ trên gương mặt những người thân yêu của tôi. Nhưng hơn tất cả, có một điều tôi càng thêm khẳng định: chẳng có tài sản vật chất nào trên thế giới này quý giá hơn mạng sống và sự bình an của gia đình tôi”

“Mọi thứ đã mất, chúng tôi đều có thể gây dựng lại. Công việc vẫn tiếp diễn, những ước mơ vẫn còn đó, và ý chí vươn lên vẫn luôn mạnh mẽ. Điều thực sự quan trọng là khi nhìn vào gia đình mình, tôi biết rằng chúng tôi vẫn ở bên nhau, gắn kết và đủ mạnh mẽ để vượt qua thêm một giai đoạn khó khăn nữa. Dẫu cảm giác bất an và phẫn nộ vẫn còn đó, nhưng tôi tin chắc rằng tài sản lớn nhất của chúng tôi chưa bao giờ nằm ​​ở những món đồ trong nhà, mà nằm ở chính những con người đã biến nơi đây thành một mái ấm”.

Đây là lần đầu tiên Antony và gia đình trải qua chuyện không hay tại Seville từ khi họ chuyển tới ở tại đây vào năm ngoái, khi Antony được MU bán đứt cho Real Betis. Anh đã chơi với phong độ rất cao để giúp Betis đoạt vé trở lại Champions League sau nhiều năm vắng bóng, mùa này Antony chật vật hơn khi chưa có bàn nào dù sút nhiều thứ 3 La Liga (chỉ sau Mbappe & Yamal), nhưng anh vẫn có những trận chơi rất tốt như trước Real Sociedad, Lille, Getafe và mới đây là Porto.

Thủ môn Gulacsi đã bị kẻ cướp đột nhập vào nhà và chĩa súng trước khi cướp đi những món đồ giá trị

Đáng chú ý là trong vòng chưa đầy 48 giờ đã có 2 vụ đột nhập nhà riêng cầu thủ xảy ra, đều nhắm vào các cầu thủ thuộc đội dự Cúp C1. Trước Antony, thủ môn Peter Gulacsi của Villarreal đã vắng mặt trận thắng Napoli do anh và gia đình là nạn nhân của một vụ cướp vũ trang, tệ hơn khi kẻ cướp đã chĩa súng về phía Gulacsi. May mắn là không ai bị thương trong vụ này.